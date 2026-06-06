Nagy Agymenők rajongó vagy? Ez a kvíz határozottan neked való!

Négy antiszociális kocka és három hölgy. Az Agymenők (The Big Bang Theory) kicsit olyan volt, mint az Így jártam anyátokkal eltitkolt, kevésbé mutatós unokatestvére, mégis az első évadtól kezdve megtalálta a maga törzsközönségét, és 12 évadon át, egészen a 279. epizódig képernyőn maradt.

Az Agymenők epizódok egyszerű, de nagyszerű szórakozást nyújtottak (Fotó: Netflix)

Agymenők kvíz: csak a legnagyobb rajongóknak!

Az Agymenők szereposztása az egyik legjobb szinergiával működött a sorozaton belül. A történet a négy társadalmilag ügyetlen jó baráttal kezdődik: a traumatizált gyerekkorú Leonard (Johnny Galecki), a szinte robotikusan precíz meg nem értett zseni Sheldon (Jim Parsons), a romantikus lúzer Howard (Simon Helberg) és a nőkhöz szólni sem képes indiai cserediák Raj (Kunal Nayyar). A készítők később úgy döntöttek, hogy a dinamika frissítése érdekében „ráeresztik” a csapatra a lányokat. Így érkezett meg a kezdetben tipikus szőke nőként ábrázolt Penny (Kaley Cuoco), a neurotikus, törékeny Bernadette (Melissa Rauch), valamint a rendkívül szigorú és konzervatív neveltetésű Amy (Mayim Bialik).

A sorozat bár komoly hasonlóságot mutat az Így jártam anyátokkal és a Jóbarátok strukturáját tekintve – értjük azalatt, hogy mindegyik kicsit ilyen vicces szappanopera jellegű műsor – az Agymenők mégis egy más ízt hozott a sokat járatott formátumba. Egyfajta görbe tükröt tartott a kívülálló fiatal felnőttek elé, akik zseniális elméjük ellenére a sajátos életmódjuk rabjai maradtak, és képtelenek voltak elengedni a gyerekkorukat. Hogyan boldogulnak a leghétköznapibb problémákkal? Hogyan sikerül csajozniuk? A sorozat leginkább ezeket a kérdéseket járta körül.

Az Agymenők ráadásul több színész számára is ugródeszkát jelentett a média sűrűjében – Kaley Cuoco például a színészet mellett ma már sikeres modellként és filmproducerként is tevékenykedik.