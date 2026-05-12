Küzdenek a tűzoltók: vonatnak ütközött, majd járművébe szorult egy autós

Vonat és autó ütközött össze Gyöngyösön: egy ember az autójában rekedt.
A baleset az Esze Tamás utcában történt, ahol az autó először a vonattal ütközött, majd egy felsővezeték-tartó oszlopnak csapódott.
A városi hivatásos tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak a beszorult ember kiszabadításán. A Katasztrófavédelem jelentése szerint baleset helyszínére a mentők is kiérkeztek.
