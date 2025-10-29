Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
"El sem akartam hinni, hogy ez a valóság" - Hasfájás mentette meg a hatéves kislány életét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 13:00
Egy anyuka azt hitte, a kislánya csupán fáradt, de egy ártalmatlannak tűnő vírus után kiderült, hogy óriási daganat növekszik a testében. Édesanyja most mások figyelmét próbálja felhívni a betegségre, miközben azt állítja, a hasfájás mentette meg a lánya életét.

Egy édesanya komoly figyelmeztetést adott ki, miután egy vírus okozta hasfájás megmentette a hatéves lánya életét.

Hasfájás mögött bújt meg a kislány szörnyű diagnózisa. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Hasfájás tárta fel a kislány óriási daganatát

Az anya, Molly Courtney elmondta, hogy kezdetben a kislánya állapotát egyszerű fáradtságnak tulajdonította, de kiderült, hogy a tünetek mögött egy 11 centiméteres rákos daganat rejtőzik.

A kis Mia 2024 decemberében a szokásosnál fáradtabbnak tűnt, majd az édesanyja aggodalmai fokozódni kezdtek, amikor mindketten elkapták a norovírust. A kislány sokkal erősebb gyomorfájdalmakat tapasztalt, mint az anyja, sőt, egy ponton már állni is alig tudott. A kórházban először a gyermek lépével kapcsolatos problémákra gyanakodtak, ám amikor Mia elszürkült, az ügyeletes orvosok rendellenes vörös- és fehérvérsejteket találtak, majd egy ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a hatéves kislány 11 centiméteres daganatot hordoz a bal veséjében. Ezt követően jött a szörnyű diagnózis, miszerint Miának második stádiumú veserákja van és Wilms-tumorja.

Ez a daganattípus egy ritka, gyermekkori veserák, amely elsősorban 5 év alatti gyerekeket érint, és az embrionális fejlődés során megmaradt, úgynevezett metanefrikus mezoderm sejtekből alakulhat ki. Ezek a sejtek a magzati vesék fejlődéséhez tartoznak, és általában a születéskor eltűnnek, de ha kis csoportokban megmaradnak, nephrogén maradványként idővel daganatot képezhetnek.

Bár a betegség pontos okai nem ismertek, Molly úgy véli, hogy a norovírus okozta hasfájás mentette meg Mia életét, mivel vérzést idézett elő a daganatban, és ezáltal felszínre hozta a fájdalmat, amely végül a diagnózishoz vezetett.

Az orvosok ezt követően eltávolították Mia bal veséjét, majd hat hónapig kemoterápiát kapott. Végül szeptemberben hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították.

Teljesen felforgatta a család életét a diagnózis

A devoni édesanya elárulta, hogy a kislánya betegsége egy rendkívül nehéz időszakot hozott el számukra.

Karácsony napján Miának egyáltalán nem volt étvágya, semmit sem akart enni. Két nappal később nagyon rosszul lett: mindketten elkaptuk a norovírust, ami szörnyű volt, borzasztó gyomorfájdalommal járt

- mesélte Molly.

Miután kiderült, hogy egy ritka vesedaganatról van szó, az orvosok megerősítették, hogy második stádiumú Wilms-tumorral állnak szemben:

Ez a típus évekig észrevétlen maradhat, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy időben észrevették. Teljesen összetörtem, olyan volt, mintha egy rémálomban lennék. El sem akartam hinni, hogy ez a valóság.

A daganat eltávolítására februárban került sor: a műtét sikeres volt, de Molly szerint a kislánya kezelése az intenzív így is rettenetes élmény volt.

Mia ma már sokkal jobban van, és visszatért a régi életéhez, azonban öt éven keresztül háromhavonta vizsgálatokra kell járnia, hogy ellenőrizzék, nem tért-e vissza a rák. Édesanyja, aki felmondta a konyhai állását, hogy teljes idejét a lánya ápolásának szentelhesse, most a gyermekkori veserák tudatosításáért küzd:

Hallgass az ösztöneidre, ha úgy érzed, valami nincs rendben, ne hagyd magad lerázni, követelj válaszokat!

Molly arra is felhívta a figyelmet, hogy egy daganat akár a hasüregben jelentkező duzzanat, vagy bármilyen gyanús változás mögött is megbújhat - írta a LadBible.

 

