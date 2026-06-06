Megszakad a szív: Kálloy Molnár Péter június 6-án lenne 56 éves, legmeghatározóbb pillanatival emlékezünk rá!

Június 6-án töltené be az 56. életévét a tavaly év végén elhunyt színészlegenda. Kálloy Molnár Péter tavaly december elsején, mindössze 55 évesen távozott az élők sorából, a tragikus hír pedig az egész országot és a teljes magyar színésztársadalmat mélyen megrázta. A zseniális művész a gyilkos kórral hősiesen, a nyilvánosság teljes kizárásával küzdött, ám a gyors lefolyású, súlyos betegség végül legyőzte a szervezetét.
A színművészt december 19-én helyezték végső nyugalomra családja, barátai és tisztelői körében. A napokban megjelentek az első fotók a művész végső nyughelyéről. A képek tanúsága szerint Kálloy Molnár Péter sírja közvetlenül a legendás magyar díva, Gábor Zsazsa nyughelye mögött található a Fiumei úti temetőben. A fejfára egy rendkívül rá jellemző, sokatmondó mondást véstek:
Innen szép nyerni.
Ki ne emlékezne az Üvegtigris ikonikus jelenetére, amikor Lali délutáni szundiját egy végtelenül idegesítő, tenyérbemászó kuncsaft zavarja meg azzal az egyszerű kérdéssel:
Hamburger van?
A mondat és az azt követő Rudolf Péterrel folytatott párbeszéd azóta igazi filmtörténeti klasszikussá vált. Kálloy Molnár Péter figuráját annyira megszerette a közönség, hogy a kultikus mozi mindkét folytatásában visszatért, mint Csoki felejthetetlen, dörzsölt haverja.
Kálloy Molnár Péter hangját az egész ország ismerte és imádta. Olyan világsztárokat szólaltatott meg zseniálisan, mint Ben Stiller, Martin Lawrence (Gagyi mami), Robert Downey Jr., Chris Tucker (Csúcsformában), John Malkovich (Con Air) vagy épp Gary Oldman. De az ő hangján szólalt meg a Marvel-univerzum vagány mosómedvéje, Mordály, valamint Jack Black is a Jumanji filmekben.
Bár a nézők többnyire mosolygós, kedves figuraként őrzik az emlékezetükben, nagyon feküdt neki a rosszfiú karakter is. Kapitány Iván 2006-os vígjátékában, a Kútfejekben a 2020-ban elhunyt Gesztesi Károly oldalán brillírozott szökött fegyencként. A színész később mesélte, mekkora élmény volt végre egy igazi suttyót alakítania. Szomorú egybeesés, hogy a filmben szerepelt a szintén tragikusan fiatalon elhunyt Kaszás Attila és Selmeczi Roland is. Hasonlóan zseniális volt a Papírkutyákban (2009), ahol Mucsi Zoltán és Scherer Péter legendás párosának asszisztált egy balul elsülő akcióban – az ott elhangzott beszólásai a mai napig szállóigeként élnek a köztudatban.
Ha létezik műsor, ami végleg beírta őt a legszórakoztatóbb magyar művészek közé, az a Beugró. Rudolf Péter, Pokorny Lia és Szabó Győző mellett ő volt az, aki a legabszurdabb helyzetekből is képes volt pillanatok alatt zseniális poént faragni.
Kálloy Molnár Péter egy utánozhatatlan, ezerarcú tehetség volt, akinek hiánya pótolhatatlan űrt hagyott a magyar kultúrában. Emléke a filmjeiben és a szívünkben örökké él.
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