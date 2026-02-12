Till Tamás feltételezett gyilkosa ezért nem tudott elválni

Till Tamás feltételezett gyilkosa 2024 ősze óta ül letartóztatásban. F . János alig egy évvel korábban vette feleségül Ildikót, aki a családjának elmondása szerint a mai napig szereti a férjét, ám a gyilkossági ügy kirobbanása óta ellehetetlenült az élete, ezért benyújtotta a válókeresetet. Az első tárgyalást éppen mára tűzték ki, melyre a büntetés-végrehajtás műveleti osztályának emberei bilincsben vitték el a férjet.
János a bíróság folyosóján vigyorogva vonult végig, és még akkor is mosolygott, amikor a rá váró riporterek és újságírók kérdésekkel bombázták: ő végzett-e a kisfiúval, mit üzen a gyászoló szülőknek, illetve milyen a lelkiismerete. Ezekre nem válaszolt.
A felperes feleség kérésére zárt tárgyalást rendeltek el. A felek több mint egy órát töltöttek odabenn. Mikor végre kinyílt az ajtó, F. még mindig kirobbanó jókedvvel lépett ki a tárgyalóteremből.
A Bors kérdésére, kimondta-e a bíróság a válást, csillogó szemekkel felelt:
Nem!
- majd elvezették.
Egy kicsit később F. János apósa lapunknak elárulta: még lesz egy békéltető tárgyalás.
Szerintem János sem ellenzi a válást! Hogy Ildikó ezek után látogatja-e majd a börtönben, nem tudjuk
- mondta az após. A férfi és a párja, Ildikó anyja a folyosón még odakiabált a vádlottnak:
Itt vagyunk, Jani és kitartunk melletted!
Ezt F. anyósa a Borsnak is megerősítette. Oláh Attila, Ildikó nevelőapja szerint János egy áldott jó ember, aki csak jót tett mindenkivel egész életében.
Ő biztos, hogy nem tudott bántani egy gyereket. 2000-ben egyébként még ő maga is gyerek volt (16 éves, a szerk). Ildikó teljesen összeroppant, amikor megtudta, János milyen ügybe keveredett. Mindannyian hiszünk az ártatlanságában
– szögezte le.
Ildikó természetesen maga is megjelent a tárgyaláson, de a sajtó képviselőivel nem kívánt szóba állni.
Balogi Zsófia családjogi szakjogász a Bors kérdésére általánosságban elmondta: egy házasságot a bíróság akkor bont fel, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.
- Ha egy házaspárnak nincs közös kiskorú gyermeke, nincs akadálya, hogy a bíróság végzéssel lezárja a perfelvételt, ugyanazon a napon áttérjen az érdemi tárgyalásra és a házasságot felbontsa. Ha a felek között nincs közös megegyezés, a tényállásos bontóper szabályai érvényesek. Ez az utolsó házastársi közös lakásra vagy házastársi tartás iránti igényre vonatkozhat. Nem gondolom, hogy értelme van letartóztatásban levő embertől tartást követelni – mondta az ügyvéd és hozzátette: az is tényállásos bontópert eredményez, ha az egyik fél szerint még van remény az életközösség helyrehozására.
Mint arról a Bors már korábban beszámolt, F. családja az érkező újságíróknak egy négyoldalas, géppel írt levelet adott át, amiről azt mondták, hogy azt János nyilatkozatának tekinthetjük. Hogy az írás pontosan milyen körülmények között keletkezett, arról nem kívántak beszélni. F. János a levélben többek között azt állítja, hogy azért vállalta magára a gyilkosságot, mert megfélemlítették, de kitér arra is, hogy rendelkezik információkkal azzal kapcsolatban, mik zajlanak és zajlottak az elmúlt évtizedekben a gyermekvédelmi intézményekben. Az információi első kézből valók, hiszen maga is gyermekotthonban nőtt fel, állítja, ahol tanúja lehetett annak, hogy egyes nevelők visszaélnek a helyzetükkel.
Magával a gyilkossággal kapcsolatban leírta, hogy 2000-ben, 16 éves korában balesetet okozott egy autóval. Elsodort egy, a biciklijével közlekedő kisfiút, aki megsérült. A gyermeket, Till Tamást az akkor ittas munkaadója bevitte a házába, neki pedig azt mondta, hogy menjen vissza az intézetbe és senkinek ne beszéljen a történtekről.
Két héttel később engem és az intézetis társamat elhívott betonozni. Akkor tudtam meg, hogy a fiúhoz nem segítséget hívott, hanem oda ásta el. Hogy a fiú a baleset révén halt-e meg, vagy esetleg a munkaadóm tett vele valamit, azt nem tudom
– fogalmazott.
F. János kinyilvánította: 2021-ben felkereste az akkor már idős esztergályosmestert, hogy közölje vele: feladja magát, a férfi pedig egy napra rá eldobta az életét. F. János tagadja, hogy ő ölte volna meg a gyermeket, ennek azonban számos más bizonyíték ellentmond: az ügyészség szerint durván agyonverte a kisfiút azon a napon, 2000-ben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.