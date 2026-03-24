"Azt mondták, csak az anyaságtól vagyok fáradt" – 12-szer zavarták haza, végül lesújtó diagnózist kapott a fiatal édesanya

Kerri Laird elmondása szerint az orvosok többször is azt mondták neki: nincs rákos megbetegedése, és hogy a rendkívüli fáradtsága az anyaságnak köszönhető – egészen addig, amíg ki nem fizetett egy magánvizsgálatot, hogy kiderítse az igazságot. A 35 éves nő elmondása szerint 2025 júniusában kezdett el tüneteket tapasztalni, többek közt fáradtságot, hajhullást, szívdobogást, nyelési nehézségeket és csomókat a nyakán. Arra azonban még ő sem számított, milyen betegséget fedeztek fel végül a szakértők.

Többször zavarták haza a kétgyermekes édesanyát, mondván: csak kimerült. Végül kiderült: halálos betegség támadta meg

Amikor orvoshoz fordult a kétgyermekes brit anya nem kapott megnyugtató választ. Többször is azt mondták neki: semmi komoly baja nincs, csupán „elfoglalt anyuka”, és teljesen normális, hogy ennyire kimerült.

A nő egy ideig maga is elhitte ezt. Próbált alkalmazkodni az állapotához, több pihenést iktatott be a napjaiba, de a tünetek nem múltak – sőt, egyre rosszabbak lettek.

A következő néhány hónapban a fájdalom egyre rosszabb lett. Körülbelül 12-szer mentem vissza az orvoshoz – de ők csak azt mondták, hogy nem tehetnek semmit, és várnom kell a kontrollvizsgálatra. Egyszerűen figyelmen kívül hagytak, és ez nagyon idegesítő volt, mert nyilvánvalóan egyáltalán nem vették komolyan. Tudtam, hogy valami nincs rendben, de minél többet mondogatták, annál inkább azt kezdtem hinni, hogy csak a fejemben van, mert úgy tettek, mintha az lenne.

– mesélte Keri.

Több hónap után derült ki, hogy súlyos betegség áll a háttérben

Végül a sokadik vizsgálat után megállapították, hogy mi okozza a konstans fájdalmakat. Az orvosok több daganatot is találtak az édesanya szervezetében, ami megmagyarázta a folyamatos kimerültséget és az egyre súlyosbodó panaszokat. A „csak fáradt vagy” diagnózis helyett kiderült, hogy ténylegesen egy komoly betegség állt a háttérben.

Egy kicsit megkönnyebbültem. Ennyi elpazarolt idő után végre megtudtam, mi bajom, és hogy tényleg nem csak a fejemben volt minden. Nyilvánvalóan ideges voltam, de furcsa módon ugyanakkor megkönnyebbültem kicsit.

Kerri azóta pajzsmirigyműtéten esett át, és most a patológiai vizsgálatok eredményeire vár, mielőtt megtudná, mi a következő lépés a kezelésével kapcsolatban – írja a Mirror.