Csúnyán beégett WhisperTon – leoltották a kommentelők

autizmus világnapja
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 18:25
Dancing with StarsWhisper Ton
Az influenszer Facebook-oldalán tett közzé egy képet az Autizmus Világnapjára készített fotósorozatából. Habár a kezdeményezés figyelmes, mégis kellemetlen helyzetbe hozta magát WhisperTont.
Bors
A szerző cikkei

A több, mint egy millió követővel rendelkező TikToker bár egy fontos napra szerette volna felhívni követői figyelmét, a visszájára sült el a dolog. WhisperTon nem tájékozódott kellőképpen, amely a követőinek egyből szemet szúrt.

WhisperTonba beleálltak a kommentelők
Nemes cél mellett állt ki WhisperTon, a kommentelők mégis szétszedték (Fotó: Markovics Gábor)

Whisper Ton kellemetlen helyzetbe hozta magát

A Dancing with the Stars egykori versenyzője Facebook-oldalán mutatott meg egy részletet az Autizmus Világnapjára készült fotósorozatából. A kezdeményezés igazán nemes lenne, ha valóban most lenne a rendellenesség világnapja.

„Ma van az autizmus világnapja! Készült ez a fotósorozat” – írta a kép mellé, amelyen őt magát láthatjuk csupa kék kiegészítőkkel, amely a világnap emblémája is.

Az ENSZ 2007-ben annak érdekében jelölte ki a napot, hogy felhívják a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra amely tízmilliókat érint a földön. A cél, hogy lépéseket tegyenek azért, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalomban. 

A kicsit tájékozottabb kommentelők egyből felhívták az influenszer figyelmét a tényre, miszerint a világnapot április másodikán ünnepeljük, nem pedig november végén. 

Akadtak hozzászólások, amelyek jó szándékkal közölték Tonnal, hogy eltévesztette a dátumot, de jól esik nekik, hogy érintettként megemlékezik a napról: 

Cuki vagy, hogy gondolsz rájuk nekem is van egy csodám, de április másodikán van a világnapja. Aki nem érintett a témában könnyen belezavarodik 

– érkezett egy komment. 

„Április 2-án van. De jól esik, hogy gondolsz rájuk! Nekem kettő érintett gyermekem van." 

WhisperTon újabb gyűlölet cunami áldozata lett

Voltak azonban olyanok is, akik egyből nekiestek a TV2 sztárjának: 

És pont akkor van a szülinapja.

„Boldog Autizmus Világnapját, aki ma ünnepli!”

Találó a modell 

– záporoztak a támadások.

Habár valóban eltévesztette a dátumot, így is figyelemre méltó, hogy gondol a spektrum zavarban élőkre és lényegesnek tartja, hogy rajongói figyelmét is felhívja a megemlékezés fontosságára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
