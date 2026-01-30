24 évesen hirtelen elhunyt az ismert testépítő, aggasztó jeleket vettek észre rajta a halála előtt

Egy fiatal testépítő és influencer, Bi Jiaqi elhunyt. Barátai szerint a halála előtti napokban nem volt valami jó formában, de azt hitték, csak kimerült a sok edzéstől. Erről lila ajkai és fáradt szeme árulkodott.

Elhunyt a fiatal testépítő

A 26 éves testépítő influencer hirtelen hunyt el álmában. Online követői kimerítő edzéseiről és erőteljes fizikumáról ismerték, halála előtti órákban még barátainak üzengetett, mely során a terveiről csevegett. A fitneszrajongó nem rég vett egy házat és megígérte, hogy vacsorát rendez barátainak házavató gyanánt, amint beköltözött a felújítás után.

A kínai testépítő január 30-án, péntek reggel elhunyt álmában, mielőtt házában a felújítást elvégezték volna. Barátai azt mondták, hogy észrevették, hogy a halála előtti napokban nem néz ki jól, de az edzésnek tulajdonították. Friss fotói átnézése közben tűnt fel nekik, hogy a férfi ajkai már lilásabbak voltak, szemei pedig fáradtnak tűntek. A nyakában lévő erek is kidudorodtak. Ezek a tünetek oxigénhiányra és keringési problémákra utalnak, amely vezethet szívmegálláshoz.

A halál pontos oka ennek ellenére még nem nyilvános. Az influncer napokkal ezelőtt közzétett egy fotót, ahol azzal viccelődött, hogy feje olyan lett, mint egy párolt zsemle. Ezt edzőpartnerei a kiszáradásnak és a szélsőséges zsírégetésnek tulajdonították. Sok sportoló csökkenti a testzsírszázalékát a víz- és sófogyasztás korlátozásával, de ez megterhelheti a szívet.

„A hosszú távú, nagy intenzitású fitneszedzés hatalmas terhet róhat a szív- és érrendszerre. Különösen a testépítők által a versenyek előtt gyakran alkalmazott dehidratációs és zsírcsökkentő módszerek tehetik sűrűbbé a vért, ami nagymértékben növeli a trombózis kockázatát” - idézi a Daily Star Zhang Yu a sencseni Fuwai Kórház kardiológusát.

Szerinte a hosszútávú túlterhelés szívizom fibrózishoz vezethet és ez növelheti a hirtelen halál kockázatát.