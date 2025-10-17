„Azt írták, a Tajgetoszról kellene ledobni az ilyet” – túlélte a lehetetlent a 10 éves, sztrókos Hanna

Tíz éve, egy sürgősségi császármetszés örökre megváltoztatott mindent. A kis Hanna agyában három vérrög szóródott szét, az orvosok azt javasolták édesanyjának, hagyja ott a kórházban, mert „csak vegetálni fog”. Azonban Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna nem engedte el a kis Hanna kezét. Egy apró faluban felneveli őt, a mindössze hatszáz lelkes Füzesabony melletti településen élnek. Minden nap bebizonyítják: a szeretet nem gyógyítja meg az embereket de teljes életet ad. Így küzd Hanna a sztrók után!

Hanna mindenkit szeret, de sajnos nem mindenki szereti őt. Így él 10 éve a sztrók után Hanna (Fotó: olvasói)

A sztrók után is van élet, Hanna bebizonyította

Hanna multiplex sztrókot kapott a születésekor, ez egy súlyos agyvérzés. Ennek következtében kialakult nála a cerebrális parézis, azaz gyermekkori agyi bénulás, melyet epilepsziás rohamok is kísérnek. Amikor Hannát lélegeztetőgépre tették, az orvosok és a hozzátartozók kegyetlen döntést ajánlottak.

Két utam volt: vagy csinálom, vagy elengedem az egészet. Azt javasolták, hogy hagyjam ott a kórházban. Azt mondták, ez teljesen természetes, hiszen – idézem – a gyerek vegetálni fog. Ismerek olyanokat, akik megtennék, vagy meg is tették. De én azt mondtam: nem. Amíg fizikálisan bírom, addig nem engedem el. Ő az én gyerekem. Pont.

– meséli a Borsóház terápiáján Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna, a tízéves, súlyosan sérült Hanna édesanyja.

Hanna ma is kerekesszékben él, 40 kilogrammos, folyamatos terápiára szorul, azonban úgy, hogy a világ lemondott róla, ő mégis hatalmas szeretettel fordul egészséges embertársai felé.

Kimegyünk az utcára, és ő mindenkit megszólít: ‘Szia! Szeretlek!’, azonban az emberek nagy része elfordul. Nem tudnak mit kezdeni vele. Látják a kerekesszéket, és rögtön kategorizálnak: nyűg, teher, értéktelen. Ezt fáj látnom, mert ő mindig simogat mindenkit. A kezed, a hajad… mindig azt mondja az első pillanatban, amikor felébred: ‘Szeretlek’. Mindegy, hogy én vagy az apja van mellette. Ő így él. A szeretet az alapállapota. Ez olyan őszinte, és olyan jó.

– teszi hozzá Zsuzsa.

Volt, aki azt kommentelte rólunk: régen az ilyen gyerekeket kitették a Tajgetoszra. Mondd meg, hogyan lehet ilyet leírni?

– teszi fel a kérdést Zsuzsa mély szomorúsággal a hangjában.