„Azt írták, a Tajgetoszról kellene ledobni az ilyet” – túlélte a lehetetlent a 10 éves, sztrókos Hanna

Tíz éve, egy sürgősségi császármetszés örökre megváltoztatott mindent. A kis Hanna agyában három vérrög szóródott szét, az orvosok azt javasolták édesanyjának, hagyja ott a kórházban, mert „csak vegetálni fog”. Azonban Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna nem engedte el a kis Hanna kezét. Egy apró faluban felneveli őt, a mindössze hatszáz lelkes Füzesabony melletti településen élnek. Minden nap bebizonyítják: a szeretet nem gyógyítja meg az embereket de teljes életet ad. Így küzd Hanna a sztrók után!
Hanna multiplex sztrókot kapott a születésekor, ez egy súlyos agyvérzés. Ennek következtében kialakult nála a cerebrális parézis, azaz gyermekkori agyi bénulás, melyet epilepsziás rohamok is kísérnek. Amikor Hannát lélegeztetőgépre tették, az orvosok és a hozzátartozók kegyetlen döntést ajánlottak.
Két utam volt: vagy csinálom, vagy elengedem az egészet. Azt javasolták, hogy hagyjam ott a kórházban. Azt mondták, ez teljesen természetes, hiszen – idézem – a gyerek vegetálni fog. Ismerek olyanokat, akik megtennék, vagy meg is tették. De én azt mondtam: nem. Amíg fizikálisan bírom, addig nem engedem el. Ő az én gyerekem. Pont.
– meséli a Borsóház terápiáján Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna, a tízéves, súlyosan sérült Hanna édesanyja.
Hanna ma is kerekesszékben él, 40 kilogrammos, folyamatos terápiára szorul, azonban úgy, hogy a világ lemondott róla, ő mégis hatalmas szeretettel fordul egészséges embertársai felé.
Kimegyünk az utcára, és ő mindenkit megszólít: ‘Szia! Szeretlek!’, azonban az emberek nagy része elfordul. Nem tudnak mit kezdeni vele. Látják a kerekesszéket, és rögtön kategorizálnak: nyűg, teher, értéktelen. Ezt fáj látnom, mert ő mindig simogat mindenkit. A kezed, a hajad… mindig azt mondja az első pillanatban, amikor felébred: ‘Szeretlek’. Mindegy, hogy én vagy az apja van mellette. Ő így él. A szeretet az alapállapota. Ez olyan őszinte, és olyan jó.
– teszi hozzá Zsuzsa.
Volt, aki azt kommentelte rólunk: régen az ilyen gyerekeket kitették a Tajgetoszra. Mondd meg, hogyan lehet ilyet leírni?
– teszi fel a kérdést Zsuzsa mély szomorúsággal a hangjában.
Az orvosok szerint ez gyógyíthatatlan állapot. De az agy – különösen gyermekkorban – képes részlegesen újrahuzalozni magát. A kérdés csak az: lesz-e elég erő, pénz és kitartás ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kihasználják?
Soha nem kaptunk választ arra, hogy miért pont velünk történt ez. Sosem bántottunk senkit. De ha újra döntenem kellene, ezerszer is őt választanám. Nekem mindenem ő, a kincsem az összes szeretetem. Örülök, hogy ő létezik és van.
– folytatja majd hozzáteszi:
Lehetne rosszabb is, lehetne jobb is. De mi így élünk. Harcolunk, szeretünk, sírunk, nevetünk. És minden egyes nap, amikor Hanna rám néz és azt mondja: 'Szeretlek', tudom, hogy bár fájdalmas az út, de értelme van.
– zárja gondolatait a súlyosan sérült kis Hanna anyukája.
Amennyiben szeretnék támogatni a kislányt itt megtehetitek!
