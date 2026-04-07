Charlie angyalai 50 év után újra együtt: „Egyik napról a másikra rocksztárunk lettünk!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 13:45
A legendás trió újra összeállt. A három gráciája - Kate Jackson, Jaclyn Smith és Cheryl Ladd - együtt ünnepelte a Charlie angyalai 50. évfordulóját.
Fekete Ágnes
Jó reggelt, angyalok! Öt évtizeddel a bemutató után újra akcióba lendült a Charlie angyalai legendás triója. A nosztalgikus találkozó nemcsak a rajongók szívét dobogtatta meg, hanem emlékeztetett arra is, milyen hatással volt a sorozat a televíziózásra és a nők megítélésére világszerte. 

A Charlie angyalai szereplői együtt ünnepelték a sorozat 50. évfordulóját Fotó: AdMedia/MediaPunch /  Northfoto
  • A Charlie angyalai szereplői újraegyesültek a PaleyFest LA keretein belül
  • A sorozat 1976. szeptember 22-én indult az Egyesült Államokban az ABC csatornán
  • Az első évadban a kezdőcsapatot Farrah Fawcett (Jill Munroe), Kate Jackson (Sabrina Duncan) és Jaclyn Smith (Kelly Garrett) alkotta
  • Cheryl Ladd csak a második évadban csatlakozott, Farrah Fawcett helyére.

Fél évszázaddal a premier után a Charlie angyalai szereplői - Kate Jackson, Jaclyn Smith és Cheryl Ladd - ismét együtt jelentek meg egy jubileumi eseményen Los Angelesben. A legendás trió egy beszélgetésen vett részt Dolby Theatre-ben, a PaleyFest LA keretein belül. A közönség állva ünnepelte őket, a színésznők pedig mosolyogva pózoltak a kamerák előtt, miközben felidézték a kezdeti időszakot, amikor az 1976-os indulást követően szinte egyik napról a másikra világsztárokká váltak. Kate Jackson elmondása szerint a siker robbanásszerű volt, amelyhez nagyban hozzájárult Farrah Fawcett ikonikus megjelenése is:

Charlie angyalai mindenkit megleptek, amikor Farrah, Jackie és én azonnal nekiláttunk a forgatásnak, és a pilot epizód áttörte az üvegplafont. Egyik napról a másikra a »rocksztár hírnévhez« hasonló fogadtatásban részesültünk. 

Jackson továbbá hozzátette, hogy bár Cheryl Ladd csak a második évadban csatlakozott a sorozathoz, miután Farrah Fawcett távozott, érkezése új lendületet adott a történetnek:

Amikor Cheryl csatlakozott hozzánk a második évadban, egy különleges, csak rá jellemző elemet adott hozzá és az őrület folytatódott...

Mi lett a Charlie angyalai öröksége?

Bár a sorozatot időnként kritikák érték, és sokan felszínesnek tartották, a szereplők szerint jóval többről szólt, mint puszta szórakoztatás. A jubileumi eseményen hangsúlyozták, hogy a Charlie angyalai fontos társadalmi üzenetet is közvetített. A sorozat azt mutatta meg, hogy a nők ugyanúgy képesek helytállni veszélyes, akciódús helyzetekben, mint a férfiak. Ez különösen jelentős volt a hetvenes években, amikor a női szerepek és elvárások éppen átalakulóban voltak. Jaclyn Smith szerint már a kezdetektől érezhető volt, hogy valami különleges projekt részesei. A három főszereplő nem passzív szereplőként jelent meg, hanem aktívan cselekvő, erős karakterekként, akik saját kezükbe vették az irányítást. Ez a szemlélet pedig sok néző számára inspiráló volt.

A Charlie angyalai első évada még Farrah Fawcett-tel indult Fotó: KPA/ Northfoto /  Northfoto

A Charlie angyalai szereplők között szoros kötelék alakult ki

A Charlie angyalai jubileumi találkozója azonban nemcsak a sorozatról szólt, hanem a színésznők közötti szoros kapcsolatról is. Az évek során mély barátság alakult ki közöttük, ezt pedig mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 2023-ban Kate Jackson részt vett Jaclyn Smith fia, Gaston Richmond és Bonnie Lane esküvőjén is. A Charlie angyalai 50. évfordulójának másik különlegessége Kate Jackson visszatérése volt, aki hosszú ideje nem szerepelt nyilvános eseményen. Legutoljára Farrah Fawcett temetésén látták őt nyilvánosan. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
