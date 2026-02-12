Megszólalt Till Tamás feltételezett gyilkosának apósa - válik a lánya

Ma tárgyalja a XX.-XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság F. János és felesége válóperét. A tárgyalás előtt a Borsnak megszólalt a Till Tamás meggyilkolásával vádolt F. János apósa. Oláh Attila állítja: a lányát több munkahelyről is kirúgták amiatt, hogy házastársa a gyermek meggyilkolásával vádolt F. Jánosnak, emiatt akar elválni tőle és nevet változtatni. Szerinte nem F. János a valódi tettes.

Till Tamás feltételezett gyilkosának válóperes tárgyalásán megjelent és nyilatkozott az apósa, Oláh Attila. Szerinte nem az ő veje a tettes

Fotó: Gáll Regina / bors

Oláh Attila arról számolt be, hogy lányát számos atrocitás érte amiatt, hogy férjét, F. Jánost gyanúsítják a 2000-ben eltűnt kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával. F. János akkor 16 esztendős volt és jóval később ismerkedett meg a feleségével. Apósa szerint azonban nem ő a tettes, igazságtalanul vádolták meg a vejét, akit ő jó embernek ismert meg.

Ő jó ember, szegényen nevelkedett, intézetben, de soha életében nem követett el bűncselekményt, nem volt rendőrségi ügye. Ő egy ártatlan ember, akit igazságtalanul vádolnak. Ő egy ártatlan ember, akit bemocskoltak. A hazugságvizsgáló is azt igazolta, hogy János igazat mond

- vélekedett és párhuzamot vont Kaiser Ede esetével, akiről kiderült, hogy ártatlanul ítélték el a móri mészárlás miatt. A lánya eleinte látogatta is a börtönben a férjét, mert ő is hisz az ártatlanságában, de sok hátrány érte amiatt, hogy kiderült, ki a férje, a táncteremből is kitiltották, ahová táncolni járt, emiatt szeretne nevet változtatni és elválni. Arra a kérdésre, hogy ha hisz a férje ártatlanságában, miért akar mégis válni, ezt válaszolta:

Ő így döntött

- mondta az apa.

Sajnálja Till Tamás szüleit

Till Tamás szüleit összetörte gyermekük elvesztése

Fotó: Bors

Szerinte Till Tamáska baleset áldozata lett, erre bizonyíték az is, hogy másik ruhában találták meg, nem abban, amiben eltűnt. Másik nadrág volt rajta, ami azt jelenti, hogy pár napig még élhetett ott, a lakásban. Hozzátette:

Őszinte részvétem a családnak.

F. Jánost a letartóztatásból hozták el a bíróságra, hogy részt vehessen a válóperes tárgyalásán, külön szobában várta, hogy megkezdődjön a válópere.