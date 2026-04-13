Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

"Aki nem élt még így, nem tudja, milyen az, amikor a levegőben lógsz" - Duchenne-es Dávid egy újabb sorstársa életét tette boldogabbá

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 11:30
Adott egy 33 éves férfi, aki egy szörnyű betegséggel éli mindennapjait. A Duchenne-szindróma miatt Dávid nem tudja elhagyni otthonát, de még így is eléri, hogy másokon segítsen. Most egy sorstársának szerzett be egy speciális ágyat és egy betegemelőt.

Ismét szebbé tette egy család életét Csorba Dávid, aki célként tűzte ki maga elé: súlyos betegsége ellenére sorstársain fog segíteni. A 33 éves férfi egy gyógyíthatatlan izomsorvadással, Duchenne-féle izomdisztrófiával él együtt, aminek következtében már teljesen ágyhoz kötötten, lélegeztetőgép segítségével éli a mindennapjait. Dávid azonban eldöntötte, nem hagyja, hogy a Duchenne-szindróma elvegye tőle az életbe vetett hitét, folyton alkot, illetve segít sorstársainak. Most épp Tomikának.

Fotó: Csorba Dávid / Facebook

"Ti is jöttök velem a falig?"

Dávid évekkel ezelőtt létrehozta a Dáviddal a Jövőbe Alapítványt, amin keresztül kezdetben az ő jobb életminőségét lehetett támogatni, nemrég azonban úgy döntött, közössége segítségével sorstársain fog segíteni. Éppen ezért útjára indított egy kampányt, ahol az emberek téglánként ezer forinttal járulhatnak hozzá, hogy a gyerekeknek egy jobb jövő épüljön.

  • Így sikerült megjavítani Marci kerekesszékét,
  • Peti új betegágyat kapott,
  • Tibike fürdetőszéket,
  • Benit és Domit, a Duchenne-es testvérpárt egy tévével örvendeztette meg,
  • most pedig Tomikának sikerült beszerezni egy betegemelőt és egy ágyat.

Ráadásul nagyon gyorsan, két hét alatt összegyűlt a szükséges összeg.

Nem a világot akarom megváltani, "csak" azt szeretném elérni, hogy itt, ebben az országban minden sorstársam valódi segítséget kaphasson. Nagyon jó dolog tenni másokért. Ez a munkám, a hobbim, az utam, a küldetésem és az életcélom egyben

— fűzte hozzá Dávid.

Tomika izmait is a Duchenne-szindróma támadta meg, Csorba Dávid segített neki beszerezni egy speciális ágyat és egy betegemelőt
Fotó:  Beküldött fotó

A Duchenne-szindróma kiszolgáltatottá tesz

Tomika korábban nem rendelkezett ápolási ággyal, 60 éves édesanyjának pedig egyre nehezebben ment fia mozgatása. Ekkor jött a képbe Dávid, aki a közösségi médiában kért segítséget az emberektől. Dávid ugyanis pontosan tudja, min mennek keresztül sorstársai és a hozzátartozóik.

12 éve fekszem ápolási ágyban, és azt hittem, már semmi nem tud meglepni, de amikor megláttam, hogy egy sima heverőn fekszik Tomika, összeszorult a szívem. Néztem a képet, és láttam Tomika 60 éves anyukáját… Bele se merek gondolni, honnan van ereje puszta kézzel emelgetni a fiát nap mint nap. Egy anya bármire képes, ezt tudjuk, de nekünk az volt a dolgunk, hogy levegyük ezt a terhet a válláról

— magyarázta Dávid, majd hozzátette, hogy a képet nézve előtört benne minden emlék. Többek között az, hogy, amikor régen őt kellett átültetni a székbe, ahhoz két emberre volt szükség.

Még a bivalyerős nagypapám is odaállt segíteni anyunak, mert tudták, hogy egyedül nem megy. Aki nem élt még így, nem tudja milyen az amikor a levegőben lógsz, és érzed a másik ember karján a remegést. Azt a feszült erőlködést, hogy el ne ejtsen. Ez a legrosszabb fajta kiszolgáltatottság: tudod hogy a tested súlya fájdalmat okoz annak, akit a legjobban szeretsz

— emlékezett Dávid.

A betegemelőgép és a speciális ágy tehát hatalmas segítség a családnak, Dávid pedig nagyon boldog, amiért segíthetett Tomikáéknak.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
