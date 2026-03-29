Hivatalosan is feleségül ment kedvenc villamosához a 44 éves nő

Sandra Rahm hivatalosan is feleségül ment szeretett villamosához, a 3013-ashoz.

Illusztráció: Pexels

Villamosba szeretett bele Sandra

A Strasbourgban, Franciaországan élő 44 éves nő hat éve szerelmes a Strasbourg Transport Company járművébe. Párkapcsolatuk, amely a közösségi médiában is sok figyelmet kapott, 2020-ban kezdődött.

Rahm romantikus érzései az élettelen tárgyak iránt már tinédzserkorában kialakultak. Egy ritka jelenséggel, az objektifíliával él együtt - ez egy olyan szexuális vagy romantikus irányultság, amelyet mély érzelmi vagy fizikai vonzalom jellemez bizonyos élettelen tárgyak, például hidak, épületek vagy gépek iránt. Az érintettek gyakran kölcsönös kapcsolatot éreznek, szeretetet és társaságot tapasztalnak a választott tárgyukkal.

2020-ban, a karantén idején Rahm egyedi vonzalmára akkor döbbent rá, amikor megnézte a Jumbo című drámát. A film egy félénk fiatal nőről szól, aki éjszakai takarítóként dolgozik egy vidámparkban, és beleszeret egy Jumbo nevű vidámparki játékba.

2015-ben egy médium azt jósolta, hogy 2020-ban kapcsolatba kerülök egy tárggyal

- mondta.

A jóslat valóra vált, amikor Rahm 2020. július 22-én közelebb került szeretett villamosához. Rahm azt is állította, hogy „szerelmeskedett” a villamossal. Elárulta: miután leszállt a járműről, már nem volt ugyanaz az ember.

A nőnek barátja is van, így elmondása szerint most egyfajta triót alkotnak. Esküvőjét egy villamosvezető szervezte, és Rahm nagyon boldog volt, amikor az ünnepségen bulit csaptak, valamint fényképek is készültek.

Megértem, hogy az emberek nem tudnak azonosulni a történetemmel, vagy nem hiszik el, hogy egy gépnek lehet lelke. De az, hogy valaki erős kapcsolatban áll egy tárggyal, nem jelenti azt, hogy őrült

- mondta a nő. (Daily Star)