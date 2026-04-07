Charlie angyalai 50 év után újra együtt: „Egyik napról a másikra rocksztárunk lettünk!”

Jó reggelt, angyalok! Öt évtizeddel a bemutató után újra akcióba lendült a Charlie angyalai legendás triója. A nosztalgikus találkozó nemcsak a rajongók szívét dobogtatta meg, hanem emlékeztetett arra is, milyen hatással volt a sorozat a televíziózásra és a nők megítélésére világszerte.

A Charlie angyalai szereplői együtt ünnepelték a sorozat 50. évfordulóját Fotó: AdMedia/MediaPunch / Northfoto

A sorozat 1976. szeptember 22-én indult az Egyesült Államokban az ABC csatornán

Az első évadban a kezdőcsapatot Farrah Fawcett (Jill Munroe), Kate Jackson (Sabrina Duncan) és Jaclyn Smith (Kelly Garrett) alkotta

(Jill Munroe), (Sabrina Duncan) és (Kelly Garrett) alkotta Cheryl Ladd csak a második évadban csatlakozott, Farrah Fawcett helyére.

Fél évszázaddal a premier után a Charlie angyalai szereplői - Kate Jackson, Jaclyn Smith és Cheryl Ladd - ismét együtt jelentek meg egy jubileumi eseményen Los Angelesben. A legendás trió egy beszélgetésen vett részt Dolby Theatre-ben, a PaleyFest LA keretein belül. A közönség állva ünnepelte őket, a színésznők pedig mosolyogva pózoltak a kamerák előtt, miközben felidézték a kezdeti időszakot, amikor az 1976-os indulást követően szinte egyik napról a másikra világsztárokká váltak. Kate Jackson elmondása szerint a siker robbanásszerű volt, amelyhez nagyban hozzájárult Farrah Fawcett ikonikus megjelenése is:

Charlie angyalai mindenkit megleptek, amikor Farrah, Jackie és én azonnal nekiláttunk a forgatásnak, és a pilot epizód áttörte az üvegplafont. Egyik napról a másikra a »rocksztár hírnévhez« hasonló fogadtatásban részesültünk.

Jackson továbbá hozzátette, hogy bár Cheryl Ladd csak a második évadban csatlakozott a sorozathoz, miután Farrah Fawcett távozott, érkezése új lendületet adott a történetnek:

Amikor Cheryl csatlakozott hozzánk a második évadban, egy különleges, csak rá jellemző elemet adott hozzá és az őrület folytatódott...

Mi lett a Charlie angyalai öröksége?

Bár a sorozatot időnként kritikák érték, és sokan felszínesnek tartották, a szereplők szerint jóval többről szólt, mint puszta szórakoztatás. A jubileumi eseményen hangsúlyozták, hogy a Charlie angyalai fontos társadalmi üzenetet is közvetített. A sorozat azt mutatta meg, hogy a nők ugyanúgy képesek helytállni veszélyes, akciódús helyzetekben, mint a férfiak. Ez különösen jelentős volt a hetvenes években, amikor a női szerepek és elvárások éppen átalakulóban voltak. Jaclyn Smith szerint már a kezdetektől érezhető volt, hogy valami különleges projekt részesei. A három főszereplő nem passzív szereplőként jelent meg, hanem aktívan cselekvő, erős karakterekként, akik saját kezükbe vették az irányítást. Ez a szemlélet pedig sok néző számára inspiráló volt.