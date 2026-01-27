Megható összefogás a súlyosan beteg Tamásért és Petráért: már karnyújtásnyira a 4 milliós álomhatár

Egy civil kezdeményezésből mára több millió forint gyűlt össze egy jótékonysági akció során, amely a Pihokker család két beteg gyermekének, Tamásnak és Petrának a fejlesztését segíti. Galbács Tamás nógrádi fotós és formatervező egy különleges ötlettel állt elő – egy 4,5 méter magas hóembert épített meg – amely nemcsak mosolyt csalt az emberek arcára, hanem valódi reményt is adott a Pihokker családnak.
A kisfiú, Tamás súlyos neurológiai, idegrendszeri eredetű betegséggel él, amely izomsorvadással jár, állapota pedig – bár lassan – folyamatosan romlik. Koraszülötten jött világra, izmai gyengék, a járás is komoly kihívást jelent számára.
A rendszeres fejlesztések kulcsszerepet játszanak abban, hogy minél tovább megőrizhesse az izomerejét
– mondta korábban lapunknak édesanyja, Pihokker-Kalmár Viktória Szandra. Tamás nővére, az ötéves Petra autizmus spektrumzavarral él. A kislány teljes mértékben szüleire szorul, és egy speciális gyógypedagógiai magánóvodába jár, ahol autizmus-specifikus fejlesztéseket, egyéni és csoportos foglalkozásokat, valamint kutyás- és zeneterápiát is kap. A család története Galbács Tamást is mélyen megérintette.
A Bors cikkét olvastam, majd az interneten böngészve találtam rá erre a számomra szimpatikus családra. Úgy éreztem, szívesen segítenék nekik
– mesélte a Borsnak a hóember alkotója.
A látogatók napokon keresztül fotózkodhattak Olaf mellett, az adományokat pedig egy becsületkasszába helyezhették el. Ennek az eredménye pedig minden várakozást felülmúlt. Tamás édesanyja a közösségi oldalán számolt be a legújabb fejleményekről:
Egy ismeretlen, nagylelkű adományozó további 500 ezer forinttal segítette a gyűjtést. Galbács Tamás Olaf-projektjének köszönhetően eddig 1 913 875 forint gyűlt össze, amelyből 401 ezer forint utalásként, míg 1 512 875 forint készpénzben érkezett be. Az összes eddigi támogatás így 3 593 875 forint, vagyis már csak alig több mint 400 ezer forint hiányzik a kitűzött, 4 millió forintos célhoz.
Az is kiderült, mire fordítják az összeget: Tamás 20 órás robotterápiás fejlesztésére, egyéves konduktív és hidroterápiás kezeléseire, valamint Petra egyéves speciális gyógypedagógiai óvodai költségeire. Időközben Olaf hivatalosan is „elbúcsúzott”.
Galbács Tamás olyan erőket, összefogást és szeretetet mozgatott meg, amit még most sem fogtunk fel teljesen
– írta az édesanya.
Aki pedig továbbra is szeretne segíteni, a Pihokker család Facebook-oldalán minden információt megtalál a támogatási lehetőségekről.
