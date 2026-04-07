„Csak próbálok túlélni” – durván támadják a gyermekei édesapját gyászoló Szigligeti Ivettet

Szigligeti Ivett a gyászáról és a felette ítélkező emberekről szólalt meg. Dudás Miki özvegye fontos dolgokra mutatott rá.

Szigligeti Ivett sok támadást kap a neten

Fotó: Mediaworks

Ivett gyermekeivel, Narával és Milóval egy kisebb kiruccanásra indult húsvét reggel, a tojásszedés és ünneplés után. Természetesen követőivel is megosztotta azokat a pillanatokat, ahol gyermekei apjukra gondoltak: azt kérdezték, hozzá is ellátogat-e majd a nyuszi. Ezután elindultak egy családi, pár napos vakációra, ám emiatt többen is ítélkeztek a sztáranyuka felett.

Szigligeti Ivett válaszolt az őt támadóknak

Ivett egy 24 órás történetben tette közzé a gyűlölködőknek címzett üzenetét az Instagramon, mondván: a gyász nem attól létezik, hogy valaki mennyit mutat belőle kifelé.

Attól, hogy valaki nem a közösségi médiában sír, még minden nap megéli a veszteséget

- írta az anyuka, aki világbajnok kajakos férjét gyászolja.

Hozzátette: attól még, hogy pár napra pihenni ment, nem azt jelenti, hogy felfüggesztette a gyászolást, hanem egyszerűen próbál nem beleőrülni a gondolataiba. Azt is kiemelte: senkinek sem kívánja, hogy tudja, miről beszél, vagy hogy ezt átélje.

A mindennapjaim arról szólnak, hogy dolgozom, helyt állok anyaként, és próbálok mindent megtenni azért, hogy a gyermekeimnek egy kicsit könnyebb legyen feldolgozni az Apukájuk hiányát

- mondta a most gyermekeit egyedül nevelő Ivett.

Kiemelte, elege van abból, hogy az emberek jó ötletnek vélik megmondani neki, hogyan élje meg a gyászát, vagy mit kellene éreznie.

Az anyuka mindezek ellenére nem hagyja abba a posztolást. Üzenete záró soraiban elmondta: bár posztol, ez nem jelenti azt, hogy kevésbé fáj - csak próbál mindent túlélni a saját módján. Az élete és gyermekei megosztása is ezek közé tartozik.