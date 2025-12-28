„A szívem szakadt meg” – rászoruló családnak segít a miskolci anyuka

Ami a legtöbb embernek természetes, az mások számára csak egy vágyálom. Meleg ruhák, szép lakás és finom vacsora az asztalon. A Miskolcon élő édesanya egyedül neveli a gyermekeit, és erről ő is csak álmodik, mert a család napjai a nélkülözésről szólnak. Az édesanya mindent megtesz gyermekeiért. Reggel iskolába viszi őket, délután pedig ugyanott várja Zolikát és testvérét, hogy hazakísérje őket. Dudás Ildikó próbál segíteni nekik.

Ildikó próbál segíteni a rászorulóknak. Fotó: beküldött.

Akin csak tud, segít

Szeptemberben találkoztam velük először. A szívem szakadt meg, mikor Beniért, a kisfiamért mentem az óvodába, és láttam pizsamában egy kisfiút az utcán. A szomszédos iskola kapujából lépett ki Zolika

- emlékszik vissza Dudás Ildikó, aki egy rászoruló gyermek mellett sem tud úgy elmenni, hogy ne segítsen. Azóta az időjárás zord lett, és többször összefutott a gyerekkel, aki a hideg ellenére vékony ruhában ment az iskolába.

"Nem hittem a szememnek, mikor egyik nap zokni nélkül, egy megviselt cipőben pillantottam meg Zolikát. Ekkor határoztam el, hogy segítek nekik. Otthon ruhákat szedtem össze, és másnap az iskola kapujában vártam, és odaadtam nekik" - folytatja a csupaszív nő, aki az édesanyának és a kisfiúnak plédet és meleg ruhákat adott át.

A szívem szakadt meg, ahogy a csepergő esőben ott állt Zolika egy pizsamanadrágjában az utcán. Azóta többször találkoztunk. Kaptak tőlem játékokat, ételt, és mikor semmi sem volt nálam, akkor pénzt. Eddig mindig a sajátomból adtam, de most elhatároztam, hogy segítek nekik, mert két hétig otthon lesznek a gyerekek, és nem venném a szívemre, hogy ez idő alatt nélkülözniük kelljen

- mondja Ildikó, aki aggódik a gyermekért, nehogy a téli szünet alatt élelem nélkül legyenek, és ha bejön a nagy hideg, akkor meleg ruhákat hordhassanak, hiszen messziről gyalog jönnek az iskolába. Dudás Ildikó szeretne változtatni a család sorsán.

Adomány a kisfiúnak és családjának. Fotó: beküldött

"Már felvettem a kapcsolatot a nagymamával. Vittem nekik adományt, amiben egy másik anyuka is segített. Kiderült időközben, hogy a gyermekek édesanyja agyvérzést kapott, és a helyzetüket tovább nehezíti, hogy a 4 éves kisfiú epilepsziás. Nincs telefonjuk, se internetjük. Gyűjtést szeretnék szervezni, hogy kilábaljon a család a nehéz helyzetből" - zárja a beszélgetést a csupaszív nő, aki nem tud elmenni egyetlen elesett gyermek mellett sem anélkül, hogy ne segítsen neki.