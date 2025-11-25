Csúnyán beégett WhisperTon – leoltották a kommentelők

A több, mint egy millió követővel rendelkező TikToker bár egy fontos napra szerette volna felhívni követői figyelmét, a visszájára sült el a dolog. WhisperTon nem tájékozódott kellőképpen, amely a követőinek egyből szemet szúrt.
A Dancing with the Stars egykori versenyzője Facebook-oldalán mutatott meg egy részletet az Autizmus Világnapjára készült fotósorozatából. A kezdeményezés igazán nemes lenne, ha valóban most lenne a rendellenesség világnapja.
„Ma van az autizmus világnapja! Készült ez a fotósorozat” – írta a kép mellé, amelyen őt magát láthatjuk csupa kék kiegészítőkkel, amely a világnap emblémája is.
Az ENSZ 2007-ben annak érdekében jelölte ki a napot, hogy felhívják a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra amely tízmilliókat érint a földön. A cél, hogy lépéseket tegyenek azért, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalomban.
A kicsit tájékozottabb kommentelők egyből felhívták az influenszer figyelmét a tényre, miszerint a világnapot április másodikán ünnepeljük, nem pedig november végén.
Akadtak hozzászólások, amelyek jó szándékkal közölték Tonnal, hogy eltévesztette a dátumot, de jól esik nekik, hogy érintettként megemlékezik a napról:
Cuki vagy, hogy gondolsz rájuk nekem is van egy csodám, de április másodikán van a világnapja. Aki nem érintett a témában könnyen belezavarodik
– érkezett egy komment.
„Április 2-án van. De jól esik, hogy gondolsz rájuk! Nekem kettő érintett gyermekem van."
Voltak azonban olyanok is, akik egyből nekiestek a TV2 sztárjának:
És pont akkor van a szülinapja.
„Boldog Autizmus Világnapját, aki ma ünnepli!”
Találó a modell
– záporoztak a támadások.
Habár valóban eltévesztette a dátumot, így is figyelemre méltó, hogy gondol a spektrum zavarban élőkre és lényegesnek tartja, hogy rajongói figyelmét is felhívja a megemlékezés fontosságára.
