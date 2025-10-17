Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
„Azt írták, a Tajgetoszról kellene ledobni az ilyet” – túlélte a lehetetlent a 10 éves, sztrókos Hanna

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 07:30
Hanna világra jöttekor három vérrög szóródott szét az agyában, és egy műthetetlen, életre szóló sztrók pecsételte meg a sorsát. Az orvosok akkor nem adtak reményt, a ma már tízéves kislánynak, ő mégis minden reggel ugyanazzal a szóval indítja a napját: „szeretlek.”

Tíz éve, egy sürgősségi császármetszés örökre megváltoztatott mindent. A kis Hanna agyában három vérrög szóródott szét, az orvosok azt javasolták édesanyjának, hagyja ott a kórházban, mert „csak vegetálni fog”. Azonban Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna nem engedte el a kis Hanna kezét. Egy apró faluban felneveli őt, a mindössze hatszáz lelkes Füzesabony melletti településen élnek. Minden nap bebizonyítják: a szeretet nem gyógyítja meg az embereket de teljes életet ad. Így küzd Hanna a sztrók után! 

Hanna mindenkit szeret, de sajnos nem mindenki szereti őt. Így él 10 éve a sztrók után Hanna  (Fotó: olvasói)

A sztrók után is van élet, Hanna bebizonyította 

Hanna multiplex sztrókot kapott a születésekor, ez egy súlyos agyvérzés. Ennek következtében kialakult nála a cerebrális parézis, azaz gyermekkori agyi bénulás, melyet epilepsziás rohamok is kísérnek.  Amikor Hannát lélegeztetőgépre tették, az orvosok és a hozzátartozók kegyetlen döntést ajánlottak. 

Két utam volt: vagy csinálom, vagy elengedem az egészet. Azt javasolták, hogy hagyjam ott a kórházban. Azt mondták, ez teljesen természetes, hiszen – idézem – a gyerek vegetálni fog. Ismerek olyanokat, akik megtennék, vagy meg is tették. De én azt mondtam: nem. Amíg fizikálisan bírom, addig nem engedem el. Ő az én gyerekem. Pont.

 

– meséli a Borsóház terápiáján Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna, a tízéves, súlyosan sérült Hanna édesanyja.

Hanna ma is kerekesszékben él, 40 kilogrammos, folyamatos terápiára szorul, azonban úgy, hogy a világ lemondott róla, ő mégis hatalmas szeretettel fordul egészséges embertársai felé. 

Kimegyünk az utcára, és ő mindenkit megszólít: ‘Szia! Szeretlek!’, azonban az emberek nagy része elfordul. Nem tudnak mit kezdeni vele. Látják a kerekesszéket, és rögtön kategorizálnak: nyűg, teher, értéktelen. Ezt fáj látnom, mert ő mindig simogat mindenkit.  A kezed, a hajad… mindig azt mondja az első pillanatban, amikor felébred: ‘Szeretlek’. Mindegy, hogy én vagy az apja van mellette. Ő így él. A szeretet az alapállapota. Ez olyan őszinte, és olyan jó. 

– teszi hozzá Zsuzsa. 

Volt, aki azt kommentelte rólunk: régen az ilyen gyerekeket kitették a Tajgetoszra. Mondd meg, hogyan lehet ilyet leírni?

– teszi fel a kérdést Zsuzsa mély szomorúsággal a hangjában. 

Az orvosok szerint ez gyógyíthatatlan állapot. De az agy – különösen gyermekkorban – képes részlegesen újrahuzalozni magát. A kérdés csak az: lesz-e elég erő, pénz és kitartás ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kihasználják?

Soha nem kaptunk választ arra, hogy miért pont velünk történt ez. Sosem bántottunk senkit. De ha újra döntenem kellene, ezerszer is őt választanám. Nekem mindenem ő, a kincsem az összes szeretetem. Örülök, hogy ő létezik és van. 

– folytatja majd hozzáteszi:

Lehetne rosszabb is, lehetne jobb is. De mi így élünk. Harcolunk, szeretünk, sírunk, nevetünk. És minden egyes nap, amikor Hanna rám néz és azt mondja: 'Szeretlek', tudom, hogy bár fájdalmas az út, de értelme van.

– zárja gondolatait a súlyosan sérült kis Hanna anyukája. 

Amennyiben szeretnék támogatni a kislányt itt megtehetitek! 

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón: 

@ripost.hu Isteni csodával gyógyul a sztrókból János, a templomi orgonista #ripost #sztrók #betegseg #rehab #rehabilitacio #segitseg #agyverzes #orgona #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

 

