Egyszer már megállt a 6 éves kislány szíve: "Új szív nélkül meghal"

Felfoghatatlan drámát élt át egy édesanya, amikor hatéves kislánya szíve több percre leállt – és ez még csak a kezdet volt.

A 6 éves kislány szíve feladta a harcot

2024 júliusában Florina Racheru épp szülőhazájában, Romániában nyaralt kislányával, Mayával, amikor a mindig energikus gyermek hirtelen összeesett.

Fáradtnak tűnt, de egy pillanatra sem gondoltuk, hogy a szívével van probléma. Sápadt volt, alig kapott levegőt, és a hasa fájt

– emlékezett vissza Florina.

Maya szíve feladta a harcot

A kórházban sokkoló diagnózist kaptak: Maya szíve mindössze 20%-os teljesítménnyel működött. De a rémálom sajnos itt nem ért véget. A kislány röviddel ezután stroke-ot kapott, elvesztette beszédképességét, nem tudott enni, mozogni – majd bekövetkezett a legrosszabb: leállt a szíve.

Percekig nem vert a szíve. Ez maga volt a pokol

– mondta az édesanya, aki családjával London keleti részén él.

Négy héttel később Mayát a Great Ormond Street Hospital-ba szállították, ahol kiderült: valószínűleg egy ritka neuromuszkuláris betegség támadta meg a szervezetét, főként a szívét. Az orvosok egyértelműek voltak, új szív nélkül a kislány nem marad életben.

Mayát egy úgynevezett „Berlin Heart” nevű gépre kötötték, amely mesterségesen segítette a szíve működését, majd szeptemberben felkerült a transzplantációs várólistára. Miközben az idő kegyetlenül fogyott, az adatok sem adtak sok reményt.

A család hite nem rendült

Tudtam, hogy kicsi az esély, de muszáj volt hinnem. Nem töltheti az egész életét kórházban.. Szív nélkül Maya meghal

– mondta az anyuka.

És ekkor jött a csoda. Tavaly tavasszal megcsörrent a telefon: találtak egy kompatibilis szervet.

Boldog voltam, de közben rettenetesen féltem is – mi van, ha nem sikerül?

– idézte fel az anya.

A 12 órás műtét után Maya felébredt – immár egy új szívvel. Ma már sokkal jobban van. Bár a jobb oldala még gyenge, járni tanul, és segítségre van szüksége a beszédben és a kézhasználatban, húsvétkor visszatérhet az iskolába – írja a Mirror.

Van egy boldog, egészséges kislányom. Ez maga a csoda

– mondta Florina, aki most arra kér mindenkit: regisztráljanak szervdonornak.