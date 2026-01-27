Megható összefogás a súlyosan beteg Tamásért és Petráért: már karnyújtásnyira a 4 milliós álomhatár

Egy civil kezdeményezésből mára több millió forint gyűlt össze egy jótékonysági akció során, amely a Pihokker család két beteg gyermekének, Tamásnak és Petrának a fejlesztését segíti. Galbács Tamás nógrádi fotós és formatervező egy különleges ötlettel állt elő – egy 4,5 méter magas hóembert épített meg – amely nemcsak mosolyt csalt az emberek arcára, hanem valódi reményt is adott a Pihokker családnak.

Az egész család egy képen. A súlyosan beteg testvérpáros, Tamás és Petra a szüleik ölében. Fotó: Facebook / Tamás és Petra Világa

Két súlyosan beteg gyermeket nevel a család

A kisfiú, Tamás súlyos neurológiai, idegrendszeri eredetű betegséggel él, amely izomsorvadással jár, állapota pedig – bár lassan – folyamatosan romlik. Koraszülötten jött világra, izmai gyengék, a járás is komoly kihívást jelent számára.

A rendszeres fejlesztések kulcsszerepet játszanak abban, hogy minél tovább megőrizhesse az izomerejét

– mondta korábban lapunknak édesanyja, Pihokker-Kalmár Viktória Szandra. Tamás nővére, az ötéves Petra autizmus spektrumzavarral él. A kislány teljes mértékben szüleire szorul, és egy speciális gyógypedagógiai magánóvodába jár, ahol autizmus-specifikus fejlesztéseket, egyéni és csoportos foglalkozásokat, valamint kutyás- és zeneterápiát is kap. A család története Galbács Tamást is mélyen megérintette.

A Bors cikkét olvastam, majd az interneten böngészve találtam rá erre a számomra szimpatikus családra. Úgy éreztem, szívesen segítenék nekik

– mesélte a Borsnak a hóember alkotója.

Így született meg Olaf, Nógrád vármegye eddigi legnagyobb hóembere. Fotó: Galbács Tamás / Facebook

Négy és fél méter magas hóember

A látogatók napokon keresztül fotózkodhattak Olaf mellett, az adományokat pedig egy becsületkasszába helyezhették el. Ennek az eredménye pedig minden várakozást felülmúlt. Tamás édesanyja a közösségi oldalán számolt be a legújabb fejleményekről:

Egy ismeretlen, nagylelkű adományozó további 500 ezer forinttal segítette a gyűjtést. Galbács Tamás Olaf-projektjének köszönhetően eddig 1 913 875 forint gyűlt össze, amelyből 401 ezer forint utalásként, míg 1 512 875 forint készpénzben érkezett be. Az összes eddigi támogatás így 3 593 875 forint, vagyis már csak alig több mint 400 ezer forint hiányzik a kitűzött, 4 millió forintos célhoz.

Az is kiderült, mire fordítják az összeget: Tamás 20 órás robotterápiás fejlesztésére, egyéves konduktív és hidroterápiás kezeléseire, valamint Petra egyéves speciális gyógypedagógiai óvodai költségeire. Időközben Olaf hivatalosan is „elbúc­súzott”.

Galbács Tamás olyan erőket, összefogást és szeretetet mozgatott meg, amit még most sem fogtunk fel teljesen

– írta az édesanya.