„Nem tudtam enni és állandóan a telefonomat néztem” – megtörten nyilatkozott a Budapesten eltűnt egyetemista édesapja

Húsvét vasárnap a barátjával ültek egy vendéglátóhely teraszán a Bálnánál, amikor a mérnök hallgató Belkass Yacine elindult a Duna fele és azóta sem látták. Kollégái és barátai is nagyon aggódnak az eltűnt férfiért, és a családja is szeretné mihamarabb viszontlátni.
Angelina, akivel Yacine már öt éve dolgozik együtt egy szálloda recepciósaként, jó barátként tekint a fiúra és társaival együtt nem adja fel a keresést, remélik minél hamarabb megtalálják.
Minden kollégája nagyon szereti Yacine-t. Mindig életvidáman és jó hangulatban jött dolgozni. Nagyon szeretjük őt
- mondta Angelina.
Yacine barátai összefogtak, hogy megkeressék.
Április 5-én az egyik barátjával volt, akinek azt mondta, hogy hamarosan visszatér, majd elindult a Duna fele. Otthagyta a táskáját, csak a telefon volt nála. 20-30 perc múlva elkezdett aggódni, és már a helyszínen be is jelentette rendőrségnek Yacine eltűnését. Most is keressük őt!
- folytatta Angelina.
Yacine apja lapunknak elmondta, hogy Párizsból megérkezett Budapestre a férfi nagybátyja, aki próbál válaszokat találni a kérdésekre. Belkass Hassan nagyon büszkén gondol a fiára.
Mindig is példás diák volt, letette az TOEFL angol vizsgát az amerikai nyelvközpontban Agadírban, hogy Magyarországon tudja folytatni tanulmányait a mérnöki szakon. Nagy elhivatottsággal fordul a mérnöki pálya felé, az egészségügyi képzésre is sikeresen felvételizett, mégis tudatosan ezt választotta. Nagyon szeretett volna Európába menni, hogy Budapest egyik legjobb egyetemén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulhasson.
A fia eltűnéséről egy barátjától értesült, nehezen tudta elhinni a hírt. Ezek után nem is volt képes elmondani a fiú anyjának. Hat napig titkolta, mert tudta, hogy a nő nem tudta volan elviselni a hírt. Ennek ellenére minden kiderült.
Észrevette, hogy aggódom. Nem tudtam enni és állandóan a telefonomat néztem. Végül ragaszkodott hozzá, hogy mondjam el, mi a baj, így kénytelen voltam lassan, óvatosan beavatni őt
- idézte fel az egyetemista apukája.
Egy aggódó család vár hírt az eltűnt fiúról, Yacine Belkassról. Remélik, hogy hamarosan biztonságban tudhatják őt. Arra kérik az embereket, hogy segítsenek: ha bárki látta őt, jelentkezzen!
A rendőrség a megkeresésünkre az alábbi tájékoztatást adta:
A férfit a rendőrség továbbra is keresi. A rendőrök április 5-én bejelentésre mentek a helyszínre egy eltűnt személy vonatkozásában.
Amennyiben felismered a férfit, vagy információd van róla, jelentkezz a rendőrségen.
