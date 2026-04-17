Galamb Alex nagy bajban van, segítségre van szüksége

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 07:30
Megmenekülhet az ország kedvenc roma pékjének sütödéje. Galamb Alex kemencéje két hete elromlott, ezért a szegény gyermekek mentora a követőihez fordult, hogy támogassák az új berendezés beszerzésében. Az eszköz megváráslásához szükséges 3 millió forintból már 2 millió össze is gyűlt.
Kóré Károly
Galamb Alex nevét a pandémia idején ismerte meg az ország, amikor a fiatal férfi a falujában, Hernádnémetiben élő szegény gyerekeket az utcáról a házába hívta, hogy megtanítsa őket kenyeret és lángost sütni. A szakköre egyre népszerűbbé vált a településen, és a ma már 3 gyermekes családapa lelkesedése azóta sem csillapodott. Öt évvel ezelőtt egy alapítványt is létrehozott, hogy a szervezete hivatalos formában működhessen.

Fotó: Bors

Alex a családi háza egy külön részlegében kialakított egy jól felszerelt sütödét is, ám a kemencéje néhány hete elromlott, így jelenleg a szakkörökön a gyerekekkel nem tud sütni.

Mostanában készen vásárolt piskótából készítünk tortát, ám ez nyilván nem ugyanolyan élmény, mint amikor az alapanyagot is mi sütjük. Egy új kemence megvásárlásához 3 millió forintra lenne szükség

– mondta a Borsnak Alex, aki a problémáról a Facebook-oldalán is tájékoztatta a követői. Úgy tűnik, sokan látják úgy, hogy az ország kedvenc roma pékje tevékenysége hasznos, ugyanis már 2 millió forint össze is gyűlt az adományokból, igaz, 1 millió még hiányzik a cél eléréséhez.

"Egyesekben talán felmerül a gondolat, hogy miért nem használom újra az otthoni gáztűzhelyemet, ezért őszinte leszek: a fejlődés híve vagyok, nem a visszaesésé. Hat évvel ezelőtt valóban a saját sütőmben készítettem a gyerekekkel a pitéket, de az nem volt profi berendezés, én pedig a lehető legjobb körülmények között szeretném a kis mentoráltjaimat tanítani" – magyarázta Alex.

Galamb Alex számára nincs lehetetlen?

A férfi jelenleg egyetemi hallgató. Ha a diplomáját megszerzi, tanítóként szeretne dolgozni egy iskolában, de természetesen az alapítványát tovább fogja működtetni. Az ország kedvenc roma pékje a saját példájával is motiválja a gyerekeket, amikor elmondja nekik, hogy maga is mélyszegénységből tört ki a kitartásával.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
