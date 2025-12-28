„A szívem szakadt meg” – rászoruló családnak segít a miskolci anyuka

Ami a legtöbb embernek természetes, az mások számára csak egy vágyálom. Meleg ruhák, szép lakás és finom vacsora az asztalon. A Miskolcon élő édesanya egyedül neveli a gyermekeit, és erről ő is csak álmodik, mert a család napjai a nélkülözésről szólnak. Az édesanya mindent megtesz gyermekeiért. Reggel iskolába viszi őket, délután pedig ugyanott várja Zolikát és testvérét, hogy hazakísérje őket. Dudás Ildikó próbál segíteni nekik.
Szeptemberben találkoztam velük először. A szívem szakadt meg, mikor Beniért, a kisfiamért mentem az óvodába, és láttam pizsamában egy kisfiút az utcán. A szomszédos iskola kapujából lépett ki Zolika
- emlékszik vissza Dudás Ildikó, aki egy rászoruló gyermek mellett sem tud úgy elmenni, hogy ne segítsen. Azóta az időjárás zord lett, és többször összefutott a gyerekkel, aki a hideg ellenére vékony ruhában ment az iskolába.
"Nem hittem a szememnek, mikor egyik nap zokni nélkül, egy megviselt cipőben pillantottam meg Zolikát. Ekkor határoztam el, hogy segítek nekik. Otthon ruhákat szedtem össze, és másnap az iskola kapujában vártam, és odaadtam nekik" - folytatja a csupaszív nő, aki az édesanyának és a kisfiúnak plédet és meleg ruhákat adott át.
A szívem szakadt meg, ahogy a csepergő esőben ott állt Zolika egy pizsamanadrágjában az utcán. Azóta többször találkoztunk. Kaptak tőlem játékokat, ételt, és mikor semmi sem volt nálam, akkor pénzt. Eddig mindig a sajátomból adtam, de most elhatároztam, hogy segítek nekik, mert két hétig otthon lesznek a gyerekek, és nem venném a szívemre, hogy ez idő alatt nélkülözniük kelljen
- mondja Ildikó, aki aggódik a gyermekért, nehogy a téli szünet alatt élelem nélkül legyenek, és ha bejön a nagy hideg, akkor meleg ruhákat hordhassanak, hiszen messziről gyalog jönnek az iskolába. Dudás Ildikó szeretne változtatni a család sorsán.
"Már felvettem a kapcsolatot a nagymamával. Vittem nekik adományt, amiben egy másik anyuka is segített. Kiderült időközben, hogy a gyermekek édesanyja agyvérzést kapott, és a helyzetüket tovább nehezíti, hogy a 4 éves kisfiú epilepsziás. Nincs telefonjuk, se internetjük. Gyűjtést szeretnék szervezni, hogy kilábaljon a család a nehéz helyzetből" - zárja a beszélgetést a csupaszív nő, aki nem tud elmenni egyetlen elesett gyermek mellett sem anélkül, hogy ne segítsen neki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.