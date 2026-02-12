Till Tamás feltételezett gyilkosa ezért nem tudott elválni

Till Tamás feltételezett gyilkosa 2024 ősze óta ül letartóztatásban. F . János alig egy évvel korábban vette feleségül Ildikót, aki a családjának elmondása szerint a mai napig szereti a férjét, ám a gyilkossági ügy kirobbanása óta ellehetetlenült az élete, ezért benyújtotta a válókeresetet. Az első tárgyalást éppen mára tűzték ki, melyre a büntetés-végrehajtás műveleti osztályának emberei bilincsben vitték el a férjet.

Till Tamás feltételezett gyilkosa vigyorgott a bíróságon

Fotó: Gáll Regina / bors

János a bíróság folyosóján vigyorogva vonult végig, és még akkor is mosolygott, amikor a rá váró riporterek és újságírók kérdésekkel bombázták: ő végzett-e a kisfiúval, mit üzen a gyászoló szülőknek, illetve milyen a lelkiismerete. Ezekre nem válaszolt.

A felperes feleség kérésére zárt tárgyalást rendeltek el. A felek több mint egy órát töltöttek odabenn. Mikor végre kinyílt az ajtó, F. még mindig kirobbanó jókedvvel lépett ki a tárgyalóteremből.

A Bors kérdésére, kimondta-e a bíróság a válást, csillogó szemekkel felelt:

Nem!

- majd elvezették.

Egy kicsit később F. János apósa lapunknak elárulta: még lesz egy békéltető tárgyalás.

A vádlott apósa kiáll a veje mellett

Fotó: Gáll Regina / Bors

Szerintem János sem ellenzi a válást! Hogy Ildikó ezek után látogatja-e majd a börtönben, nem tudjuk

- mondta az após. A férfi és a párja, Ildikó anyja a folyosón még odakiabált a vádlottnak:

Itt vagyunk, Jani és kitartunk melletted!

Ezt F. anyósa a Borsnak is megerősítette. Oláh Attila, Ildikó nevelőapja szerint János egy áldott jó ember, aki csak jót tett mindenkivel egész életében.

Ő biztos, hogy nem tudott bántani egy gyereket. 2000-ben egyébként még ő maga is gyerek volt (16 éves, a szerk). Ildikó teljesen összeroppant, amikor megtudta, János milyen ügybe keveredett. Mindannyian hiszünk az ártatlanságában

– szögezte le.

Till Tamás feltételezett gyilkosa levelet írt a médiának

Ildikó természetesen maga is megjelent a tárgyaláson, de a sajtó képviselőivel nem kívánt szóba állni.