Megtalálták, valóban létezett a bibliai Noé bárkája

A bárka alakú halom 5000 évvel ezelőtt víz alatt volt, vagyis a tudósok szerint ugyanabban az időszakban, amikor a bibliai vízözön bekövetkezhetett. Vajon tényleg Noé bárkája az, amit fedeztek az Ararát közelében, Törökországban?

Noé bárkája: sok részlet a helyére került a kutatás alapján.

Fotó: Pictures from History /Getty Images

A talajelemzések tengeri élőlények maradványait és agyagszerű anyagokat mutattak ki a területen.

A formáció hossza szinte hajszálpontosan megegyezik a Szentírásban megadott 300 singes hosszúsággal.

A professzorok szerint a kalkolit korszak óta laktak a környéken, ami egybevág a bárkaépítés idejével.

Szkeptikus szakértők szerint a forma csupán egy szerencsés földcsuszamlás és az erózió eredménye.

Kritikusok szerint a fa nem képes mindössze ötezer év alatt kővé válni, ehhez évmilliók kellenének.

Egy nemzetközi kutatócsoport több ezer éves tengeri üledéket és emberi tevékenység nyomait azonosította egy különös, hajó alakú képződménynél.

A Biblia szerint Noé bárkája megmentette az emberiséget és az összes állatfajt a biztos pusztulásól egy ősi árvíz idején. Most, 5000 évvel azután, hogy az a bizonyos vízözön levonult, a tudósok azt állítják, hogy felfedezték a híres hajó helyét. Egy nemzetközi kutatócsoport azt állítja, hogy a törökországi Ararát-hegytől 30 kilométerre délre fekvő hajó formájú halom valójában egy fából készült hajó megkövesedett maradványa.

Mi lehet a Durupinar-formáció, ami olyan, mint Noé Bárkája?

A Durupinar-formáció egy 163 méter hosszú geológiai szerkezet, amelyet limonit nevű vasérc alkot, és régóta foglalkoztatja a kutatókat, mivel alakja és felépítése szinte megegyezik a Bibliában a bárkára megadott információkkal.

Az új bizonyítékok azt mutatják, hogy a halom valóban pusztító árvizet élt át 5000 évvel ezelőtt, vagyis alátámasztja azt a bibliai leírást, amely egy, a Kr. e. 5500 és 3000 közötti özönvízről szólt a térségben.

2021 óta vizsgálják a formációt

2021 óta az Isztambuli Műszaki Egyetem, az Agri Ibrahim Cecen Egyetem és az egyesült államokbeli Andrews Egyetem együttműködésével, az Ararát-hegy és a Noé bárkája kutatócsoport zászlaja alatt vizsgálják a helyszínt. Az Ararát-hegy és Noé bárkája által megtartott 7. Nemzetközi Szimpóziumon a kutatók új bizonyítékokat mutattak be, amelyek alátámaszthatják elméletüket, miszerint a szerkezet egy ősi hajó.