Megtalálták, valóban létezett a bibliai Noé bárkája

A bárka alakú halom 5000 évvel ezelőtt víz alatt volt, vagyis a tudósok szerint ugyanabban az időszakban, amikor a bibliai vízözön bekövetkezhetett. Vajon tényleg Noé bárkája az, amit fedeztek az Ararát közelében, Törökországban?
A Biblia szerint Noé bárkája megmentette az emberiséget és az összes állatfajt a biztos pusztulásól egy ősi árvíz idején. Most, 5000 évvel azután, hogy az a bizonyos vízözön levonult, a tudósok azt állítják, hogy felfedezték a híres hajó helyét. Egy nemzetközi kutatócsoport azt állítja, hogy a törökországi Ararát-hegytől 30 kilométerre délre fekvő hajó formájú halom valójában egy fából készült hajó megkövesedett maradványa.
A Durupinar-formáció egy 163 méter hosszú geológiai szerkezet, amelyet limonit nevű vasérc alkot, és régóta foglalkoztatja a kutatókat, mivel alakja és felépítése szinte megegyezik a Bibliában a bárkára megadott információkkal.
Az új bizonyítékok azt mutatják, hogy a halom valóban pusztító árvizet élt át 5000 évvel ezelőtt, vagyis alátámasztja azt a bibliai leírást, amely egy, a Kr. e. 5500 és 3000 közötti özönvízről szólt a térségben.
2021 óta az Isztambuli Műszaki Egyetem, az Agri Ibrahim Cecen Egyetem és az egyesült államokbeli Andrews Egyetem együttműködésével, az Ararát-hegy és a Noé bárkája kutatócsoport zászlaja alatt vizsgálják a helyszínt. Az Ararát-hegy és Noé bárkája által megtartott 7. Nemzetközi Szimpóziumon a kutatók új bizonyítékokat mutattak be, amelyek alátámaszthatják elméletüket, miszerint a szerkezet egy ősi hajó.
A kutatók 30 talaj- és kőzetmintát vettek a Durupinar-formáció környékéről, és ezeket elemzés céljából az Isztambuli Műszaki Egyetemre küldték. A tesztek kimutatták, hogy a talaj nyomokban agyagszerű anyagokat, tengeri lerakódásokat, sőt tengeri élőlények maradványait, például puhatestűeket is tartalmaz. A minták keltezése azt mutatta, hogy 3500 és 5000 év közöttiek voltak.
Ez arra utal, hogy a Durupinar-formációt és a környező területet a bibliai beszámolóval megegyező időszakban borította víz. A Biblia szó szerinti értelmezése szerint a világot a kalkolit korszakban víz borította – ez az időszámításunk előtt 5500 és 3000 közötti időszak. A kutatás vezetője, Faruk Kaya professzor a következőket mondta: "Az első eredmények szerint a kalkolit korszak óta emberi tevékenység folyt ezen a területen." Ha igaz, ez megerősítené azt az állítást, hogy a Durupinar-formáció pontosan az a bárka, amelyet a bibliai alak, Noé használt az ősi özönvíz túlélésére.
Ezen új bizonyítékok mellett a Noé bárkája elmélet megerősítésére a fő érvek a Durupinar-formáció alakja és elhelyezkedése. A Biblia szerint Noé azt az utasítást kapta, hogy építsen egy hajót, amelynek „hossza háromszáz sing, szélessége ötven sing, magassága harminc sing”. Bár a bibliai mértékegységekből való átváltás nehézkes, egyes tudósok ezt úgy értelmezik, mint az 51,816 cm-es szabványos egyiptomi könyököt (a felnőtt átlagember könyökétől a kinyújtott kézfej középső ujjáig mért távolság). Vagyis ez alapján Noé bárkája 157 méter lenne, ami közel áll a Durupinar-formáció 168 méteres hosszához. Ezenkívül a bibliai beszámoló azt is állítja, hogy a bárka az „Ararát hegyén” feneklett meg. A Durupinar-formáció pedig mindössze 30 kilométerre található az Ararat-hegytől, Törökország legmagasabb csúcsától.
1948-as felfedezése óta ezek a tények sokakat arra késztetnek, hogy a bárka alakú geológiai szerkezet valójában Noé bárkájának megkövesedett faanyaga. Ez a legújabb bizonyíték azonban korántsem meggyőző. Kaya professzor szerint:
Pusztán a datálásból kiindulva még nem mondhatjuk azt, hogy itt van a hajó."
A Noé bárkája elméletet a geológusok is erősen bírálták, akik azzal érvelnek, hogy a Durupinar-formáció nem más, mint egy természetes geológiai képződmény. Egy 2016-os cikkben Lorence Collins, a Northridge-i California State University professzora kimutatta, hogy a csónakszerű szerkezet valójában a környező alapkőzet földcsuszamlási törmelék általi eróziója következtében alakult ki. Ráadásul, amint arra Collins professzor egy külön tanulmányban rámutat, a geológiai bizonyítékok egyértelműen azt mutatják, hogy a feltételezett „bárka” sokkal idősebb, mint a környező árvízi lerakódások. Amint arra számos kutató rámutatott, évmilliókba telik, amíg a fa kővé fosszilizálódik, vagyis a bárka nem kövülhet meg mindössze 5000 év alatt. Az Ararát-hegy és a Noé bárkája kutatócsoport azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a szerkezet további tanulmányozására van szükség, és továbbra is pénzt gyűjtsenek egy, a helyszínen kiépítendő látogatóközpont számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.