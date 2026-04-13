"Aki nem élt még így, nem tudja, milyen az, amikor a levegőben lógsz" - Duchenne-es Dávid egy újabb sorstársa életét tette boldogabbá

Ismét szebbé tette egy család életét Csorba Dávid, aki célként tűzte ki maga elé: súlyos betegsége ellenére sorstársain fog segíteni. A 33 éves férfi egy gyógyíthatatlan izomsorvadással, Duchenne-féle izomdisztrófiával él együtt, aminek következtében már teljesen ágyhoz kötötten, lélegeztetőgép segítségével éli a mindennapjait. Dávid azonban eldöntötte, nem hagyja, hogy a Duchenne-szindróma elvegye tőle az életbe vetett hitét, folyton alkot, illetve segít sorstársainak. Most épp Tomikának.
Dávid évekkel ezelőtt létrehozta a Dáviddal a Jövőbe Alapítványt, amin keresztül kezdetben az ő jobb életminőségét lehetett támogatni, nemrég azonban úgy döntött, közössége segítségével sorstársain fog segíteni. Éppen ezért útjára indított egy kampányt, ahol az emberek téglánként ezer forinttal járulhatnak hozzá, hogy a gyerekeknek egy jobb jövő épüljön.
Ráadásul nagyon gyorsan, két hét alatt összegyűlt a szükséges összeg.
Nem a világot akarom megváltani, "csak" azt szeretném elérni, hogy itt, ebben az országban minden sorstársam valódi segítséget kaphasson. Nagyon jó dolog tenni másokért. Ez a munkám, a hobbim, az utam, a küldetésem és az életcélom egyben
— fűzte hozzá Dávid.
Tomika korábban nem rendelkezett ápolási ággyal, 60 éves édesanyjának pedig egyre nehezebben ment fia mozgatása. Ekkor jött a képbe Dávid, aki a közösségi médiában kért segítséget az emberektől. Dávid ugyanis pontosan tudja, min mennek keresztül sorstársai és a hozzátartozóik.
12 éve fekszem ápolási ágyban, és azt hittem, már semmi nem tud meglepni, de amikor megláttam, hogy egy sima heverőn fekszik Tomika, összeszorult a szívem. Néztem a képet, és láttam Tomika 60 éves anyukáját… Bele se merek gondolni, honnan van ereje puszta kézzel emelgetni a fiát nap mint nap. Egy anya bármire képes, ezt tudjuk, de nekünk az volt a dolgunk, hogy levegyük ezt a terhet a válláról
— magyarázta Dávid, majd hozzátette, hogy a képet nézve előtört benne minden emlék. Többek között az, hogy, amikor régen őt kellett átültetni a székbe, ahhoz két emberre volt szükség.
Még a bivalyerős nagypapám is odaállt segíteni anyunak, mert tudták, hogy egyedül nem megy. Aki nem élt még így, nem tudja milyen az amikor a levegőben lógsz, és érzed a másik ember karján a remegést. Azt a feszült erőlködést, hogy el ne ejtsen. Ez a legrosszabb fajta kiszolgáltatottság: tudod hogy a tested súlya fájdalmat okoz annak, akit a legjobban szeretsz
— emlékezett Dávid.
A betegemelőgép és a speciális ágy tehát hatalmas segítség a családnak, Dávid pedig nagyon boldog, amiért segíthetett Tomikáéknak.
