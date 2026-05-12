Sztrájkok miatt bénult meg a forgalmas repülőtér - egy járat sem indul ma

A brüsszeli Charleroi repülőtér május 12-én nem indít járatokat: Belgium második legnagyobb légiközlekedési csomópontja teljesen megbénult a sztrájkok miatt.
Az esemény oka egy sztrájk, amelyet három nagy szakszervezet szervezett. Ez a munkabeszüntetés nemcsak a légi, hanem várhatóan az ország földi közlekedésében is komoly fennakadásokat okoz majd.
A sztrájk a Chaleroi reptér minden május 12-i járatát érint, a fennakadások elsődleges okaként pedig a személyzettel és a biztonsággal kapcsolatos aggályokat nevezték meg a hatóságok. Az utasokat tájékoztatták az átfoglalási lehetőségekről és a visszatérítési eljárásokról.
A heves tiltakozást a kormány gazdasági reformjai váltották ki. Az intézkedések a nyugdíjakat, a béreket és a munkakörülményeket is érintik. A fennakadások mögött álló három szervezet – az ABVV, az ACV és az ACLVB – jobb munkakörülményeket, fejlettebb nyugdíjrendszert, valamint az inflációval lépést tartó béreket követel.
A tüntetések jelentősen elhúzódhatnak, miután a közszférában dolgozók többsége is részt vesz az akcióban, amely mind az utazók, mind a munkavállalók számára messzemenő következményekkel járhat. (Travel and Tour World)
