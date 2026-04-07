Aurelio: „Ez a rendszer embert faragott belőlem”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 13:49 / FRISSÍTÉS: 2026. április 07. 13:59
AurelioOrbán Viktor
Hamarosan elérkezik a magyar országgyűlési választások napja, ami előtt többen is arra buzdítják az embereket, hogy menjenek el szavazni. Aurelio emellett azt is kiemelte, hogy szerinte Orbán Viktor a biztos választás, és a döntését meg is indokolta.
2026. április 12-én, vasárnap tartják Magyarországon az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb választását. Az egyik oldalon Orbán Viktor és a patrióta kormánypárt, míg a másikon a brüsszeliekkel barátkozó Magyar Péter és a háborúpárti barátai. Aurelio okrábban már többször elmondta, hogy neki melyik oldal a szimpatikus, kire tenné le a voksát, ám egy ideig még nem szavazhat a tévésztár.

Aurelio minden lehetséges módon kiáll a kormánypárt mellett (Fotó: TV2)

Aurelio ismét felszólalt Orbán Viktor mellett

Az ég kék, a fű zöld, a biztos választás pedig Orbán Viktor. Nagyon sok érvet tudnék mellette mondani, tudom, mások nagyon sokat ellene, de nekem egy olyan ember közelebb áll a szívemhez, aki apa, férj, nagyapa és közben 16 éve vezeti ezt az országot. A rossz, az nem ilyen. A fiatalok nem tudják, hogy mi az a rossz. Itt mindenki él, mint Marci Hevesen. Biztonságban vagyunk, nem kell félni este az utcán és ott vannak még a családtámogatások, a CSOK, a 3%-os hitel. Olyan egyedi dolgok vannak ebben az országban, hogy ezt máshol fel sem fogják

– mondta videójában a korábbi valóságshow-szereplő.

A magyar kormány az elmúlt időszakban az eddigieknél is nagyobb kedvezményeket és támogatásokat vezetett be, amikkel még több pénzt tehetnek félre a magyar családok. Az SZJA-mentesség januártól már nem csupán a háromgyermekes családanyákra vonatkozik, hanem a 40 év alatti kétgyermekes anyukák is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Aurelio elmondta, hogy miért fontos elmenni szavazni április 12-én (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio követőinek is üzent

Én nem tudok elmenni szavazni, mivel öt évig el vagyok tiltva közügyektől. Ilyenkor jogosan felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért állok ki a rendszer mellett. Ez a rendszer embert faragott belőlem. Viszont ez most nem az én sztorim, hanem a tiéd. Ha te is egyetértesz velem, akkor április 12-én menj el szavazni és húzd be oda az x-et, ahova kell. Vasárnap vége van

– jegyezte meg a félig olasz származású tévésztár.

Fontos nap érkezik a magyar emberek életébe, mivel április 12-én, vasárnap sorsdöntő kérdésre kell válaszolniuk. Ki vezesse az országot a következő négy évben? A konzervatív kormánypárt vagy a baloldali, háborúpárti ellenzék.

