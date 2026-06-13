Sírva mesélt szüléséről a TV2 sztárja: „Percenként üvöltöttem, azt hittem, meg fogok halni!”

Hatalmasat fordult a világ Szaniszló Kittivel, amióta megismerték és megszerették a nézők a Next Top Model Hungary műsorban. A TV2 sztárja hozzáment élete szerelméhez, idén pedig édesanya lett. A gyönyörű modell már mutatott képeket imádnivaló kislányáról, de arról csak nemrég számolt be, milyen pokol volt a szülése.

A TV2 műsorában ismerte meg az ország a modellt, Szaniszló Kitti párja nagyon büszke feleségére (Fotó: MW archív)

Így alakult a TV2 tehetségkutatója után Szaniszló Kitti magánélete

2024 márciusában debütált a TV2-n a Next Top Model Hungary

A műsor után nem sokkal, júliusban ment férjhez Szaniszló Kitti

2025 év végén bejelentette, hogy babát vár

Idén április 26-án megszületett első gyermeke, Léda.

A TV2 sztárja pokoli kínok közt vajúdott

Amikor a tehetségkutató műsorban szerepelt Szaniszló Kitti, nem gondolta, hogy nemsokára feje tetejére áll a megszokott kis élete. A TV2 sztárja abbahagyta a modellkedést, 2024-ben egy titkos esküvőn kimondta a boldogító igent kedvesének, Matuz Ádámnak. Tavaly pedig hatalmas boldogsággal jelentették be: úton van első gyermekük. Léda 2026. április 24-én látta meg a napvilágot, de a szülés egyáltalán nem úgy zajlott, ahogy azt a kismama remélte. Matuz Kitti sokat gondolkozott azon, elmesélje-e a történteket, de szerinte tudnia kell a leendő anyukáknak, hogy bármi megtörténhet. Ő például már négy nappal a szülés előtt pokoli fájdalmat érzett, de hiába mentek be férjével a kórházba, mindig hazaküldték őket. Mint kiderült, a baba nyomta a méhszájat, ezért nem tudott tágulni.

„Nekem nem méh összehúzódásaim, hanem méh összehúzódásom van, vagyis az egész össze van húzódva, amit mások hét, vagy ötpercenként éreznek, nálam ez folyamatos volt” – kezdte szüléstörténetét a sztáranyuka, akinek babaváró bulijába kis baki csúszott.

Kőkemény volt, már akkorra nagyon ki voltam merülve, miközben tudtam, hogy ezután még vajúdnom és szülnöm kell… Nekem minden volt, ment a hasam, reggel ötig hánytam a fájdalomtól… De még csak ekkor jött a feketeleves, annyira fájt, mintha részeg lettem volna, forgott velem minden… Végül kitágultam és mehettünk a szülőszobába, csak annyira emlékszem, hogy remeg az egész testem, az állam, a szám, a fejem, hófehér voltam, ott már nem is vettem fel a szemkontaktust, már nem voltam kommunikációképes, amikor végül mondták, kaphatok epidurális érzéstelenítést, nem tudom miért kellett erre reggel hatig várni. Közben percenként üvöltöttem, horrortörténet volt! Aztán egyszercsak tök nagy csend lett a szobában, láttam magunkat kívülről, előtte mondta a dúla, hogy szülés közben van az a pillanat, amikor az anyukák azt érzik, hogy meg fognak halni, az a pont, amikor a lelked elmegy a babáért, én akkor mondtam a szülőszobában, hogy meg fogok halni!

– sírta el magát Matuz Kitti.