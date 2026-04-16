„Nem tudtam enni és állandóan a telefonomat néztem” – megtörten nyilatkozott a Budapesten eltűnt egyetemista édesapja

Húsvét vasárnap a barátjával ültek egy vendéglátóhely teraszán a Bálnánál, amikor a mérnök hallgató Belkass Yacine elindult a Duna fele és azóta sem látták. Kollégái és barátai is nagyon aggódnak az eltűnt férfiért, és a családja is szeretné mihamarabb viszontlátni.

Április 5-én délután Budapesten, a Bálna közelében eltűnt a 26 éves marokkói származású férfi, Belkass Yacine Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi a Duna felé indult

Angelina, akivel Yacine már öt éve dolgozik együtt egy szálloda recepciósaként, jó barátként tekint a fiúra és társaival együtt nem adja fel a keresést, remélik minél hamarabb megtalálják.

Minden kollégája nagyon szereti Yacine-t. Mindig életvidáman és jó hangulatban jött dolgozni. Nagyon szeretjük őt

- mondta Angelina.

Yacine barátai összefogtak, hogy megkeressék.

Április 5-én az egyik barátjával volt, akinek azt mondta, hogy hamarosan visszatér, majd elindult a Duna fele. Otthagyta a táskáját, csak a telefon volt nála. 20-30 perc múlva elkezdett aggódni, és már a helyszínen be is jelentette rendőrségnek Yacine eltűnését. Most is keressük őt!

- folytatta Angelina.

A szemtanúk beszámolói szerint az eltűnt egyetemista besétált a folyóba, ezt követően nyoma veszett és azóta sem látták Fotó: MTI/Jászai Csaba

A család aggódva várja a fejleményeket Agadírban

Yacine apja lapunknak elmondta, hogy Párizsból megérkezett Budapestre a férfi nagybátyja, aki próbál válaszokat találni a kérdésekre. Belkass Hassan nagyon büszkén gondol a fiára.

Mindig is példás diák volt, letette az TOEFL angol vizsgát az amerikai nyelvközpontban Agadírban, hogy Magyarországon tudja folytatni tanulmányait a mérnöki szakon. Nagy elhivatottsággal fordul a mérnöki pálya felé, az egészségügyi képzésre is sikeresen felvételizett, mégis tudatosan ezt választotta. Nagyon szeretett volna Európába menni, hogy Budapest egyik legjobb egyetemén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulhasson.

A fia eltűnéséről egy barátjától értesült, nehezen tudta elhinni a hírt. Ezek után nem is volt képes elmondani a fiú anyjának. Hat napig titkolta, mert tudta, hogy a nő nem tudta volan elviselni a hírt. Ennek ellenére minden kiderült.

Észrevette, hogy aggódom. Nem tudtam enni és állandóan a telefonomat néztem. Végül ragaszkodott hozzá, hogy mondjam el, mi a baj, így kénytelen voltam lassan, óvatosan beavatni őt

- idézte fel az egyetemista apukája.