BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Herman névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Galamb Alex fogadalmának súlyos ára van - tisztában van ezzel az ország kedvenc roma pékje

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 13:30
Finomságok garmadája kerül az asztalra húsvétkor az ország kedvenc roma pékjénél. Galamb Alexnek nem mindig adatott meg a jólét, ezért is hálás az égieknek, hogy az ő gyermekeinek már nem kell nélkülözniük.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors többször beszámolt, Galamb Alex még iskolás korában kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba a mélyszegénység elől menekülve. Az intézményi keretek között már naponta kapott meleg ételt és vízöblítéses vécét is használhatott.

Galamb Alex nem szégyelli a múltját.
Galamb Alex már jólétben neveli a gyermekeit

Galamb Alex nem tagadja, honnan jött

Az ország kedvenc roma pékje nem szégyelli, hogy gyermekként megtapasztalta a nyomort, mert úgy érzi, az ő élettörténete sok hasonló fiatalnak adhat motivációt.

Az édesapám 2005-ben, már több, mint 20 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket. A haláláig viszonylag normálisan éltünk, de aztán az édesanyám összezuhant, és igazából képtelen volt rólam és a testvéreimről gondoskodni.

- emlékezett vissza Alex. Nem csak húsvétkor fordult elő, hogy alig került valami az asztalra, hanem a hétköznapokban is – mesélte Alex, aki azért is szeretett a gyermekvárosban élni, mert ott saját ágya és szekrénye lehetett.

- Ezek mások számára teljesen hétköznapi dolgok, az én számomra azonban a gazdagságot jelenítették meg, Emlékszem, hogy mikor húsvétkor kalácsot és sonkát kaptunk, örömömben felkiáltottam, hogy végre van húsvét! – árulta el Galamb Alex, aki egyébként mindent megbocsátott az édesanyjának, mi több, a nőt magához is vette, így Mónika – ha anyaként kudarcot is vallott - most nagymamaként bizonyíthat. Mindent meg is tesz Galamb Alex három gyermekéért.

Azt már nagyon régen megfogadtam, hogy a fiaim és a lányom nem nőnek fel szegénységben. Ennek persze megvan az ára is.

- mondja Galamb Alex. Az iskolában oktatóként dolgozom, a feleségem pedig egy gíroszosnál, amiért sokszor napokig alig látjuk egymást, hiszen a munka mellett mindketten tanulunk. Én egyetemre járok, a nejem pedig a pék-képesítést szerez hamarosan. Nem panaszkodunk, mert legalább mindenre van pénzünk, ami igazán fontos – magyarázta Alex.

Galamb húsvétkor természetesen maga süti az ünnepi kalácsot, illetve a gyerekek kedvenc süteményeit, így a képviselőfánkot is elkészíti.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
