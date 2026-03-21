Egyszer már megállt a 6 éves kislány szíve: "Új szív nélkül meghal"

Felfoghatatlan drámát élt át egy édesanya, amikor hatéves kislánya szíve több percre leállt – és ez még csak a kezdet volt.
2024 júliusában Florina Racheru épp szülőhazájában, Romániában nyaralt kislányával, Mayával, amikor a mindig energikus gyermek hirtelen összeesett.
Fáradtnak tűnt, de egy pillanatra sem gondoltuk, hogy a szívével van probléma. Sápadt volt, alig kapott levegőt, és a hasa fájt
– emlékezett vissza Florina.
A kórházban sokkoló diagnózist kaptak: Maya szíve mindössze 20%-os teljesítménnyel működött. De a rémálom sajnos itt nem ért véget. A kislány röviddel ezután stroke-ot kapott, elvesztette beszédképességét, nem tudott enni, mozogni – majd bekövetkezett a legrosszabb: leállt a szíve.
Percekig nem vert a szíve. Ez maga volt a pokol
– mondta az édesanya, aki családjával London keleti részén él.
Négy héttel később Mayát a Great Ormond Street Hospital-ba szállították, ahol kiderült: valószínűleg egy ritka neuromuszkuláris betegség támadta meg a szervezetét, főként a szívét. Az orvosok egyértelműek voltak, új szív nélkül a kislány nem marad életben.
Mayát egy úgynevezett „Berlin Heart” nevű gépre kötötték, amely mesterségesen segítette a szíve működését, majd szeptemberben felkerült a transzplantációs várólistára. Miközben az idő kegyetlenül fogyott, az adatok sem adtak sok reményt.
Tudtam, hogy kicsi az esély, de muszáj volt hinnem. Nem töltheti az egész életét kórházban.. Szív nélkül Maya meghal
– mondta az anyuka.
És ekkor jött a csoda. Tavaly tavasszal megcsörrent a telefon: találtak egy kompatibilis szervet.
Boldog voltam, de közben rettenetesen féltem is – mi van, ha nem sikerül?
– idézte fel az anya.
A 12 órás műtét után Maya felébredt – immár egy új szívvel. Ma már sokkal jobban van. Bár a jobb oldala még gyenge, járni tanul, és segítségre van szüksége a beszédben és a kézhasználatban, húsvétkor visszatérhet az iskolába – írja a Mirror.
Van egy boldog, egészséges kislányom. Ez maga a csoda
– mondta Florina, aki most arra kér mindenkit: regisztráljanak szervdonornak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.