Ildikó a saját házát is rászorulóknak adta: "Számomra az elismerés a gyermekek mosolya!"

Vannak pillanatok, amikor a tapsrendnél és a csillogó trófeánál sokkal hangosabban beszél a hála. Dudás Ildikó számára az idei Aranypánt-díj átadója, amelyet április 8-án rendeztek meg Budapesten, a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házban, pontosan ilyen volt. Amikor kimondták a nevét a több száz jelölt közül kiválasztott legjobb tíz között, egy pillanatra megállt a levegő: egy igrici kislány álma vált valóra, aki ma már egy egész ország példaképe.
Ildikó útja nem ma kezdődött. Már 12 éve kötelezte el magát a jótékonykodás mellett, de az utóbbi öt évben állt bele igazán komolyan a segítésbe. Két éve saját alapítványt hozott létre, hogy még több sorsot fordíthasson meg. A neve mára összeforrt a lehetetlennek tűnő gyűjtésekkel: ő volt az egyik motorja a Duchenne-szindrómás Ádin 1,3 milliárd forintos életmentő műtétjének, de segített Mata Kevinnek, az SMA-s Tomikának és Baksy Léninek is.
Számomra az elismerés a gyermekek mosolya, amikor nem fekszenek le éhesen, vagy ki tudják váltani a gyógyszereiket
– vallja a csupaszív nő, akinek emberségére nincs jobb bizonyíték, mint az az eset, amikor a saját házát adta át egy családnak, miután az övék porig égett.
Hinni sem akartam a fülemnek, mikor felhívtak, hogy jelöltek erre a díjra. Megkönnyeztem, mikor bekerültem a legjobb tízbe. Ez egy olyan díj, ahol mindenki győztes, akit jelölnek, hiszen mindenkit a munkássága alapján választanak ki
– mondta elcsukló hangon.
Bár a fődíjat végül más emelhette a magasba, Dudás Ildikó számára ez a „top 10” tagság felér egy aranyéremmel. Ez a visszacsatolás igazolja vissza azt a rengeteg áldozatot, a Mesés Barátok csapatával végigvitt kórházi látogatásokat és a megállíthatatlan tenni akarást. Ő az a „mesehős”, aki pókember jelmezben vagy épp egy alapítvány vezetőjeként, de mindig ott van, ahol a legnagyobb a baj.
Dudás Ildikó esete rávilágít a lényegre: a valódi siker nem egy darab fémben vagy üvegben mérhető. A siker az, amikor egy egész ország látja és elismeri, ha valaki a szívét-lelkét adja másokért. Ildikó nemcsak a döntőbe jutott be, hanem végleg beírta magát az emberek szívébe is.
