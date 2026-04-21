Ismered a pápák magyarokról szőtt híres mondatait? Teszteld magad kvízünkben

Az egész világot megrendítette, amikor épp egy éve, 2025. április 21-én a Vatikán közölte Ferenc pápa halálhírét. A néhai Szentatya húsvét hétfőn távozott az élők sorából, emléke örök marad. Ahogy ő, úgy sok elődje is inspiráló, szép szavakkal beszélt hazánkról. Történelmi kvízünkkel felidézzük ezeket az ikonikus mondatokat. Ha te is penge vagy történelemből, akkor ez a teszt neked való.
A néhai Szentatyát sokan a „nép pápájaként” emlegetik, hiszen hihetetlen egyszerűségével, humorával és nyugtató szavaival békét és ragyogást hozott a legnagyobb gondokkal küzdők szívébe is. Gondolataira egy világ figyelt feszült figyelemmel, hiszen tudták: fontosat mond. Ferenc pápa Magyarországon kétszer is járt, először 2021. szeptember 12-én, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére látogatott Budapestre, majd 2023. április 28-30-án három napos hivatalos apostoli látogatása során tette tiszteletét nálunk.
Ferenc pápa mindig meghatóan beszélt nemzetünkről. A 2023-as budapesti látogatása után a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón a világsajtó előtt magasztalta a magyar nyelvet, hogy bár nagyon nehéz, különleges is.
Az idők során rengeteg pápa beszélt biztató szavakkal hazánkról. Az elismerő mondatok közül te felismered a leghíresebbeket? Tudod, melyik pápához köthető a magyar történelem és a keresztény államiság egyik legfontosabb pillanata? Történelmi kvízünkben most tesztelheted a tudásod!
Ferenc pápa utolsó budapesti látogatása közel három évvel ezelőtt volt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
