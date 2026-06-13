Fontos változás jön a határon, ez minden magyart érint

A szlovén határellenőrzés várhatóan jelentős fordulatot vesz a napokban, miután a ljubljanai kormány napirendre tűzi a horvát és a magyar határszakaszon bevezetett ideiglenes okmányellenőrzések eltörlését.

Ismét változik a szlovén határellenőrzés, a nyáron már gyorsabban juthatunk el a tengerpartra.

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Vége az okmányellenőrzésnek: Szlovénia eltörli a magyar és horvát határon bevezetett ideiglenes határellenőrzést.

Kevesebb dugó nyáron: a fix megállítást alternatív rendőrségi módszerek váltják fel, így megszűnnek a torlódások.

A biztonság megmarad: bár a határon nem lesz sorban állás, a mélységi és technikai ellenőrzések megmaradnak.

Mikor szűnik meg a szlovén határellenőrzés a magyar határszakaszon?

A belügyminisztérium tájékoztatása alapján a klasszikus határellenőrzést alternatív rendőrségi módszerekkel váltják fel az államhatáron. Ezzel a lépéssel a hatóságok célja az is, hogy enyhítsék a nyári szezonban egyébként is menetrendszerűen kialakuló torlódásokat a kritikus útszakaszokon.

Szlovénia még 2023 októberében döntött úgy, hogy a közel-keleti konfliktus éleződése és a megemelkedett terrorveszély miatt ismét bevezeti az ellenőrzést a magyar és a horvát határon. Ezt az intézkedést azóta többször megújították, a legutóbbi határozat értelmében egészen december 21-ig maradt volna érvényben a rendszer. Az Európai Bizottság álláspontja szerint azonban az új uniós migrációs és menekültügyi paktum elfogadása már szilárd alapot ad arra, hogy a tagállamok fokozatosan visszatérjenek a korlátozásmentes schengeni működéshez, így a szlovén kormány is lépéskényszerbe került.

Mi változik a gyakorlatban az utazók számára?

A fix ellenőrzőpontok eltűnése nem jelenti azt, hogy a hatóságok teljesen magára hagyják a határsávot. A szlovéniai utazás során a szúrópróbaszerű, mélységi ellenőrzések és a modern technikai megfigyelőrendszerek továbbra is garantálják a biztonságot, viszont a forgalom ritmusa lényegesen felgyorsul. A magyar turisták így sokkal gördülékenyebben, felesleges várakozás nélkül juthatnak el a szlovén hegyekbe vagy a horvát tengerpartra.

Nézd meg a videót is a gyönyörű Szlovéniáról:

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