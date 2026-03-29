„A srác, akivel randizom, a ChatGPT-t használja válaszadásra – nagyon kényelmetlenül érzem magam.”

A ChatGPT által generált válaszokat küldte el egy férfi a randipartnerének, akinek hamar feltűnt, hogy valami turpisság van az üzenetek mögött. Kellemetlenül érzi magát a nő amiatt, hogy szóvá tette a férfinek a helyzetet, aki egyszerű indokkal válaszolta meg, miért mesterséges intelligenciával kommunikált.
Egy kétségbeesett nő felkereste az OK magazin LalaLetMeExplain rovatának szakértőjét, miután rájött, hogy a férfi, akivel ismerkedik, folyton a ChatGPT-t használja, amikor az üzenetekre válaszol. A nevét elhallgató nő néhány hónapja randizgat a férfivel, s annak ellenére, hogy külön városban laknak és mindkettejüknek vannak gyerekei, időt szánnak arra, hogy személyesen, üzenetben vagy telefonon beszélgessenek. Egy napon azonban úgy érezte, hogy egy fontos dologról szeretne a férfinek beszámolni, aki végül a mesterséges intelligenciát felhasználva válaszolt.
Épp dolgozott, szinte azonnal válaszolt, pontosan azt mondta, amit én hallani akartam. Egyből tudtam, hogy ChatGPT-t használ (kulcsszavakat használt és ismételt, bekezdésekbe írt, és túl sok volt a gondolatjel). A munkája során is használja, minekután közösségi médiával foglalkozik. Szóvá tettem, ő pedig beismerte, azt mondta, gyorsan akart válaszolni és egyfajta visszajelzést akar, hogy jól hangzik-e, amit ír
- írta a kétségbeesett nő. Mint mondja, nagyon kellemetlenül érezte magát emiatt, és megkérdőjelezte a férfi őszinteségét is.
A szakértő elmagyarázta, hogy ha valaki a kapcsolatai során használja az AI-t, az teljes elhidegüléshez is vezethet.
„Ugyanakkor képmutató lenne tőlem, ha nem jegyezném meg, hogy vannak bizonyos esetek, amikor egy nehéz beszélgetés megfogalmazásában hasznos lehet, például egy közös gyerek másik szülőjével. A ChatGPT használata segíthet abban, hogy a »te vagy a város legnagyobb bohóca« helyett így fogalmazzunk: »nem érzem, hogy egyetértenénk a publikus viselkedésről alkotott véleményünkről«” - magyarázta Lala.
Hozzátette, hogy ez sajnos a randizásba is beszivárog, így a szakértő teljes mértékben megérti a levélíró aggályait, hiszen nem tudható, hogy a valódi énjét ismerte-e a férfinak, vagy a mesterséges intelligenciát. Azonban szerinte ez nem ad okot a szakításra, mert pozitív fejlemény, ha azért használja az AI-t a férfi, hogy lenyűgözze a másik felet - olvasható az OK magazin cikkében.
