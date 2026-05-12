Prémium lakás, nagy terasz, lenyűgöző panoráma: Itt laknak a magyar válogatott focisták

Sallai Roland
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 10:35
Tóth BalázsNagy Zsolt
Még a futballparkot is róluk nevezték el. Sallai Roland, Tóth Balázs és Nagy Zsolt is ugyanabban a lakóparkban vett lakást.

A Sallai Roland, Tóth Balázs és Nagy Zsolt nevével fémjelzett futballparkban került sor egy ingyenes családi- és sportnapra a hétvégén. Az eseményen kispályás focitornát rendeztek, de értékes nyeremények is gazdára találtak a válogatott balhátvédnek, illetve az ő barbershopjának a jóvoltából. A helyszínen elhelyezett plaketten egyébként azért éppen ennek a három labdarúgónak a nevét tüntették fel, mert valamennyien itt vásároltak lakást.

Sallai Roland és Nagy Zsolt
Sallai Roland és Nagy Zsolt is ugyanabban a lakóparkban vett lakást
Fotó: Sebastian Frej/MB Media

Sallai Roland, Tóth Balázs és Nagy Zsolt lakásai egy helyen

Hatalmas népszerűsége volt a törökbálinti Tükörhegyen megrendezett családi- és sportnapnak. Az eseménynek otthont adó futballparkot még tavaly adták át, miután Sallai Roland, Tóth Balázs és Nagy Zsolt is ebben a lakóparkban találtak otthonra.

Köszönjük, hogy minket választottatok, és sok boldogságot kívánunk az új lakásaitokhoz

– mondott köszönetet korábban a kivitelező cég, amelynek munkatársai büszkék arra, hogy a három labdarúgón kívül olyan magyar hírességek is nekik szavaztak bizalmat, mint Zoltán Erika énekesnő vagy Rácz Jenő séf.

 

 

