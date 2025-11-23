Galamb Alex elképesztő ötlettel állt elő - ki fogja ebben támogatni?

Két évvel felemelné a tankötelezettség felső korhatárát Galamb Alex. A jelenlegi szabályozás szerint a tanuló annak az évnek a végéig tanköteles, amelyikben betölti a 16. életévét. A nehéz sorsú gyerekek mentoraként ismertté vált pék, aki jelenleg tanító szakos egyetemista, úgy véli, ez édeskevés.
- Az én példám is igazolja, hogy van kiút a nyomorból, a siker kulcsa pedig éppen a tanulás, a szorgalom és kitartás. Csak annak a diáknak lehet megfelelő jövője, aki hajlandó a kellő mennyiségű munkát befektetni. Az ő esetében a siker nem marad el – mondta a Borsnak Alex, aki még általános iskolás korában maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba, mert érezte, hogy az otthoni körülmények között csak elkallódni tud, az életben előre jutni nem.
- Nekem volt egy belső késztetésem, hogy többet akarjak kihozni magamból, mint amit magam körül látok. Az életcélomnak tekintem, hogy segítő kezet nyújtsak azoknak a gyerekeknek, akik nem kapnak kellő támogatást és inspirációt a családjukban. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen legalább egy szakmája, ha tehetségesebb a tanulásban, akkor érettségije és diplomája is. Kellő képesítés nélkül ma már szinte lehetetlen jól jövedelmező állást szerezni
– magyarázta az ország kedvenc roma pékje.
Alex szerint nem lenne szabad megengedni, hogy bárki is 16 éves korában felálljon az iskolapadból.
