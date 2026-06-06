Mi a pokol? Felismerhetetlenre hízott David Caruso: siralmasan néz ki a Miami helyszínelők sztárja – Fotók

Cikksorozatunkban olyan hírességeknek járunk utána, akik egykor megkerülhetetlenek voltak a popkultúra színes világában, mára viszont feledésbe merültek. A legfontosabb kérdés: hol van most a Miami helyszínelők főhőse?

David Caruso, a Miami helyszínelők ikonikus vörös színezetű napszemüvegével (Fotó: Abaca)

David Caruso – aki véletlenül ugyanazt a nevet viseli, mint egy strandjáték – a CSI: Miami helyszínelők elidegeníthetetlen figurája volt. Kicsit olyan, mint Hugh Laurie a Doktor House epizódokban: a történetre szinte egyáltalán nem emlékszünk, de Horatio Caine beszólásaira, mely után diadalmasan magára kapja jellegzetes napszemüvegét még az is emlékszik, aki nem nézte aktívan a sorozatot. Így is van a fejünkben, mint egy magas, vékony fickó, némi sármos ránccal az arcán. A színész egyébként megannyi klasszikusban szerepel, többek között a Rambo és Ikrek filmekben, de mégis az Emmy-díjas sorozat adta neki a legnagyobb reflektorfényt – melyből a széria lezárásakor azonnal ki is került.

Napjainkban pedig már rá sem ismerni a Miami helyszínelők sztárjára

A Miami helyszínelőket 10 éves pályafutása után lezárták, mert ekkorra már túl költségesnek bizonyult és nem hozta a megfelelő nézettségi számokat. A lezárás hidegzuhanyként érte a stáb tagjait, akik egyik napról a másikra munka nélkül maradtak. A főszereplő nyomozót alakító színész számára is hatalmas érvágás lehetett ez a döntés, mivel David Caruso IMDb oldala tanulsága alapján már abszolút semmi köze a médiához, egyszerűen senki nem akar vele dolgozni.

A színésztől nem állt távol a huzamosabb munkanélküliség. Korábban szerepelt a New York rendőrei című sorozatban, azonban 26 epizód után kidobták őt a vállalhatatlan viselkedése miatt, ami mérgezővé tette a munkakörnyezetét. Minden bizonnyal megbánta, hiszen ezért a sorozatért megkapta a legjobb férfi színésznek járó Golden Globe-díjat.

Egy ritka fotó Caruso művészeti galériájából – még a bezárása előtt (Fotó: TheImageDirect.com)

A díszes végkielégítést kihasználva a színész a művészet világában igyekezett szerencsét próbálni. Saját galériát nyitott és évekig művészettel kereskedett egészen 2025-ig, amikor a tárlata végleg bezárt. Hogy azóta mivel foglalkozik, arról konkrétabb információk nincsenek, de a paparazzik végül megtalálták őt. Az alábbi friss képeken látszik, hogy a jól öltözött, jól fésült imázsnak már nyoma sincs, a színész korban és életkedvben szinte teljesen megszűnt korábbi önmaga lenni.