„Azonnal összetört a szívem” – sokkot kapott a fiatal édesanya, miután megkapta a diagnózist a születendő babájáról

Cat Foor számára egy rutinszerű vizsgálat mindent megváltoztatott. A 25 éves nő 2025 februárjában tudta meg, hogy születendő gyermeke súlyos rekeszsérvvel jön majd a világra. A betegség tudata teljesen összetörte.

Sokkolta őket a diagnózis

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció) / Forrás: Unspalsh

A betegség az egész család jövőjét átírta

Semmi sem készít fel egy ilyen diagnózisra. Azonnal összetört a szívem. A férjem megfogta a kezem, de amit az orvos mondott, alig tudtuk felfogni

– idézte fel.

Az orvosok elmagyarázták, hogy a baba szervei a mellkasába tolódtak, ami akadályozta a tüdő fejlődését, és az életben maradása sem volt biztos.

Azt mondták, lehet, hogy nem is éli túl. Még kimondani sem tudtam a betegség nevét

– mondta.

A következő hetek „a gyász és az öröm keverékei” voltak.

Gyászt éltem át, annak ellenére, hogy még élt bennem. Voltak elviselhetetlen pillanatok, amikor sírva aludtam el, és azért imádkoztam, hogy egyszer hazavihessem.

Ugyanakkor azt is érezte, hogy már ekkor anyává vált:

Soha nem voltam még ennyire biztos a szerepemben.

A szülést végül a 38. héten indították meg a romló állapot miatt. A vajúdás 29 órán át tartott, majd a kislányt, June-t azonnal elragadták édesanyjától, mert nem tudott önállóan lélegezni. Újra kellett éleszteni és gépre kapcsolni. Az anya csak másnap láthatta először gyermekét.

Üresnek és végtelenül magányosnak éreztem magam. Hazamenni nélküle egyszerűen természetellenes volt.

June állapota hetekig kritikus volt. Speciális lélegeztetőgépre került, több műtéten esett át, és vérátömlesztésekre is szüksége volt. Pulmonális hipertóniával is küzdött, ami tovább nehezítette a felépülést.

Nem napról napra, hanem percről percre éltünk. Minden telefonhívás pánikot hozott.

Az első testi kontaktusra 23 napot kellett várni.

Ez volt életem legjobban várt pillanata. Nem tudtam abbahagyni a sírást. Leírhatatlan, milyen érzés volt végre a karomban tartani.

A hosszú kórházi tartózkodás alatt újabb kihívások is adódtak: a fájdalomcsillapítók elhagyása, a táplálás és a fejlődés is nehézkesen ment. Ennek ellenére a kislány végül mindenkit meglepett azzal, milyen gyorsan erősödni kezdett.