Készítsünk tökéletes jegesteát!

1. Klasszikus módszerrel

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A forró vizes elkészítés lényege a következő: körülbelül 1-2 dl tűzről levett folyadékhoz adjunk 4-5 darab teafiltert, amit addig hagyjunk a lében, amíg az teljesen ki nem hűl. Mindezt 1-2 liter hideg vízzel öntsük fel.

2. Hideg áztatással

Ebben az esetben 4-5 filtert, vagy 1-2 evőkanálnyi teafüvet számoljunk egy kancsónyi hűs vízhez. Az ebben való áztatástól különösen zamatos lesz a jegestea, hiszen a hideg kíméletesebben vonja ki a természetes aromákat.

3. Az ideje is számít

Ilyen eljárásnál fedjük le a kancsót, majd 5-8 órán, sőt, akár egy egész éjszakán keresztül hagyjuk a filtert vagy füvet a kannában. A legjobb, ha hűtőbe helyezzük az edényt, így hűvös marad az ital.

4. Milyen legyen a jég?

A tökéletes hűsítőhöz minőségi jégkocka szükséges, a rossz ízű csapvíz viszont könnyen elronthatja a frissítőt. Válasszunk szűrt verziót, esetleg a tea levéből porciózzunk formába, ezzel a tea sem hígul.

5. Rajtunk múlik a mennyisége

Az otthoni teakészítés egyik előnye, hogy a cukor mértékét mi szabályozhatjuk, vagyis biztosan olyan lesz az édesség szintje, amilyet szeretünk. Hideg tea esetén sziruppal, melegnél cukorral vagy mézzel ízesíthetünk.

6. Fontos a minőség

A hideg vizes technikánál jobban kiütközik, ha silány az alapanyag, ezért tanácsos olyan filtert vagy teafüvet vásárolni, amely megfelel a magas színvonalnak. Ez lehet gyümölcs-, zöld-, de fekete tea is.

7. Termésekkel dobjuk fel

Az alaplevet felturbózhatjuk szezonális finomságokkal. Ha gyümölcsteát készítettünk, adhatunk hozzá ízben passzoló terméseket, például barackot, epret, málnát, dinnyét, áfonyát.

8. Dobjuk fel extra ízesítőkkel

A gyógynövények aromásságát is felhasználhatjuk, a levendula, a menta, a bazsalikom és a gyömbér remekül megbolondíthatja a jegesteánkat akár a különleges íz, akár az élénkítés, netán a nyugtatás a cél.

9. Mi lesz a citrommal?

Sokak számára ez az ital a fanyar gyümölcs nélkül nem is létezik. Ahhoz, hogy átható legyen a citromíz, dobjunk vékony héjdarabokat 5-10 percre a még meleg teába. Ha mégis a frissen facsart lére esküszünk, azt csakis a kihűlt teához adjuk.