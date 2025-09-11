Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Menet közben mobilozott a budapesti villamosvezető, mindenki kiakadt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 20:51
Munkafegyelmi eljárás indult a villamosvezető ellen.

Egészen döbbenetes videó kezdett el keringeni a neten, amin az látható, hogy egy budapesti villamos vezetője menet közben mobilozik, és csak néha pillant fel a képernyőről, alig figyeli az utat. Természetesen sokan kiakadtak ezen, hiszen ez egyáltalán nem biztonságos, mindössze másodpercek alatt is történhet visszafordíthatatlan tragédia.

Illusztráció / Fotó: Bodnár Boglárka

A Tények megkérdezett egy szakértőt, aki egyetért ezzel, szerinte sem szabad ilyet tenni, mert nem biztonságos. A villamosvezető ellen munkafegyelmi eljárást indított a BKK – itt lehet megtekinteni a Tények riportját az esetről:

