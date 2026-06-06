Megszakad a szív: Kálloy Molnár Péter június 6-án lenne 56 éves, legmeghatározóbb pillanatival emlékezünk rá!

Június 6-án töltené be az 56. életévét a tavaly év végén elhunyt színészlegenda. Kálloy Molnár Péter tavaly december elsején, mindössze 55 évesen távozott az élők sorából, a tragikus hír pedig az egész országot és a teljes magyar színésztársadalmat mélyen megrázta. A zseniális művész a gyilkos kórral hősiesen, a nyilvánosság teljes kizárásával küzdött, ám a gyors lefolyású, súlyos betegség végül legyőzte a szervezetét.

Kálloy Molnár Péter halála megrázta az egész országot, a végső nyughelye a Fiumei úti temetőben van, sok más híres színész mellett (Fotó: MW/Bors)

1970. június 6-án született Mezőcsáton

1989-ben kezdte meg tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán

kezdte meg tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán A felesége, Lestár Ágnes szinkronrendező és dramaturg

szinkronrendező és dramaturg Két gyermeke született a házasságából: István és Szofi

Kálloy Molnár Péter betegsége rejtve maradt a nagyközönség előtt

A színművészt december 19-én helyezték végső nyugalomra családja, barátai és tisztelői körében. A napokban megjelentek az első fotók a művész végső nyughelyéről. A képek tanúsága szerint Kálloy Molnár Péter sírja közvetlenül a legendás magyar díva, Gábor Zsazsa nyughelye mögött található a Fiumei úti temetőben. A fejfára egy rendkívül rá jellemző, sokatmondó mondást véstek:

Innen szép nyerni.

Hamburger van? – Az Üvegtigris felejthetetlen pillanata

Ki ne emlékezne az Üvegtigris ikonikus jelenetére, amikor Lali délutáni szundiját egy végtelenül idegesítő, tenyérbemászó kuncsaft zavarja meg azzal az egyszerű kérdéssel:

Hamburger van?

A mondat és az azt követő Rudolf Péterrel folytatott párbeszéd azóta igazi filmtörténeti klasszikussá vált. Kálloy Molnár Péter figuráját annyira megszerette a közönség, hogy a kultikus mozi mindkét folytatásában visszatért, mint Csoki felejthetetlen, dörzsölt haverja.

A szinkron utánozhatatlan királya

Kálloy Molnár Péter hangját az egész ország ismerte és imádta. Olyan világsztárokat szólaltatott meg zseniálisan, mint Ben Stiller, Martin Lawrence (Gagyi mami), Robert Downey Jr., Chris Tucker (Csúcsformában), John Malkovich (Con Air) vagy épp Gary Oldman. De az ő hangján szólalt meg a Marvel-univerzum vagány mosómedvéje, Mordály, valamint Jack Black is a Jumanji filmekben.