Galamb Alex nagy bajban van, segítségre van szüksége

Galamb Alex nevét a pandémia idején ismerte meg az ország, amikor a fiatal férfi a falujában, Hernádnémetiben élő szegény gyerekeket az utcáról a házába hívta, hogy megtanítsa őket kenyeret és lángost sütni. A szakköre egyre népszerűbbé vált a településen, és a ma már 3 gyermekes családapa lelkesedése azóta sem csillapodott. Öt évvel ezelőtt egy alapítványt is létrehozott, hogy a szervezete hivatalos formában működhessen.

Galamb Alex gyerekeket mentorál / Fotó: Bors

Alex a családi háza egy külön részlegében kialakított egy jól felszerelt sütödét is, ám a kemencéje néhány hete elromlott, így jelenleg a szakkörökön a gyerekekkel nem tud sütni.

Mostanában készen vásárolt piskótából készítünk tortát, ám ez nyilván nem ugyanolyan élmény, mint amikor az alapanyagot is mi sütjük. Egy új kemence megvásárlásához 3 millió forintra lenne szükség

– mondta a Borsnak Alex, aki a problémáról a Facebook-oldalán is tájékoztatta a követői. Úgy tűnik, sokan látják úgy, hogy az ország kedvenc roma pékje tevékenysége hasznos, ugyanis már 2 millió forint össze is gyűlt az adományokból, igaz, 1 millió még hiányzik a cél eléréséhez.

"Egyesekben talán felmerül a gondolat, hogy miért nem használom újra az otthoni gáztűzhelyemet, ezért őszinte leszek: a fejlődés híve vagyok, nem a visszaesésé. Hat évvel ezelőtt valóban a saját sütőmben készítettem a gyerekekkel a pitéket, de az nem volt profi berendezés, én pedig a lehető legjobb körülmények között szeretném a kis mentoráltjaimat tanítani" – magyarázta Alex.

Galamb Alex számára nincs lehetetlen?

A férfi jelenleg egyetemi hallgató. Ha a diplomáját megszerzi, tanítóként szeretne dolgozni egy iskolában, de természetesen az alapítványát tovább fogja működtetni. Az ország kedvenc roma pékje a saját példájával is motiválja a gyerekeket, amikor elmondja nekik, hogy maga is mélyszegénységből tört ki a kitartásával.