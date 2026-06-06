Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Cintia, Norbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy nyári öltözködési hibát elkövető nő túl bő ruhában.

Ezek a nyári öltözködési bakik észrevétlenül pakolják rád a plusz kilókat: messziről kerüld el őket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 14:15
nyári ruhacikidivatbaki
Érezted már magad kilókkal többnek a kedvenc nyári szettedben anélkül, hogy egy grammot is híztál volna? Könnyedén előfordulhat, ugyanis nyáron számtalan olyan öltözködési hibát elkövethetsz, ami plusz súlyt pakol rád. Ezért nézzük a legnagyobb bakikat!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Sokan várjuk a nyarat, hogy végre búcsút inthessünk a réteges ruházatnak, és valami nagyon lengét kapjunk magunkra. Ilyenkor pedig előkerülnek a különböző színes holmik, feltűnő kiegészítők, mintás ruhák és különleges szabások, azonban nem árt vigyázni velük. Hiszen számtalan olyan öltözködési hiba létezik, ami akár 5 kilóval is többnek mutathat. Ugye, te sem akarsz kövérebbnek látszani? Akkor olvass tovább!

Egy öltözködési hiba, amit egy középkorú nő elkövetett.
Ez az 5 nyári öltözködési hiba nagyon kövérít.
Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock
  • Ezt a listát jól jegyezd meg!
  • Ha az alábbi divatbakikat elkerülöd, a szetted nem pakol rád plusz kilókat.
  • A hőségben sem árt megfontoltan öltözködnöd.

5 rémes öltözködési hiba, ami elképesztően kövérít

A nagy melegben nem tudunk a kötött pulcsik és kabátok alá bújni, amikor nem érezzük magunkban a kellő önbizalmat. Bár a színes ruhák hívogatóak, néhány szabás és minta katasztrofális nyári szetthez vezethet. A jó hír azonban az, hogy ha tudod pontosan, mire figyelj oda, könnyedén elkerülheted ezeket az öltözködési hibákat, amelyek alattomosan kövérítenek. Íme tehát 5 gyakori divatbaki, amit érdemes elkerülnöd ezen a nyáron!

Túlméretezett ruhák

A túlságosan bő és formálatlan ruhadarabok tömörebbnek mutatnak, mivel elrejtik a természetes vonalaidat. Így ahelyett, hogy eltüntetnék a felesleget, ezek a fazonok nagyobbnak mutatnak. Ezért helyettük inkább olyan ruhák mellett tedd le a voksodat, amelyek finoman követik az alakodat. De ne ess át a ló túloldalára, messziről kerüld a nagyon szűk stílusokat.

Vízszintes csíkozás

Minden nyáron előkerülnek a matrózmintás darabok, amelyekért rengetegen rajonganak. Azonban sajnos ez a stílus vízszintesen tagolja a testedet, ezért nagyon előnytelen sziluettet hoz létre. Ugyanis a vizuális megszakítások alacsonyabbnak és szélesebbnek mutatnak, miközben elvágják a tested függőleges vonalát. Helyettük válassz inkább függőleges csíkozású opciókat.

Bokapántos cipők

A bokapántos cipők is rendkívül előnytelenek, mivel rövidebbnek és szélesebbnek mutathatják a lábaidat. Ez különösen akkor igaz, ha a pántok vastagok, magasan helyezkednek el a bokán, vagy nagyon eltérnek a bőrtónusodtól.

A hasadat kiemelő övek

Most nagy népszerűségnek örvendenek a feltűnő övek, de ha rosszul viseled őket, akkor könnyen felhívhatják a figyelmet a pocakodra. Így ahelyett, hogy homokóra alakot kölcsönöznének neked, inkább kiemelik a kritikus területet.

Rossz trendek követése

Az utóbbi időben hatalmas rajongás lengi körül a hordófarmereket, amelyek egyedi szabásukkal szélesítik az alsótestet és optikailag tömzsibbnek mutathatnak. Ezért, ha már eleve szélesebb a csípőd vagy a combod, válassz helyette magasított derekú, egyenes szabású darabot.

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan öltözz az alakodnak megfelelően:

Ezek az öltözködési hibákkal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu