Küzdenek a tűzoltók: vonatnak ütközött, majd járművébe szorult egy autós

Vonat és autó ütközött össze Gyöngyösön: egy ember az autójában rekedt.

Vonat és autó ütközött Gyöngyösön Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatbaleset helyszínén mentenek a hatóságok

A baleset az Esze Tamás utcában történt, ahol az autó először a vonattal ütközött, majd egy felsővezeték-tartó oszlopnak csapódott.

A városi hivatásos tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak a beszorult ember kiszabadításán. A Katasztrófavédelem jelentése szerint baleset helyszínére a mentők is kiérkeztek.