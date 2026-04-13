Új reményt adhat a különleges terápia: ismét gyűjtés indul Tamás fejlesztésére

beteg gyerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 15:00
jótékonyságadomány
A kis Tamás élete születése óta egyetlen hatalmas harc. A Charcot–Marie–Tooth (CMT) betegséggel diagnosztizált kisfiú azonban nem adja fel: elszánt küzdelmének köszönhetően hatalmas lépéseket tesz meg a fejlődésben, ám a terápiák költségei évről évre növekvő terhet rónak a szüleire.

A mindössze 3 éves Tamás egy ritka, progresszív idegrendszeri betegséggel jött világra, a Charcot–Marie–Tooth-tal (CMT), amely gyengíti izmait és nehezíti a mozgását. Bár a családja tisztában van vele, hogy a kór nem gyógyítható, édesanyja, Pihokker-Kalmár Viktória Szandra mindent megtesz, hogy megőrizze a kisfiú önállóságát. A családja most egy gyűjtést szervez, hogy kisfiú hozzájusson a kezeléshez, ami reményt adhat a gyógyulásához.

Gyűjtést szervez a család a kis Tamás fejlesztésére.
 A folyamatos és kitartó fejlesztőmunka – a konduktív tréningek, a gyógytorna és a robot-asszisztált terápia – látható eredményeket hoz.

Tamás az elmúlt időszakban óriási fejlődésen ment keresztül: a korábban járókerethez szokott kisfiú ma már két háromágú bottal tanul járni, és napról napra ügyesebben veszi az akadályokat.

A kisfiú családja gyűjtést szervez egy új kezelés reményében

A kisfiú jelenleg a solymári BORSÓHÁZ tagintézményében, a budapesti Borsó Pontban vesz részt intenzív terápiás programon, ahol az Ortopédiai Manuálterápia és a Kontroll és Koordinációs Program (CaCP) segítségével erősítik a mozgását.

A család most egy új, ígéretes kezelési módot talált, amely tovább javíthatja Tamás életminőségét: az rTMS-terápiát (repetitív transzkraniális mágneses stimuláció). Ez az idegrendszer stimulálásán keresztül segítheti a mozgásfejlődést, különösen, ha gyógytornával és masszázzsal kombinálják. Az ígéretes lehetőség reményt adhat mindennapi küzdelmet vívó kisfiúnak, Tamásnak.

A terápia finanszírozása azonban komoly anyagi terhet jelent, mivel a kezelés ára rendkívül magas:

  • 1 hét kezelés (szállással együtt): 400.000 Ft 
  • a szükséges 4 heti kezelés összköltsége: 1.600.000 Ft 

Ráadásul a hatás fenntartásához a terápiát háromhavonta ismételni kellene.

A család ezért ismét pénzbeli támogatást kér, hogy Tamás esélyt kaphasson a fejlődésre.

Most egy új fejlesztésre gyűjtünk Tamásnak. Minden apró segítség számít, akár egy kávé ára, akár egy megosztás is közelebb visz minket a célhoz

– fogalmazott az édesanya.

Ha lehetőséged van rá, kérjük, segítsd Tamás fejlődését! A támogatás módjáról az alábbi posztban tájékozódhatsz:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
