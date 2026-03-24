Szívszorító: két nappal az esküvő előtt kapott stroke-ot – mégsem adja fel a vőlegény

A vőlegény stroke-ja sem tudta megakadályozni, hogy egy amerikai pár kimondja a boldogító igent. Még akkor sem, ha erre végül egy kórházi szobában került sor.

A vőlegény a legrosszabb körülmények között is hűséges maradt az álmához

Fotó: WTVG 13 Action News Toledo OH/YouTube

Kitartott a vőlegény

Az ohiói Toledo városában élő Paula és Mike Damschroder már hosszú ideje készültek a 2025. szeptember 20-ára kitűzött esküvőjükre. Az örömteli várakozást azonban drámai fordulat törte meg: mindössze két nappal a nagy nap előtt Mike stroke-ot kapott, miközben munkából tartott hazafelé.

A férfit azonnal kórházba szállították, ahol megkezdték a kezelését. Bár gyorsan egyértelművé vált, hogy a felépülés időigényes lesz, Mike fejében egyetlen gondolat járt: az esküvőt nem halaszthatják el.

A People beszámolója szerint a férfi közölte az orvosi személyzettel, hogy másnap összeházasodnak – méghozzá a kórházi szobában.

Megmondtam nekik, hogy holnap itt, ebben a szobában lesz az esküvőnk, és vendégeink is lesznek

– idézték Mike szavait.

A személyzet először meglepődött, ám végül minden segítséget megadtak a párnak. A kórház egyik legnagyobb szobáját rendezték be az alkalomra, ahol a családtagok és barátok is összegyűlhettek, hogy tanúi legyenek a megható ceremóniának. Több kórházi dolgozó is betekintett az eseményre. A pár végül a tervezett napon, szeptember 20-án hivatalosan is összeházasodott – pontosan akkor, amikor eredetileg is szerették volna.

Hat hónappal később Mike állapota jelentősen javult: visszatért a munkába, és a pár végre bepótolhatta az első közös táncot is férjként és feleségként. A történtek után Paula és Mike rendkívül hálásak a kórház dolgozóinak, akik segítettek valóra váltani az esküvőjüket.