"El sem akartam hinni, hogy ez a valóság" - Hasfájás mentette meg a hatéves kislány életét

Egy édesanya komoly figyelmeztetést adott ki, miután egy vírus okozta hasfájás megmentette a hatéves lánya életét.

Hasfájás mögött bújt meg a kislány szörnyű diagnózisa. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Hasfájás tárta fel a kislány óriási daganatát

Az anya, Molly Courtney elmondta, hogy kezdetben a kislánya állapotát egyszerű fáradtságnak tulajdonította, de kiderült, hogy a tünetek mögött egy 11 centiméteres rákos daganat rejtőzik.

A kis Mia 2024 decemberében a szokásosnál fáradtabbnak tűnt, majd az édesanyja aggodalmai fokozódni kezdtek, amikor mindketten elkapták a norovírust. A kislány sokkal erősebb gyomorfájdalmakat tapasztalt, mint az anyja, sőt, egy ponton már állni is alig tudott. A kórházban először a gyermek lépével kapcsolatos problémákra gyanakodtak, ám amikor Mia elszürkült, az ügyeletes orvosok rendellenes vörös- és fehérvérsejteket találtak, majd egy ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a hatéves kislány 11 centiméteres daganatot hordoz a bal veséjében. Ezt követően jött a szörnyű diagnózis, miszerint Miának második stádiumú veserákja van és Wilms-tumorja.

Ez a daganattípus egy ritka, gyermekkori veserák, amely elsősorban 5 év alatti gyerekeket érint, és az embrionális fejlődés során megmaradt, úgynevezett metanefrikus mezoderm sejtekből alakulhat ki. Ezek a sejtek a magzati vesék fejlődéséhez tartoznak, és általában a születéskor eltűnnek, de ha kis csoportokban megmaradnak, nephrogén maradványként idővel daganatot képezhetnek.

Bár a betegség pontos okai nem ismertek, Molly úgy véli, hogy a norovírus okozta hasfájás mentette meg Mia életét, mivel vérzést idézett elő a daganatban, és ezáltal felszínre hozta a fájdalmat, amely végül a diagnózishoz vezetett.

Az orvosok ezt követően eltávolították Mia bal veséjét, majd hat hónapig kemoterápiát kapott. Végül szeptemberben hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították.

Teljesen felforgatta a család életét a diagnózis

A devoni édesanya elárulta, hogy a kislánya betegsége egy rendkívül nehéz időszakot hozott el számukra.

Karácsony napján Miának egyáltalán nem volt étvágya, semmit sem akart enni. Két nappal később nagyon rosszul lett: mindketten elkaptuk a norovírust, ami szörnyű volt, borzasztó gyomorfájdalommal járt

- mesélte Molly.