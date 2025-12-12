"Ez nekünk a legnagyobb ajándék!" - Először töltheti otthon a karácsonyt a különleges betegséggel küzdő Maja

Agyi kómában, 2024. április 11-én látta meg a napvilágot a miskolci kórházban a taktaszadai család legkisebb gyermeke. Maja ennek következtében anyagcsere rendellenességgel, táplálkozási- és légzési nehézséggel is küzd. A kislány csak kéthetes korában ébredt fel a kómából, és az állapota folyamatosan romlott. Orrszondán, majd később gasztrotubuson és PEG-en keresztül táplálták. Tavaly a karácsonyt is kórházban töltötte.

Idén Majának is olyan lesz a karácsony, mint a legtöbb gyereknek: a családjával töltheti, otthon

Fotó: olvasói fotó

Nagyon aggódtunk a gyermekünkért. Volt olyan pillanat, mikor azt hittük, hogy elveszítjük. A táplálási nehézségek miatt ültették be a PEG-et Majácska gyomrába

– emlékszik vissza a gyermek édesanyja, Horváth Adrienn, aki az elmúlt több mint másfél évben végig gyermeke mellett volt a kórházban.

Maja születése után voltak nagyon kritikus pillanatok. Budapesten, a Heim Pál Gyermekkórházban centrális vénát helyeztek be a nyakába. A műtétet követően vérmérgezést kapott, és miután visszaszállították Miskolcra, az orvosok hat héten keresztül küzdöttek az életéért

– folytatja az édesanya. Hozzáteszi: egy szülőnek sem kívánja azt, amit ez idő alatt átéltek. Műtétek során esett át a gyermeke.

Maja első karácsonyát ünnepelheti otthon

Szerencsére eredményesnek bizonyult a sok erőfeszítés, mert Maja jobban lett. Kiengedték az intenzív osztályról, és néhány hete a tápszert is elkezdte elfogadni. Az orvosok azt mondták, hogy ha minden jól megy, akkor életében először a karácsonyt már otthon töltheti, a testvéreivel és velünk. Számunkra ez a legnagyobb karácsonyi ajándék!

– folytatja Adrienn. Az édesanya még a munkahelyét is otthagyta, hogy az elmúlt másfél évet Maja mellett tölthesse a kórházban.

Miközben én Majácska mellett voltam, addig otthon a párom gondoskodott a másik két gyermekünkről. Így ő sem tudott dolgozni, ez minden pénzünket felemésztette. Szerencsére Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly Gyermekekért alapítvány vezetője mellénk állt, és gyűjtéssel segít nekünk átvészelni a nehéz időszakot

– zárja a beszélgetést az édesanya, aki a sok nehézség ellenére nagyon boldog, hiszen idén karácsonykor végre otthon ölelheti magához legkisebb gyermekét.