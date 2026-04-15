Megszakad a szív: elhunyt a hatéves kisfiú, aki négy éven keresztül küzdött a rákkal

Egy mindössze hatéves kisfiú vesztette életét, miután harmadjára is meg kellett küzdenie a rákkal. Tommy Verbickasnál 2022 februárjában, mindössze kétévesen diagnosztizálták először a betegséget, miután az orvosok egy 2,3 kg-os daganatot találtak a bal veséjén. A szakemberek ezután megállapították, hogy a kicsi Wilms-tumorban – a veserák egyik fajtájában –, szenved, így a bátor kisgyermeknek kemoterápián és műtéten is át kellett esnie.

Elhunyt a bátor kisfiú, aki háromszor küzdött meg a rákkal. Fotó: JustGiving

Elhunyt a hatéves kisfiú, aki éveken át küzdött a rákkal

A Nagy-Manchester megyei Sale-ből származó kisfiú 2022 novemberében fejezte be a kezelést, azonban a betegség kiújult: a rák ekkor a tüdejére és a mellkasára is átterjedt, majd tavaly májusban – egy újabb sikeres kezelést és gyógyulást követően -, ismét visszaesett. A családja a közelmúltban egy posztban számolt be Tommy állapotáról: mint írták, szomorúak, mert már tudták, nem sok idejük maradt, amit a kisfiúval tölthetnek.

Tommy még mindig küzd, ahogy az elmúlt négy évben is tette. Ez az egész annyira elviselhetetlenül igazságtalannak tűnik, különösen annak fényében, hogy milyen gyorsan történik minden. Őszintén hittük, hogy több időnk lesz – idő egy utolsó strandolásra, egy újabb csatára a PS5-ön, vagy csak arra, hogy még egyszer megölelhesse a kutyáját. Egyetlen szülőnek sem szabadna végignéznie, ahogy a drága gyermeke a szeme láttára elsorvad. Ez a fajta tehetetlenség a legszívszorítóbb

- olvasható a bejegyzésben, amelyben kiemelték, Tommy ereje és elszántsága egészen elképesztő.

Április 4-én a gyermek édesanyja arról számolt be, a kisfiú tüdejében lévő rák és az állapota is sokat romlott, ami a legnehezebb dolog, amivel valaha szembesülniük kellett. Végül a család április 11-én osztotta meg a szomorú hírt, hogy a kisfiú örökre elment.

Különleges kisfiunk, Tommy, reméljük, hogy magasan szállsz, és a szivárványon táncolsz, amíg újra találkozunk

- olvasható a rokonok által kiadott közleményben

A család egyébként még tavaly indított el egy adománygyűjtést Tommy számára, hogy klinikai vizsgálatok és az NHS-en (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) keresztül nem elérhető innovatív terápiák révén megpróbálják a lehető legjobb esélyt adni neki a betegsége legyőzésére. A napokban egy adománygyűjtő szuperautó-kiállítást is szerveztek, annak érdekében, hogy további pénzt gyűjtsenek a GoFundMe-fiókhoz. A halála után a kiállítást Tommy emlékére megtartották – írja a Manchester Evening News.