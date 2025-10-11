Gyógyíthatatlan betegként szeretne másokon segíteni Dávid

Az ember sokszor esik abba a hibába, hogy elfelejti, valójában milyen jó dolga van és ahelyett, hogy megbecsülné a pozitívumokat, elkezd csak a negatívumokra fókuszálni: hogy mi minden hiányzik az életéből, vagy épp mi minden alakulhatott volna másképpen. Ha valakinek valóban lenne oka keseregni, az Csorba Dávid, aki több mint egy évtizede ágyhoz kötötten éli a mindennapjait. A fiatal Duchenne-szindrómás férfi azonban nem hagyja, hogy a betegség elvegye tőle az életkedvét, közösséget épít, alapítványt működtet, legújabb célja pedig, hogy másokon segítsen.
A Duchenne-féle izomdisztrófia egyelőre gyógyíthatatlan, de ma már rendelkezésre állnak olyan génterápiás injekciók, amik nagyban lassítják a genetikai eredetű izomsorvadás lefolyását. Dávid kiskorában azonban még nem léteztek ilyenek, így a fiú 8 éves korában kerekesszékbe került.
20 éves korára az állapota tovább romlott, azóta teljesen ágyhoz kötve, lélegeztető gépen éli a mindennapjait. Nyaktól lefelé Dávid teste nem mozog, mindössze egyik ujját tudja mozgatni, egy gégemetszés következtében pedig elvesztette a beszédképességét is.
A fiatal férfi azonban úgy döntött, nem engedi, hogy a betegség teljesen meghatározza az életét. Pár évvel ezelőtt könyvet írt Négy fal között szabadon címmel, blogot vezet, illetve egy podcast-csatornát is elindított, ahol Király Viktor után Burai Krisztián lesz a következő vendége. Nekik egyébként zenét is írt Dávid. Ugyan a betegsége következtében beszélni nem tud, de Dávid rengeteget tanulmányozta a mesterséges intelligenciát, aminek segítségével ma már hangot is tud varázsolni magának.
Dávid a kezdetektől fogva nagyon őszintén vall a betegségéről és mindarról, amivel ez az életforma együtt jár. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy egy remek kis közösség alakult ki a férfi közösségi média oldalán. Ennek a közösségnek rengeteget köszönhet, többek között azt is, hogy a nehezebb napok ellenére sem hagyta el a remény, hogy minden megpróbáltatása ellenére pozitív tud maradni, sőt, még arra is marad energiája, hogy olyan emberek felé forduljon, akik segítségre szorulnak.
Ágyhoz kötött vagyok. Nem bilincs tart itt, hanem maga az élet. A gép fújja a levegőt, de a szívem dönti el, hogy érdemes-e élni. Sokan szabadságnak hívják, amit tőlem elvett az élet. Én meg szabadságnak hívom azt, amit mások el sem bírnának. Nem megyek sehová, mégis minden nap úton vagyok
– írta Dávid az állapotáról.
Szerinte ugyanis az igazi szabadság az, amikor az ember megtanulja megélni a pillanatot, csak hallgat és elkezd befelé figyelni és ezt sokan, akik bár testileg "szabadok", soha nem érik el.
Dávid nagy reményeket fűz a következő időszakhoz, úgy érzi, hogy megtalálta a valódi küldetését. Pár hónappal ezelőtt ugyanis megszületett benne a gondolat, hogy szeretne másokon is segíteni.
Egy valami azonban még hiányzik ahhoz, hogy Dávid teljes figyelmével az alapítványára és mások megsegítésére tudjon fókuszálni. Ez pedig egy beugrós ápoló.
Olyan embert keresek, aki nem robot, hanem ember. Aki nem feszeng, ha megszólal a gép. Aki tud nevetni velem, nem rajtam. Aki nem sajnálni jön, hanem partnerként lenni egy olyan életben, ami néha nehéz, de tele van élettel. Egy közvetlen, dumás, haverkodós srác vagyok, aki Duchenne-izomdisztrófiával él, gégemetszéssel és lélegeztetőgéppel. Nem vagyok nyafkás, sem túl komoly típus, inkább az a fajta, aki közben filmet néz, nasit eszik és hülyéskedik, miközben a gép halkan duruzsol a háttérben
– fogalmazott.
Dávid pár hete a közössége segítségével gyűjtést szervezett egy Duchenne-s sorstársa, Peti számára, akinek szüksége volt egy betegágyra és egy speciális matracra. Az összefogásnak hála a szükséges összeg pár órán belül össze is jött, Dávid azonban úgy döntött itt nem áll meg, az általa létrehozott alapítványon keresztül másokon is szeretne segíteni. Ha szívesen olvasnál még Dávidról, vagy segítenél neki, hogy mások álmát is valóra válthassa, azt a IDE kattintva megteheted.
