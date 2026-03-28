„Azt hittem, gyomorrontásom van: most életveszélyes vérrákkal küzdök”

Egy fiatal nő gyomorrontásszerű tünete ritka és potenciálisan halálos betegségnek bizonyult. A nő egy agresszív vérrákban szenved, ami miatt sürgősségi műtéten kellett átesnie.

A vérrák miatt műtétek és kemoterápiák sora várt a fiatal nőre

A 28 éves Jess Gibelli 2025 novemberében kezdett hányingertől, hányástól, extrém fáradtságtól és puffadástól szenvedni, de kezdetben azt hitte, hogy egyszerűen csak gyomorrontásról van szó.

2025 decemberében azonban pihenés közben a pulzusa hirtelen 160-ra ugrott. Jesst sürgősen kórházba szállították, ahol szepszis szintű fertőzést diagnosztizáltak nála, és az orvosoknak folyadékot kellett lecsapolniuk a mellkasából.

Ezen felül egy 30 centiméteres daganatot fedeztek fel a hasában az ultrahangvizsgálat során. Nyolc szakorvos jelenlétében tájékoztatták, hogy órákon belül sürgősségi műtétre van szükség a gyorsan terjeszkedő hasi daganatok eltávolítása érdekében.

Tudtam, hogy valami nincs rendben, de soha nem találtam volna ki, hogy rákról van szó.

Az angol nőt megműtötték: eltávolították a daganatot, majd egy későbbi műtét során a petefészkeit is. Jessnél 2026 januárjában diagnosztizáltak non-Hodgkin Burkitt limfómát, és három hónapig kórházban volt. Jelenleg intenzív kemoterápiás kezelésen esik át, amely várhatóan áprilisban fejeződik be.

Furcsa megkönnyebbülés és aggodalom fogott el, amikor végre diagnosztizálták a Burkitt-limfómát. A dolgok ezután nagyon gyorsan alakultak, és kezelési tervet állítottak fel. Sokkos állapotban voltam, hogy ez történik. Vannak napok, még a kezelés alatt is, amikor azon gondolkodom, hogy hogyan történik ez, és miért pont velem.

Mivel Jess egyéni vállalkozó, ebben a nehéz időszakban nincs jövedelme. A pénzügyi terhek enyhítésére Jess nővérei, Sophie és Danielle online adománygyűjtésbe kezdtek - írja a DailyStar. Szerencsére a közösség rendkívül adakozó, a célösszegként kitűzött 17 ezer font (bő hét és fél millió forint) 99 százaléka már össze is gyűlt.