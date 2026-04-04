Halála előtt hirtelen magához tért a beteg – hátborzongató, amit a nővér tapasztalt

A ma már orvosként dolgozó Dr. Andrea O’Connor YouTube-csatornáján egy videóban idézte fel, hogy kezdő nővérként, egy éjszakai műszak során egy súlyos veseelégtelenségben szenvedő férfit ápolt. A beteg eszméletlen volt, napok óta nem evett, és egy speciális ágyban feküdt. Napjai lehettek hátra.

A nővért megdöbbentette a beteg

Valami egészen váratlan dolog történt az éjszaka folyamán, amikor a nővér arra lett figyelmes, hogy valaki járkál a szobában:

Az íróasztalomnál ültem az osztály közepén. Amikor benéztem a betegnek a szobájába, láttam, hogy valaki járkál a odabent. Azonnal odarohantam, amikor rájöttem, hogy maga a beteg okozza a rendzavarást. Megkérdezte: "Hol a táskám? Hol vannak a holmijaim?" Teljesen tiszta fejjel járkált a szobájában.

Andrea ekkor segítséget hívott, de amikor visszatért egy tapasztaltabb kollégájával, ismét sokkoló látvány fogadta. A beteg újra az ágyban feküdt eszméletlenül, pontosan úgy, mint korábban.

Hiába szólongattam, nem reagált, csak mélyen lélegzett.

– mondta.

A tapasztaltabb ápolónő ekkor magyarázta el neki az úgynevezett "second wind" jelenséget, amikor a halál szélén állók egy rövid időre utoljára még visszanyerik a tudatukat és az erejüket. A beteg másnap meghalt. Andrea elmondta, hogy se előtte, se azóta nem látott ehhez foghatót, írja a Daily Star.