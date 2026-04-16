„Nem tudtam enni és állandóan a telefonomat néztem” – megtörten nyilatkozott a Budapesten eltűnt egyetemista édesapja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 16:00
Még mindig nincs információ az eltűnt Belkass Yacine hollétéről, aki április 5-én tűnt el Budapesten, a Bálna közelében. Az egyetemista az egyik barátjával találkozott, amikor egyik pillanatról a másikra eltűnt. A családja aggódik érte, az anyja napokig nem is tudta, hogy mi történt a férfival, akit továbbra is keresnek.

Húsvét vasárnap a barátjával ültek egy vendéglátóhely teraszán a Bálnánál, amikor a mérnök hallgató Belkass Yacine elindult a Duna fele és azóta sem látták. Kollégái és barátai is nagyon aggódnak az eltűnt férfiért, és a családja is szeretné mihamarabb viszontlátni. 

Az eltűnt egyetemistát még mindig keresik a barátai és családja.
Április 5-én délután Budapesten, a Bálna közelében eltűnt a 26 éves marokkói származású férfi, Belkass Yacine Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi a Duna felé indult

Angelina, akivel Yacine már öt éve dolgozik együtt egy szálloda recepciósaként, jó barátként tekint a fiúra és társaival együtt nem adja fel a keresést, remélik minél hamarabb megtalálják.  

Minden kollégája nagyon szereti Yacine-t. Mindig életvidáman és jó hangulatban jött dolgozni. Nagyon szeretjük őt

- mondta Angelina. 

Yacine barátai összefogtak, hogy megkeressék.  

Április 5-én az egyik barátjával volt, akinek azt mondta, hogy hamarosan visszatér, majd elindult a Duna fele. Otthagyta a táskáját, csak a telefon volt nála. 20-30 perc múlva elkezdett aggódni, és már a helyszínen be is jelentette rendőrségnek Yacine eltűnését. Most is keressük őt!

- folytatta Angelina.

A szemtanúk beszámolói szerint az eltűnt egyetemista besétált a folyóba, ezt követően nyoma veszett és azóta sem látták Fotó: MTI/Jászai Csaba

A család aggódva várja a fejleményeket Agadírban

Yacine apja lapunknak elmondta, hogy Párizsból megérkezett Budapestre a férfi nagybátyja, aki próbál válaszokat találni a kérdésekre. Belkass Hassan nagyon büszkén gondol a fiára.  

Mindig is példás diák volt, letette az TOEFL angol vizsgát az amerikai nyelvközpontban Agadírban, hogy Magyarországon tudja folytatni tanulmányait a mérnöki szakon. Nagy elhivatottsággal fordul a mérnöki pálya felé, az egészségügyi képzésre is sikeresen felvételizett, mégis tudatosan ezt választotta. Nagyon szeretett volna Európába menni, hogy Budapest egyik legjobb egyetemén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulhasson.

A fia eltűnéséről egy barátjától értesült, nehezen tudta elhinni a hírt. Ezek után nem is volt képes elmondani a fiú anyjának. Hat napig titkolta, mert tudta, hogy a nő nem tudta volan elviselni a hírt. Ennek ellenére minden kiderült. 

Észrevette, hogy aggódom. Nem tudtam enni és állandóan a telefonomat néztem. Végül ragaszkodott hozzá, hogy mondjam el, mi a baj, így kénytelen voltam lassan, óvatosan beavatni őt

- idézte fel az egyetemista apukája.

Egy aggódó család vár hírt az eltűnt fiúról, Yacine Belkassról. Remélik, hogy hamarosan biztonságban tudhatják őt. Arra kérik az embereket, hogy segítsenek: ha bárki látta őt, jelentkezzen!

A rendőrség a megkeresésünkre az alábbi tájékoztatást adta:

A férfit a rendőrség továbbra is keresi. A rendőrök április 5-én bejelentésre mentek a helyszínre egy eltűnt személy vonatkozásában.

Amennyiben felismered a férfit, vagy információd van róla, jelentkezz a rendőrségen
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu