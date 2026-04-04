Egy floridai apa a ChatGPT-re bízta a villáját, és degeszre kereste magát

Amikor Robert Levine és felesége kocsiba ültek, hogy elinduljanak floridai otthonukból, még csak viccből kezdték el nyomkodni a telefonjukat. A háromgyermekes családapa próbaképpen feltett pár kérdést a ChatGPT-nek a házeladásról. Ami játéknak indult, abból az évszázad üzlete lett: a mesterséges intelligencia pillanatok alatt átvette az irányítást, és olyan tanácsokkal látta el a párt, amitől még a dörzsölt ügynökök álla is leesett.
A szoftver nemcsak a hirdetési szöveget írta meg, de kőkeményen diktálta a tempót: megmondta, mikorra időzítsék a nyílt napokat, hogyan tárgyaljanak a vevőkkel, sőt, még abba is beleszólt, hol kell egy kis frissítő festés a falra.
Olyan apróságokon is átvezetett minket, amikre magamtól sosem gondoltam volna. Az első benyomás döntő, ezt mindig halljuk. De a gép rávilágított: a vevő nem akar karcolásokat látni a falon, amikor belép
– mesélte Robert.
A legnagyobb pofont mégis a hivatásos ingatlanügynökök kapták. Miközben a profik hitetlenkedve ingatták a fejüket és jóval alacsonyabb árat jósoltak, a ChatGPT magabiztosan lőtte be a piaci trendeket. Az eredmény? A ház mindössze öt nap alatt elkelt, és Roberték kerek 100 ezer dollárral (azaz több mint 35 millió forinttal) kaptak érte többet, mint amennyit a szakértők becsültek –írta a People.
Robert szerint az ingatlanosokból hiányzott a magabiztosság az árazásnál, a chatbot viszont pontosan tudta, mennyit ér az ingatlan. A férfi szerint bárki képes utánacsinálni, mert ez nem programozás, hanem egyszerű beszélgetés.
Mindenkinek ajánlom. A ChatGPT-vel való csevegés nem technikai ördöngösség, hanem egy párbeszéd. Ugyanezt a beszélgetést egy ingatlanszakértővel is le kellene folytatnod
– tette hozzá a sikeres eladó.
Bár a családapa a biztonság kedvéért egy hús-vér ügyvédet is bevont a papírmunkába, az üzenete világos: a mesterséges intelligencia nem feltétlenül váltja ki a profikat, de brutális önbizalmat és extra milliókat adhat azoknak, akik mernek kérdezni tőle.
