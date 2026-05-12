Prémium lakás, nagy terasz, lenyűgöző panoráma: Itt laknak a magyar válogatott focisták

A Sallai Roland, Tóth Balázs és Nagy Zsolt nevével fémjelzett futballparkban került sor egy ingyenes családi- és sportnapra a hétvégén. Az eseményen kispályás focitornát rendeztek, de értékes nyeremények is gazdára találtak a válogatott balhátvédnek, illetve az ő barbershopjának a jóvoltából. A helyszínen elhelyezett plaketten egyébként azért éppen ennek a három labdarúgónak a nevét tüntették fel, mert valamennyien itt vásároltak lakást.
Hatalmas népszerűsége volt a törökbálinti Tükörhegyen megrendezett családi- és sportnapnak. Az eseménynek otthont adó futballparkot még tavaly adták át, miután Sallai Roland, Tóth Balázs és Nagy Zsolt is ebben a lakóparkban találtak otthonra.
Köszönjük, hogy minket választottatok, és sok boldogságot kívánunk az új lakásaitokhoz
– mondott köszönetet korábban a kivitelező cég, amelynek munkatársai büszkék arra, hogy a három labdarúgón kívül olyan magyar hírességek is nekik szavaztak bizalmat, mint Zoltán Erika énekesnő vagy Rácz Jenő séf.
