„Épphogy elhúzódott a fejük fölül az a fekete felhő, amit apjuk halála okozott, édesanyjukat is elvesztették” – felfoghatatlan tragédia ért egy testvérpárt

Teljesen összetört az a fiatal testvérpár, Amber és Mia Veacock, akik csupán pár nap különbséggel vesztették el szeretett szüleiket, Gary-t és Heidit egy kettős tragédia során. Mint fogalmaztak, mindketten csodálatos és tehetséges szülők voltak. Gary, egykori haditengerész január 12-én diagnosztizálatlan magas vérnyomás miatt vesztette életét. Édesanyjuk pedig ezt követően két héttel hunyt el. Ő neuroendokrin rákkal küzdött, ami egy ritka, daganatos betegség.

Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Gary Veacock váratlanul életét vesztette. Gary tele volt szeretettel, örömmel, kedvességgel. Csodálatos férj és még jobb apa volt, aki nagyon fog hiányozni mindazoknak, akik ismerték őt. Összetört a szívünk

- adta hírül családja a férfi halálát. Heidi elvesztését követően pedig így fogalmaztak:

Soha nem gondoltuk volna, hogy édesanyánk halálhírét ilyen hamar meg kell osztanunk édesapánk elvesztését követően, de sajnos Heidi Veacock otthonában, szerettei körében örökre elaludt, rákkal való küzdelme után. Ő volt a legtehetségesebb pék, aki mindenkinek csak örömet okozott. Nagyon hálásak vagyunk azért a felénk áradó kedvességért, ami minket ér ezekben a nehéz időkben.

A lányok nehéz helyzete miatt pedig egy családtag úgy döntött, adománygyűjtésbe kezd, hogy legalább anyagi terheiken enyhíteni tudjanak gyászuk során:

Épphogy elhúzódott a fejük felül az a fekete felhő, amit apjuk halála okozott, erre elhunyt édesanyjuk is. Gary és Heidi szeretete, kedvessége csodás lányaikban, Amberben és Miában él ezentúl

