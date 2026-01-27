"Olyan nagy szíve van, hogy belefér az egész világ" - ez várta a sztrókon átesett Hannát a 10. szülinapján

Tegnap, január 26-án ünnepelte 10. születésnapját a súlyos sztrókon átesett Czékmány Hanna. Édesanyja, Barczai Zsuzsanna különleges meglepetéssel készült: egy finom torta várta a beteg kislányt. A nap Hannáról szólt, a mosolygós kislányról, akinek minden percéért tíz éve küzdenek a szülei, és aki napról napra megmutatja, mit jelent az igazi erő és kitartás.

Hanna a születésnapi tortája mellett – a sztrókja ellenére is mosolyogva ünnepli 10. születésnapját (Fotó: olvasói)

Ezért alakult ki a sztrók

Hanna az élete első pillanatától túlélő volt: születésekor három vérrög szóródott szét az agyában, amely sztrókhoz vezetett. Az orvosok kezdetben lemondtak róla, azt jósolták, hogy élete végig szondán keresztül kell majd élnie. Ezzel szemben a szülők soha nem adták fel, és minden fejlesztést, terápiát és szeretetet bevetettek, hogy Hannácska élete minél teljesebb lehessen.

Tíz év. Kimondani is különös. Tíz év folyamatos harc, tanulás és remény. Tíz éve tanuljuk Hannától, mit jelent az igazi erő, a kitartás és a feltétel nélküli szeretet. A sok erőfeszítésnek és fejlesztésnek meg is lett a gyümölcse. Hanna sok mindent ért, és szavakat is ki tud mondani a saját kis nyelvezetén

– meséli édesanyja, Zsuzsanna.

Hanna az életét ma kerekesszékben éli, de a folyamatos fejlesztések, terápiák és az ő kitartása révén napról napra új képességeket sajátít el. Az édesanya szerint ezek a fejlesztések – havi öt napos terápia, étrendkiegészítők, gyógyszerek és utazás – hatalmas anyagi terhet jelentenek, ezért hozták létre a Hanna Álmaiért Alapítványt, hogy minden lehetséges eszközzel támogathassák kislányukat.

Hanna 10. születésnapján, szeretnénk szívből megköszönni mindenkinek, aki eddig velünk volt ezen az úton. Akik hittek bennünk, akik segítettek, akik nem fordították el a fejüket. Minden támogatás egy újabb kocka Hanna várában. Amit ő annyira imád. Minden jó szó, megosztás, adomány egy újabb lépcsőfok előre.

– mondja az édesanya.

Zsuzsanna célja, hogy a Hanna folyamatos fejlesztését biztosítsa, új lehetőségeket találjon az önállóbb élet megtanulására, és elérhesse nagy álmát: a Trexo robotot, amely jelenleg 39 900 dollárba kerül. A teljes éves költség a fejlesztésekre és terápiákra 4,4 millió forint, amihez minden apró segítség számít.

Olyan hatalmas szíve van, hogy az egész világ belefér. Ha kimegyünk az utcára, mindenkit megszólít: „Szia! Szeretlek!” – mégsem mindig kap visszautasítás nélkül választ. Sokan azonnal a kerekesszékét látják, és rögtön kategorizálnak: teher, nyűg, értéktelen. Nekem fáj ezt látni, mert Hanna mindig kedves, mindig simogat: a kezed, a hajad… és az első pillanatban, amikor felébred, azt mondja: „Szeretlek”. Mindegy, hogy mellettem vagy az apja mellett van. Az ő szeretete tiszta, őszinte és hatalmas, és ez annyira jó érzés.

- meséli Zsuzsa.

Boldog születésnapot, drága kislányom. Tartsd meg mindig ezt a jószívűséget és kedvességet Hannácska, mert a mosolyod és bátorságod mindenkit inspirál, aki csak találkozik veled. Ezért én nagyon hálás vagyok.

– zárja gondolatait Barczai Zsuzsanna.