Ezek a nyári öltözködési bakik észrevétlenül pakolják rád a plusz kilókat: messziről kerüld el őket

Sokan várjuk a nyarat, hogy végre búcsút inthessünk a réteges ruházatnak, és valami nagyon lengét kapjunk magunkra. Ilyenkor pedig előkerülnek a különböző színes holmik, feltűnő kiegészítők, mintás ruhák és különleges szabások, azonban nem árt vigyázni velük. Hiszen számtalan olyan öltözködési hiba létezik, ami akár 5 kilóval is többnek mutathat. Ugye, te sem akarsz kövérebbnek látszani? Akkor olvass tovább!

Ez az 5 nyári öltözködési hiba nagyon kövérít.

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Ezt a listát jól jegyezd meg!

Ha az alábbi divatbakikat elkerülöd, a szetted nem pakol rád plusz kilókat.

A hőségben sem árt megfontoltan öltözködnöd.

5 rémes öltözködési hiba, ami elképesztően kövérít

A nagy melegben nem tudunk a kötött pulcsik és kabátok alá bújni, amikor nem érezzük magunkban a kellő önbizalmat. Bár a színes ruhák hívogatóak, néhány szabás és minta katasztrofális nyári szetthez vezethet. A jó hír azonban az, hogy ha tudod pontosan, mire figyelj oda, könnyedén elkerülheted ezeket az öltözködési hibákat, amelyek alattomosan kövérítenek. Íme tehát 5 gyakori divatbaki, amit érdemes elkerülnöd ezen a nyáron!

Túlméretezett ruhák

A túlságosan bő és formálatlan ruhadarabok tömörebbnek mutatnak, mivel elrejtik a természetes vonalaidat. Így ahelyett, hogy eltüntetnék a felesleget, ezek a fazonok nagyobbnak mutatnak. Ezért helyettük inkább olyan ruhák mellett tedd le a voksodat, amelyek finoman követik az alakodat. De ne ess át a ló túloldalára, messziről kerüld a nagyon szűk stílusokat.

Vízszintes csíkozás

Minden nyáron előkerülnek a matrózmintás darabok, amelyekért rengetegen rajonganak. Azonban sajnos ez a stílus vízszintesen tagolja a testedet, ezért nagyon előnytelen sziluettet hoz létre. Ugyanis a vizuális megszakítások alacsonyabbnak és szélesebbnek mutatnak, miközben elvágják a tested függőleges vonalát. Helyettük válassz inkább függőleges csíkozású opciókat.

Bokapántos cipők

A bokapántos cipők is rendkívül előnytelenek, mivel rövidebbnek és szélesebbnek mutathatják a lábaidat. Ez különösen akkor igaz, ha a pántok vastagok, magasan helyezkednek el a bokán, vagy nagyon eltérnek a bőrtónusodtól.