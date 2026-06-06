Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Cintia, Norbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy Agymenők rajongó vagy? Ez a kvíz határozottan neked való!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 14:06
AgymenőkKaley Cuoco
Te tudod, mi Penny vezetékneve? Ez az Agymenők kvíz neked készült!

Négy antiszociális kocka és három hölgy. Az Agymenők (The Big Bang Theory) kicsit olyan volt, mint az Így jártam anyátokkal eltitkolt, kevésbé mutatós unokatestvére, mégis az első évadtól kezdve megtalálta a maga törzsközönségét, és 12 évadon át, egészen a 279. epizódig képernyőn maradt.

Agymenők
Az Agymenők epizódok egyszerű, de nagyszerű szórakozást nyújtottak (Fotó: Netflix)

Agymenők kvíz: csak a legnagyobb rajongóknak!

Az Agymenők szereposztása az egyik legjobb szinergiával működött a sorozaton belül. A történet a négy társadalmilag ügyetlen jó baráttal kezdődik: a traumatizált gyerekkorú Leonard (Johnny Galecki), a szinte robotikusan precíz meg nem értett zseni Sheldon (Jim Parsons), a romantikus lúzer Howard (Simon Helberg) és a nőkhöz szólni sem képes indiai cserediák Raj (Kunal Nayyar). A készítők később úgy döntöttek, hogy a dinamika frissítése érdekében „ráeresztik” a csapatra a lányokat. Így érkezett meg a kezdetben tipikus szőke nőként ábrázolt Penny (Kaley Cuoco), a neurotikus, törékeny Bernadette (Melissa Rauch), valamint a rendkívül szigorú és konzervatív neveltetésű Amy (Mayim Bialik).

A sorozat bár komoly hasonlóságot mutat az Így jártam anyátokkal és a Jóbarátok strukturáját tekintve – értjük azalatt, hogy mindegyik kicsit ilyen vicces szappanopera jellegű műsor – az Agymenők mégis egy más ízt hozott a sokat járatott formátumba. Egyfajta görbe tükröt tartott a kívülálló fiatal felnőttek elé, akik zseniális elméjük ellenére a sajátos életmódjuk rabjai maradtak, és képtelenek voltak elengedni a gyerekkorukat. Hogyan boldogulnak a leghétköznapibb problémákkal? Hogyan sikerül csajozniuk? A sorozat leginkább ezeket a kérdéseket járta körül.

Az Agymenők ráadásul több színész számára is ugródeszkát jelentett a média sűrűjében – Kaley Cuoco például a színészet mellett ma már sikeres modellként és filmproducerként is tevékenykedik.

Kár lenne szaporítani a szót – ha ide kattintottál, ezeket már mind tudod… sőt, ennél többet is! Lássuk, hogyan boldogulsz nehézre szabott Agymenők kvízünkkel!

 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki a srácok közül az egyetlen, aki nem szerezte meg a doktori címet?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu