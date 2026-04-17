Most először láthatta a lányát újra járni amputált Fanni édesanyja - tévékamera örökítette meg a pillanatot

Csitári Fanni neve mára a remény szimbólumává vált. A négyvégtag amputált fodrászlány, aki egy rutinműtét után, tragikus körülmények között vesztette el mind a négy végtagját, most a Tv2 Napló című műsorában mutatja meg az egész országnak: a mosolya és az élni akarása töretlen. Amputált Fanni nem áldozatként tekint magára, hanem erős nőként, aki bármit elér, mindezt mosolyogva. Most barátnője esküvőjére készül, nem is akármivel: a partin műlábaival táncolni is fog.

Amputált Fanni a tv2 stábjának mesélte el a tragédiáját

Amputált Fanni édesanyja a tv2 Napló stábja előtt látta először műlábakon a lányát

A Bors olvasói már jól ismerik Csitári Fanni megrázó, mégis inspiráló történetét, amelyre a televízió is felfigyelt. Fehér Barbara, a Napló riportere a korábbi cikkek alapján már tudta, hogy egy életvidám lányhoz érkezik, de az a természetesség és akaraterő, amivel Fanni fogadta a stábot, őt is lenyűgözte. A kórteremben sem a megszokott kórházi csend, hanem igazi csajos készülődés fogadta a tévéseket: Fanni a barátnőjével éppen műszempillát építtetett.

„Ízig- vérig nőből vagyok!”

Fanni számára a legnehezebb pillanatokban is fontos maradt, hogy megőrizze önmagát. Amikor a riporter rákérdezett, miért tartja lényegesnek a szépítkezést a rehabilitáció alatt, a válasz egyszerű és sokatmondó volt:

Mert nő vagyok! Amputáció után pár nappal már fodrásznál is jártam itt, a kórházban. Nekem ez a legfontosabb!

Ez a fajta tartás és pozitív szemlélet átjött az interjúban is. Fanni olyan közvetlen és felszabadult volt a kamerák előtt, hogy a stábbal azonnal megtalálták a közös hangot, olyannyira, hogy Ráckevére hazafelé végigbeszélgették az egész utat a stábautóban, mintha már ezer éve ismernék egymást a riporterrel.

Fehér Barbara gyorsan összebarátkozott Fannival. A stáb Ráckevére is elkísérte Fannit, a szülői házba

Fanni számára a forgatás nem egy feszült interjú, hanem inkább egy új élmény, egy baráti hangulatú beszélgetés volt, ami segített neki kiszakadni a hétköznapokból.

Nagyon-nagyon cukik és közvetlenek voltak, ami nekem sokat segített. Tényleg egy olyan csapat jött hozzám, hogy le a kalappal előttük, nem is tudok mit mondani, annyira pozitív volt az egész. Egyáltalán nem voltak bunkók vagy távolságtartóak, végig közvetlenek lehettünk egymással. Ez nekem is egy hatalmas plusz élmény volt és nagyon jó, hogy elmondhattam nekik mindent

– mesélte boldogan Fanni a Borsnak.