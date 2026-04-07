Galamb Alex fogadalmának súlyos ára van - tisztában van ezzel az ország kedvenc roma pékje

Mint arról a Bors többször beszámolt, Galamb Alex még iskolás korában kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba a mélyszegénység elől menekülve. Az intézményi keretek között már naponta kapott meleg ételt és vízöblítéses vécét is használhatott.

Galamb Alex már jólétben neveli a gyermekeit Fotó: Galamb Alex

Galamb Alex nem tagadja, honnan jött

Az ország kedvenc roma pékje nem szégyelli, hogy gyermekként megtapasztalta a nyomort, mert úgy érzi, az ő élettörténete sok hasonló fiatalnak adhat motivációt.

Az édesapám 2005-ben, már több, mint 20 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket. A haláláig viszonylag normálisan éltünk, de aztán az édesanyám összezuhant, és igazából képtelen volt rólam és a testvéreimről gondoskodni.

- emlékezett vissza Alex. Nem csak húsvétkor fordult elő, hogy alig került valami az asztalra, hanem a hétköznapokban is – mesélte Alex, aki azért is szeretett a gyermekvárosban élni, mert ott saját ágya és szekrénye lehetett.

- Ezek mások számára teljesen hétköznapi dolgok, az én számomra azonban a gazdagságot jelenítették meg, Emlékszem, hogy mikor húsvétkor kalácsot és sonkát kaptunk, örömömben felkiáltottam, hogy végre van húsvét! – árulta el Galamb Alex, aki egyébként mindent megbocsátott az édesanyjának, mi több, a nőt magához is vette, így Mónika – ha anyaként kudarcot is vallott - most nagymamaként bizonyíthat. Mindent meg is tesz Galamb Alex három gyermekéért.

Azt már nagyon régen megfogadtam, hogy a fiaim és a lányom nem nőnek fel szegénységben. Ennek persze megvan az ára is.

- mondja Galamb Alex. Az iskolában oktatóként dolgozom, a feleségem pedig egy gíroszosnál, amiért sokszor napokig alig látjuk egymást, hiszen a munka mellett mindketten tanulunk. Én egyetemre járok, a nejem pedig a pék-képesítést szerez hamarosan. Nem panaszkodunk, mert legalább mindenre van pénzünk, ami igazán fontos – magyarázta Alex.

Galamb húsvétkor természetesen maga süti az ünnepi kalácsot, illetve a gyerekek kedvenc süteményeit, így a képviselőfánkot is elkészíti.