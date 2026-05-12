Két bombázóval az oldalán kapták lencsevégre L.L. Juniort – Mi történhetett?

A magyar zenei élet fenegyereke, a „Mr. Raggamoffinként” elhíresült L.L. Junior ismét a figyelem középpontjába került, de most nem egy újabb sláger miatt. Párja, a gyönyörű Frey Tímea eddig elválaszthatatlan volt tőle, ám a legfrissebb képsorok egészen másról árulkodnak. Miközben az énekes két idegen nővel múlatja az időt, Timi éppen Zsigmond Angi társaságában tűnik fel egy teljesen más helyszínen. Ez a különös egybeesés azonnal beindította a kommentelők pletykagépezetét: vajon szakítás van a levegőben, vagy valami egészen másról van szó?
A magyar celebvilágban egyetlen félreérthető mozdulat is elég ahhoz, hogy meginduljanak a találgatások. Ebben az esetben azonban nem csak egy mozdulatról, hanem egy komplett videóról van szó, ahol Junior láthatóan remekül érzi magát a két hölgy társaságában. A videó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, a nézők pedig azonnal feltették a kérdést: miért nincs ott Timi? A helyzetet csak tovább fokozta, hogy ezzel párhuzamosan Frey Tímea is aktív volt a közösségi oldalán, ám ő nem a párjával, hanem a szintén népszerű influenszerrel, Zsigmond Angival videózgatott és nevetgélt, mintha mi sem történt volna.
A rajongók két táborra szakadtak. Voltak, akik már a legrosszabbtól tartottak, és kész tényként kezelték a szakítást, mondván, a „tűz és a víz” kapcsolata végleg kihunyt. Mások szerint Junior csak a szokásos formáját hozza, és egy egyszerű baráti találkozóról vagy munkaeseményről van szó. A feszültség azonban tapintható volt, hiszen az énekes és Timi az utóbbi időben sokszor kerültek a címlapokra hol a hatalmas szerelmükkel, hol pedig a viharosabb időszakaikkal.
A gyanút csak erősítette, hogy Timi és Angi videóiban nyoma sem volt szomorúságnak. Míg a követők a szakításon pörögtek, a lányok láthatóan remekül szórakoztak, sminktippekről és csajos dolgokról beszélgettek, teljesen kizárva a külvilágot és a Junior körül gyűrűző pletykákat. Ez a fajta „különélés” a közösségi térben sokszor az első jele annak, ha egy sztárpár között megromlik a viszony, hiszen korábban szinte minden percüket együtt dokumentálták.
A kommentelők nem kímélték az énekest sem. Sokan számon kérték Juniort, hogy ki ez a két nő, és miért nem a választottjával tölti az idejét. A „Mr. Raggamoffin” imázshoz persze hozzátartozik a magabiztosság és a hölgykoszorú, de a rajongók féltik a pár boldogságát. A pletykák futótűzként terjedtek, és már-már úgy tűnt, újabb álompár hullik szét a szemünk előtt.
Mielőtt azonban bárki elkezdené sajnálni Frey Timit, vagy keresztre feszítené L.L. Juniort, érdemes a dolgok mögé nézni. Ahogy az a celebvilágban lenni szokott, a látszat néha csal, és a legbotrányosabbnak tűnő felvételek mögött is racionális magyarázat áll. A videó, amelyen Junior két nővel látható, nem egy titkos randevú vagy egy félrelépés bizonyítéka.
Kiderült ugyanis, hogy a sokat vitatott felvétel egy profin felépített reklámkampány része! Junior és a két hölgy egy új projekt forgatásán vett részt, ahol a szerepük szerint kellett a kamerák előtt mutatkozniuk. Szakításról tehát szó sincs, a pár kapcsolata stabilabb, mint valaha. Junior pedig ismét bebizonyította, hogy még egy egyszerű munkával is képes az egész országot lázban tartani. Szerinted is jól áll Juniornak a hölgykoszorú, vagy inkább csak Timi oldalán látnád szívesen?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.