Most először láthatta a lányát újra járni amputált Fanni édesanyja - tévékamera örökítette meg a pillanatot

Csitári Fanni neve mára a remény szimbólumává vált. A négyvégtag amputált fodrászlány, aki egy rutinműtét után, tragikus körülmények között vesztette el mind a négy végtagját, most a Tv2 Napló című műsorában mutatja meg az egész országnak: a mosolya és az élni akarása töretlen. Amputált Fanni nem áldozatként tekint magára, hanem erős nőként, aki bármit elér, mindezt mosolyogva. Most barátnője esküvőjére készül, nem is akármivel: a partin műlábaival táncolni is fog.
A Bors olvasói már jól ismerik Csitári Fanni megrázó, mégis inspiráló történetét, amelyre a televízió is felfigyelt. Fehér Barbara, a Napló riportere a korábbi cikkek alapján már tudta, hogy egy életvidám lányhoz érkezik, de az a természetesség és akaraterő, amivel Fanni fogadta a stábot, őt is lenyűgözte. A kórteremben sem a megszokott kórházi csend, hanem igazi csajos készülődés fogadta a tévéseket: Fanni a barátnőjével éppen műszempillát építtetett.
Fanni számára a legnehezebb pillanatokban is fontos maradt, hogy megőrizze önmagát. Amikor a riporter rákérdezett, miért tartja lényegesnek a szépítkezést a rehabilitáció alatt, a válasz egyszerű és sokatmondó volt:
Mert nő vagyok! Amputáció után pár nappal már fodrásznál is jártam itt, a kórházban. Nekem ez a legfontosabb!
Ez a fajta tartás és pozitív szemlélet átjött az interjúban is. Fanni olyan közvetlen és felszabadult volt a kamerák előtt, hogy a stábbal azonnal megtalálták a közös hangot, olyannyira, hogy Ráckevére hazafelé végigbeszélgették az egész utat a stábautóban, mintha már ezer éve ismernék egymást a riporterrel.
Fanni számára a forgatás nem egy feszült interjú, hanem inkább egy új élmény, egy baráti hangulatú beszélgetés volt, ami segített neki kiszakadni a hétköznapokból.
Nagyon-nagyon cukik és közvetlenek voltak, ami nekem sokat segített. Tényleg egy olyan csapat jött hozzám, hogy le a kalappal előttük, nem is tudok mit mondani, annyira pozitív volt az egész. Egyáltalán nem voltak bunkók vagy távolságtartóak, végig közvetlenek lehettünk egymással. Ez nekem is egy hatalmas plusz élmény volt és nagyon jó, hogy elmondhattam nekik mindent
– mesélte boldogan Fanni a Borsnak.
A Napló stábjának is emlékezetes volt a forgatási nap. Lenyűgözte őket Fanni közvetlensége és hihetetlen akaratereje.
A könnyed stílus mögött azonban kőkemény elszántság rejlik. Fanni nem éri be kevesebbel a teljes életnél: olyan, több tízmilliós speciális robotkézről álmodik, amelyekkel egyszer újra dolgozhat, mint fodrász.
A riportban is elmesélte Fanni, hogy ő nem egy "bögrefogó" kezet szeretne, hanem olyat, amivel visszatérhet a munkájába. Mer nagyot álmodni és szerintem őt semmi nem állíthatja meg
– fogalmazott a riporter.
A forgatás legérzelmesebb percei akkor jöttek el, amikor a stáb elkísérte Fannit a ráckevei szülői házhoz. A riporter, Fehér Barbara számára ez a találkozás örökre emlékezetes marad.
Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor megérkeztünk a ház elé. Fanni az autó első ülésén ült, és ahogy megálltunk, az édesanyja futva jött felé. Ahogy átölelték egymást, ahogy puszilták egymást... abban a találkozásban benne volt minden fájdalom, minden féltés és az a végtelen szeretet, ami ezt a családot összetartja. Ott, abban a percben az egész stáb elnémult, olyan mély szeretet volt ebben, amiben minden benne volt. Ezt soha nem fogom elfelejteni
– emlékezett vissza a riporter.
Érdemes lesz megnézni a riportot, mert Fanni eddig nem hallott részleteket is megoszt a sorsáról, amelyekben bárki kapaszkodót találhat.
Fanni cseppet sem unatkozik. Alighogy vége lett az izgalmas forgatásnak, most egy különleges eseményre készül: az egyik barátnője esküvőjére. Már bámulatos ügyességgel használja a lábprotéziseit, de ő ennél többet akar. A barátaival összefogtak és már a tánclépéseket gyakorolják.
Már nagyon várom az esküvőt! Biztos vagyok benne, hogy óriási buli lesz és én nem a sarokból akarom nézni. Ott akarok lenni a táncparkett közepén a többiekkel!
– mondta elszántan.
Fanni nem mindennapi küzdelmét és felemelő életszeretetét most az egész ország láthatja: a vele készült exkluzív riport vasárnap este kerül képernyőre a TV2 Napló című műsorában.
Még tart a gyűjtés a speciális robotkézre, amivel Fanni szinte teljes életet tudna élni és álma, hogy újra fodrász lehessen, megvalósulhatna. Ha tudsz segíteni Fanninak, tedd meg! Erre a számlaszámra utalhatsz neki:
Bank neve: Unicredit Bank
Név: Csitári Fanni
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
Közlemény: adomány Fanninak
