„A teste lassan bezáródik” - újabb műtétre készül az agyvérzéssel született Hanna

Tíz éve egy sürgősségi császármetszés örökre megváltoztatott mindent. A kis Hanna agyában három vérrög szóródott szét, az orvosok azt javasolták édesanyjának, hagyja ott a kórházban a kicsit, mert „csak vegetálni fog”. Azonban Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna nem engedte el a kis Hanna kezét. Egy apró faluban, egy mindössze hatszáz lelkes, Füzesabony melletti településen él kislányával. Minden nap bizonyítják: a szeretet nem gyógyítja meg az embereket, de teljes életet ad. Így küzd Hanna az agyvérzés után!

Hanna súlyos agyvérzéssel született, de túlélte, és édesanyjával együtt mindent megtesz, hogy egyszer járhasson. Most egy újabb, sorsdöntő műtétre készül a kislány (Fotó: olvasói)

Újabb műtét vár az agyvérzéssel született Hannára

Most azonban újabb műtét vár a tízéves Czékmány Hannára, aki súlyos állapottal, háromszoros agyvérzéssel született. A márciusi kontrollvizsgálaton derült ki: a korábbi javulás ellenére ismét beavatkozásra van szükség, hogy esélye maradjon a fejlődésre.

A problémát az okozza, hogy Hanna bal oldala egyre feszesebb, ami már most akadályozza a mozgását. A térdei nem nyúlnak ki teljesen, az állás fájdalmas, és a legegyszerűbb mozdulatok is komoly erőfeszítést igényelnek. A kislány előtt álló műtét a harmadik lenne, és kulcsfontosságú a jövője szempontjából.

A teste lassan bezáródik. Ha most nem lépünk, ez véglegessé válhat, és elveszítheti annak az esélyét, hogy valaha felálljon

- osztotta meg Hanna édesanyja, Barczai Zsuzsanna.

A beavatkozást Spanyolországban végeznék el, ahol egy speciális műtét segíthet megőrizni Hanna mozgásképességét. Az orvos már nyárra javasolta az időpontot, de a család anyagi okok miatt szeptemberre tudta vállalni a találkozót.

Nem azért halasztunk, mert ráér, hanem mert idő kell, hogy előteremtsük a költségeket.

- mondja az édesanya, aki most minden anyagi lehetőséget számba vesz, hogy megtörténjen a műtét.

A műtét és az utazás több millió forintba kerül, az azt követő rehabilitáció pedig havi szinten is hatalmas teher.

Hanna már most is havi több százezer forintos fejlesztésre szorul. Neki minden apró mozdulatért meg kell dolgoznia.

- mondja Zsuzsanna.

A család most segítséget kér, de hangsúlyozzák: minden kis összeg is számít. Feladni azonban nem opció.

Ha csak ezer forinttal segítene mindenki, aki követ minket, már közelebb lennénk a célhoz

- teszi hozzá.

Lehetne azt mondani, hogy elég volt. De akkor Hanna állapota romlana. Nekünk már az is hatalmas eredmény, ha nem rosszabbodik. Ezért megyünk tovább, és nem adjuk fel a reményt.

- zárja gondolatait pozitívan az édesanya.

Ha segíteni szeretnél Hannának, ITT tudod a családdal felvenni a kapcsolatot!

