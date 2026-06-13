Sírva mesélt szüléséről a TV2 sztárja: „Percenként üvöltöttem, azt hittem, meg fogok halni!”

Hatalmasat fordult a világ Szaniszló Kittivel, amióta megismerték és megszerették a nézők a Next Top Model Hungary műsorban. A TV2 sztárja hozzáment élete szerelméhez, idén pedig édesanya lett. A gyönyörű modell már mutatott képeket imádnivaló kislányáról, de arról csak nemrég számolt be, milyen pokol volt a szülése.
Amikor a tehetségkutató műsorban szerepelt Szaniszló Kitti, nem gondolta, hogy nemsokára feje tetejére áll a megszokott kis élete. A TV2 sztárja abbahagyta a modellkedést, 2024-ben egy titkos esküvőn kimondta a boldogító igent kedvesének, Matuz Ádámnak. Tavaly pedig hatalmas boldogsággal jelentették be: úton van első gyermekük. Léda 2026. április 24-én látta meg a napvilágot, de a szülés egyáltalán nem úgy zajlott, ahogy azt a kismama remélte. Matuz Kitti sokat gondolkozott azon, elmesélje-e a történteket, de szerinte tudnia kell a leendő anyukáknak, hogy bármi megtörténhet. Ő például már négy nappal a szülés előtt pokoli fájdalmat érzett, de hiába mentek be férjével a kórházba, mindig hazaküldték őket. Mint kiderült, a baba nyomta a méhszájat, ezért nem tudott tágulni.
„Nekem nem méh összehúzódásaim, hanem méh összehúzódásom van, vagyis az egész össze van húzódva, amit mások hét, vagy ötpercenként éreznek, nálam ez folyamatos volt” – kezdte szüléstörténetét a sztáranyuka, akinek babaváró bulijába kis baki csúszott.
Kőkemény volt, már akkorra nagyon ki voltam merülve, miközben tudtam, hogy ezután még vajúdnom és szülnöm kell… Nekem minden volt, ment a hasam, reggel ötig hánytam a fájdalomtól… De még csak ekkor jött a feketeleves, annyira fájt, mintha részeg lettem volna, forgott velem minden… Végül kitágultam és mehettünk a szülőszobába, csak annyira emlékszem, hogy remeg az egész testem, az állam, a szám, a fejem, hófehér voltam, ott már nem is vettem fel a szemkontaktust, már nem voltam kommunikációképes, amikor végül mondták, kaphatok epidurális érzéstelenítést, nem tudom miért kellett erre reggel hatig várni. Közben percenként üvöltöttem, horrortörténet volt! Aztán egyszercsak tök nagy csend lett a szobában, láttam magunkat kívülről, előtte mondta a dúla, hogy szülés közben van az a pillanat, amikor az anyukák azt érzik, hogy meg fognak halni, az a pont, amikor a lelked elmegy a babáért, én akkor mondtam a szülőszobában, hogy meg fogok halni!
– sírta el magát Matuz Kitti.
A kismama, akkor azt hitte, ennél már nem lehet rosszabb, de akkor az orvosok mondták, hogy nem találják a baba szívhangját.
„Az volt a baj, hogy a baba rossz irányba fordította a fejét, nem tudtam volna biztonságosan megszülni… Én üvöltöttem, hogy meg fogok halni, jött egy idősebb orvos és mondta, hogy most azonnal császár! Betoltak a műtőbe, akkor megkaptam az epiduralt, melltől lefelé semmit sem éreztem, nekem ez már áldás volt, mert két nap, 11 óra szenvedés után végre nem éreztem semmit. Csak erre vágytam, hogy szűnjön meg minden, én is, vagy adjanak valamit, amitől véget ér ez a horrortörténet, nagyon a végén voltam…”
Öt perccel később azt hallottam, hogy az orvos mondja: na, gyere te kis baba, nem volt nagy sírás, nem adták a kezembe, ki kellett mosni a gyomrát, mert nyelt a magzatvízből, nem voltak érzéseim. Aztán hozták a babát vissza, betekerve. Nem tudom, milyen nyugtatót kaptam, ránéztem, csak annyit mondtam, hogy hányni fogok… Végül visszavittek abba a szobába, ahol vajúdtam, én az ágyban feküdtem, Ádi egy széken ült, a baba egy kosárban volt. Kaptunk egy órát, megpihent a lelkünk… Így indult a mi kis közös utunk!
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