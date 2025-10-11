Gyógyíthatatlan betegként szeretne másokon segíteni Dávid

Az ember sokszor esik abba a hibába, hogy elfelejti, valójában milyen jó dolga van és ahelyett, hogy megbecsülné a pozitívumokat, elkezd csak a negatívumokra fókuszálni: hogy mi minden hiányzik az életéből, vagy épp mi minden alakulhatott volna másképpen. Ha valakinek valóban lenne oka keseregni, az Csorba Dávid, aki több mint egy évtizede ágyhoz kötötten éli a mindennapjait. A fiatal Duchenne-szindrómás férfi azonban nem hagyja, hogy a betegség elvegye tőle az életkedvét, közösséget épít, alapítványt működtet, legújabb célja pedig, hogy másokon segítsen.

A Duchenne-szindrómás férfi álma, hogy másokon segíthessen, de arra is biztatja a korlátozott sorstársait, hogy ne szégyelljék betegségüket, hanem merjenek kiállni.

Fotó: Csorba Dávid / Facebook

Óvodás korában derült ki, hogy Duchenne-szindrómás

A Duchenne-féle izomdisztrófia egyelőre gyógyíthatatlan, de ma már rendelkezésre állnak olyan génterápiás injekciók, amik nagyban lassítják a genetikai eredetű izomsorvadás lefolyását. Dávid kiskorában azonban még nem léteztek ilyenek, így a fiú 8 éves korában kerekesszékbe került.

20 éves korára az állapota tovább romlott, azóta teljesen ágyhoz kötve, lélegeztető gépen éli a mindennapjait. Nyaktól lefelé Dávid teste nem mozog, mindössze egyik ujját tudja mozgatni, egy gégemetszés következtében pedig elvesztette a beszédképességét is.

A fiatal férfi azonban úgy döntött, nem engedi, hogy a betegség teljesen meghatározza az életét. Pár évvel ezelőtt könyvet írt Négy fal között szabadon címmel, blogot vezet, illetve egy podcast-csatornát is elindított, ahol Király Viktor után Burai Krisztián lesz a következő vendége. Nekik egyébként zenét is írt Dávid. Ugyan a betegsége következtében beszélni nem tud, de Dávid rengeteget tanulmányozta a mesterséges intelligenciát, aminek segítségével ma már hangot is tud varázsolni magának.

Kendőzetlen őszinteséggel beszél a betegségéről

Dávid a kezdetektől fogva nagyon őszintén vall a betegségéről és mindarról, amivel ez az életforma együtt jár. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy egy remek kis közösség alakult ki a férfi közösségi média oldalán. Ennek a közösségnek rengeteget köszönhet, többek között azt is, hogy a nehezebb napok ellenére sem hagyta el a remény, hogy minden megpróbáltatása ellenére pozitív tud maradni, sőt, még arra is marad energiája, hogy olyan emberek felé forduljon, akik segítségre szorulnak.

Ágyhoz kötött vagyok. Nem bilincs tart itt, hanem maga az élet. A gép fújja a levegőt, de a szívem dönti el, hogy érdemes-e élni. Sokan szabadságnak hívják, amit tőlem elvett az élet. Én meg szabadságnak hívom azt, amit mások el sem bírnának. Nem megyek sehová, mégis minden nap úton vagyok

– írta Dávid az állapotáról.