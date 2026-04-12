A csodababa túlélte a halálos komplikációkat – majd 2 évesen jött a sokkoló diagnózis

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 07:30
A szülők azt gondolták a kislány behozza a lemaradást. Ekkor jött a diagnózis.

Mindössze a terhesség 24. hetében jött világra Emsley, alig több mint fél kilóval – mégis lélegzett, és kezdetben úgy tűnt, stabil az állapota. De nem sokkal ezután, jött a diagnózis.

Háromhetes korában súlyos bélgyulladás alakult ki nála, amely életveszélyes állapothoz vezetett: a fertőzés miatt a szervezete nem jutott elegendő oxigénhez, ami az agyát is érintette. Bár az orvosok folyamatosan figyelték, a vizsgálatok sokáig nem adtak egyértelmű választ arra, milyen következményekkel kell számolniuk a szülőknek.

A bizonytalanság hónapokig tartott. MRI-vizsgálatok ugyan mutattak eltéréseket, de nem volt világos, milyen súlyos a helyzet. A döntő pillanat csak később érkezett el. Egy rutinvizsgálatnak indult kontroll során az orvos felvetette: Emsley esetében agyi eredetű mozgászavar állhat fenn. Nem sokkal később, kétéves kora előtt meg is erősítették a diagnózist: cerebrális parézis. 

A szülők szerint a valóság nem egyetlen pillanatban csapott le rájuk, hanem fokozatosan vált világossá. Eleinte abban bíztak, hogy kislányuk idővel behozza a lemaradást – később azonban el kellett fogadniuk, hogy bizonyos mérföldköveket nem fog elérni. 

Ehelyett a „kis” sikerekre kezdtek koncentrálni. Egy tárgy megfogása, egy szándékos mozdulat vagy egy egyszerű visszajelzés is hatalmas eredménnyé vált számukra. Emsley állapota súlyos: a mozgását jelentősen korlátozza az izommerevség, miközben szellemileg jelen van, és érti a körülötte zajló világot. A kommunikációban például szemvezérléses eszközzel tud kifejezni gondolatokat.

A család mindennapjait egy egyszerű elv határozza meg: nem mondanak le az élményekről. Ha utazni szeretnének vagy programot szerveznek, alkalmazkodnak a helyzethez – még ha ez sokszor nehézségekkel is jár. Számukra a legfontosabb, hogy Emsley teljes életet élhessen. Örülnek minden apró előrelépésnek, és igyekeznek megmutatni másoknak is: a nehézségek ellenére is lehet boldogan élni

A kislányt leginkább nem a betegsége határozza meg, hanem a személyisége. Vidám, türelmes és rendkívül kitartó, olyan, aki újra és újra képes felállni a nehézségek után. A szülők üzenete egyszerű: az út nehéz, de nem kell félni tőle. A támogatás sokszor közelebb van, mint gondolnánk és minden apró siker számít, írja a People.

 

