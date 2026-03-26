Még csak 9 hónapos a kislány, de már most az életéért küzd – egyik pillanatról a másikra lett rosszul

Szívszorító küzdelmet vív az életéért a mindössze kilenc hónapos Nala-Rose Fletcher, aki napok óta az intenzív osztályon fekszik súlyos agyhártyagyulladással.

Az agyhártyagyulladás miatt került kórházba a csecsemő Fotó: JustGiving

A kislány március elején lett rosszul, állapota pedig gyorsan romlott, így azonnal kórházba kellett szállítani. Bár mostanra stabilizálódott, a család szerint még messze nincs túl a veszélyen.

Az agyhártyagyulladás mindent tönkretett

A szülők, Danielle Trott és Nick Fletcher teljesen összetörtek a történtek után. Elmondásuk szerint semmi sem készíthet fel arra a félelemre és fájdalomra, amit most átélnek.

Vannak pillanatok, amikor egyszerűen elviselhetetlen az egész. Néha rettenetesen magányosnak érezzük magunkat

– fogalmaztak egy megható üzenetben.

A legfájdalmasabb azonban az, hogy már most tudják: kislányuk nem fog teljesen felépülni.

Az orvosok szerint egész életére maradandó problémái lesznek – ezt még csak most kezdjük feldolgozni

– mondták.

A családot ugyanakkor rengetegen támogatják, ami erőt ad nekik a mindennapokhoz. Egy adománygyűjtő kampány is indult, hogy segítsenek nekik ebben a nehéz időszakban.

A Daily Mail szerint édesanya külön figyelmeztetést is megfogalmazott más szülőknek:

Ha csak egy pillanatra is felmerül benned a gyanú, azonnal menj orvoshoz. Ez egy borzalmas betegség – és az idő MINDEN!

A kis Nala-Rose továbbra is az intenzív osztályon fekszik, miközben a család minden percet mellette tölt, reménykedve abban, hogy állapota javulni fog. A kilátások nem túl jók, könnyen lehet, hogy maradandó károsodásokat fog szenvedni.